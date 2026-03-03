ETV Bharat / technology

ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊಟೊರೊಲಾ! ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ

Moto First Foldable Phone: ಮೊಟೊರೊಲಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.

MWC 2026: ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್​ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊಟೊರೊಲಾ (Photo Credit: Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 3, 2026 at 1:54 PM IST

Moto First Foldable Phone: ಮೊಟೊರೊಲಾ MWC 2026ರಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಬೆರಡು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಬುಕ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್​ಫುಲ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಿಡ್​-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

ವಿಶೇಷತೆ: ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 6,200 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ನೊಂದಿಗೆ 8.1-ಇಂಚಿನ 2K LTPO pOLED ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. 6.6-ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 6,000 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 5 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಅಡ್ರಿನೊ A829 GPU, 16GB ವರೆಗೆ LPDDR5X RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗೆ UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ LYTIA ಮೇನ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ (3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್) ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದು 8K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 80W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ತೆರೆದಾಗ ಇದು 4.7mm ದಪ್ಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಸರಿಸುಮಾರು 10mm ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ EUR 1,999 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹2.14 ಲಕ್ಷ) ಆಗಿದೆ.

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಿಡ್​ ರೇಂಜ್​ ಆಪ್ಶನ್​: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ ಮತ್ತು 5,200 ನೀಟ್ಸ್​ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.8-ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.

ಈ ಫೋನ್ 50MP ಸೋನಿ LYTIA 710 ಸೆನ್ಸರ್ (OIS ಜೊತೆಗೆ), 13MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಇದು 68W ಫಾಸ್ಟ್​ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 5,200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್ ಎರಡೂ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಯ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಆಪಲ್​ ಐಪ್ಯಾಡ್​ ಏರ್​: ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಬೆಲೆ?

