ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊಟೊರೊಲಾ! ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ
Moto First Foldable Phone: ಮೊಟೊರೊಲಾ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : March 3, 2026 at 1:54 PM IST
Moto First Foldable Phone: ಮೊಟೊರೊಲಾ MWC 2026ರಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಂಬೆರಡು ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತು. ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ ಬುಕ್-ಸ್ಟೈಲ್ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪವರ್ಫುಲ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಿಡ್-ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವಿಶೇಷತೆ: ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 6,200 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ 8.1-ಇಂಚಿನ 2K LTPO pOLED ಒಳಗಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. 6.6-ಇಂಚಿನ ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 6,000 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಅಡ್ರಿನೊ A829 GPU, 16GB ವರೆಗೆ LPDDR5X RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗೆ UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೋನಿ LYTIA ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ (3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್) ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದು 8K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಧನವು 80W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ತೆರೆದಾಗ ಇದು 4.7mm ದಪ್ಪವನ್ನು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಸರಿಸುಮಾರು 10mm ಅಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ EUR 1,999 (ಸರಿಸುಮಾರು ₹2.14 ಲಕ್ಷ) ಆಗಿದೆ.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಿಡ್ ರೇಂಜ್ ಆಪ್ಶನ್: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್ 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 5,200 ನೀಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ 6.8-ಇಂಚಿನ 1.5K AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7s Gen 3 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ 50MP ಸೋನಿ LYTIA 710 ಸೆನ್ಸರ್ (OIS ಜೊತೆಗೆ), 13MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಇದು 68W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 5,200mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್ ಎರಡೂ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯುರೋಪ್, ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಯ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ.
