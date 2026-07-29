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ಎಕ್ಸ್ ಮನಿ ಎಂದರೇನು?, ಶೇ.6ರಷ್ಟು ಬಡ್ಡಿ, 10 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ ವಿಮೆ! ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ?

X Money: ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ 'X Money' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆ X ಅನ್ನು "ಎವರ್ಥಿಂಗ್​ ಆ್ಯಪ್​" ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ.

X MONEY FEATURES PAY ANYONE AND ANY WAY EVERYTHING APP ELON MUSK
ಎಕ್ಸ್ ಮನಿ (Photo Credit: X Money)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 10:41 AM IST

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X Money: ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಎಲೋನ್ ಮಸ್ಕ್ ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನು "ಎವೆರಿಥಿಂಗ್ ಆಪ್" ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವತ್ತ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ತನ್ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ+ ಚಂದಾದಾರರಿಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸೇವೆಗಾಗಿ "ಎಕ್ಸ್ ಮನಿ" ಮತ್ತು ಹೊಸ ಇನ್-ಆ್ಯಪ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಿಂದ ಹೊರಹೋಗದೆಯೇ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು, ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ಹಣಕಾಸಿನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಕ್ಸ್​ ಮನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಕ್ಸ್​ ಮನಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಯಾವುದೇ ವರ್ಗಾವಣೆ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ, ಪರಸ್ಪರರ X ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಳು, ವೈರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಫರ್​, ಫಿಜಿಕಲ್​ ಚೆಕ್ ಮೇಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಟ್​ ಡಿಪಾಜಿಟ್​ ಮೂಲಕ ಸಂಬಳ ರಶೀದಿಯಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದು 'X ಕಾರ್ಡ್' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ವಿಶೇಷ ವೀಸಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಅರ್ಹ ಖರೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು 3% ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರ್ಡ್ ಯಾವುದೇ ವಿದೇಶಿ ವಹಿವಾಟು ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ATMನಿಂದ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಹಣ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು Apple Pay ಮತ್ತು Google Pay ನಂತಹ ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತಾ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳ ಬದಲಿಗೆ 'ಪಾಸ್‌ಕೀ' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು.

6% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು 10 ಮಿಲಿಯನ್​ ಡಾಲರ್​ವರೆಗೆ ವಿಮೆ: X Money ನ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೆಂದರೆ ನೀಡಲಾಗುವ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡಿಪಾಜಿಟ್​ ಮಾಡಿದ ನಿಧಿಗಳ ಭದ್ರತೆ. ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೀಮಿಯಂ+ ಚಂದಾದಾರರು ಅರ್ಹ ಠೇವಣಿಗಳ ಮೇಲೆ 6% ವಾರ್ಷಿಕ ಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಳಕೆದಾರರು ನೇರ ಠೇವಣಿ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ದರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

X ಸ್ವತಃ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಅದರ ಠೇವಣಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನ್ಯೂಜೆರ್ಸಿ ಮೂಲದ ಕ್ರಾಸ್ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು $250,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಮಾಣಿತ FDIC ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ X ವಿಶೇಷ "ಕ್ಯಾಶ್ ಸ್ವೀಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ" ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹು ಪಾಲುದಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರ ನಿಧಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೂಲಕ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುದಾರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿಫಲವಾದಾಗ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಟ್ಟು FDIC ಪಾಸ್-ಥ್ರೂ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ $10 ಮಿಲಿಯನ್‌ವರೆಗೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.

X Money ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು: ಪ್ರಸ್ತುತ X Money ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಿಯೆಟ್ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್‌ಕಾಯಿನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಿಯಂತ್ರಕ ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, X Payments 41 US ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ D.C. ಯಲ್ಲಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಪರವಾನಗಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್‌ನಂತಹ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ US ಸೆನೆಟರ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ವಾರೆನ್ ಗ್ರಾಹಕ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

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