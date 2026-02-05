ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಡಾಟಾ ಸೆಂಟರ್, 10 ಲಕ್ಷ ಉಪಗ್ರಹ; ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಯೋಜನೆಯಾದರೂ ಏನು?
Published : February 5, 2026 at 12:23 PM IST
Data Centres In Space: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಟೆಸ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಎಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು ತಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತಮ್ಮ AI ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಸ್ಪೇಸ್ಎಕ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ ರಚಿಸಿದ ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ IPO ಗೆ ಹೋಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದರು. "ಪ್ರಸ್ತುತ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ತಂಪಾಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಇವು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ AI ಬಳಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಈ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ AI ಮಾತ್ರ ಪರಿಹಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೌರಶಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಒದಗಿಸಲು ಅವರು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉಪಗ್ರಹಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಸ್ಕ್ ವಿವರಿಸಿದರು.
ಆದರೆ, ಮಸ್ಕ್ ಅವರ ಯೋಜನೆಗಳು ತಾಂತ್ರಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಜ್ಞರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಿಂದ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ AI ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಸೌರಶಕ್ತಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಗ್ರಿಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಭೂಮಿಗಿಂತ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಚಿಪ್ಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ.
ಉಪಗ್ರಹಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಅಧಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಗ್ರಹ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಅದು ಇತರ ಉಪಗ್ರಹಗಳೊಂದಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯಬಹುದು. ಸ್ಟಾರ್ಲಿಂಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10,000 ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈಗ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಉಪಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಉಡಾಯಿಸಿದರೆ ಅಪಘಾತಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
