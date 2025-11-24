ರಸ್ತೆಗೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ ಮಾನ್ಸ್ಟರ್! ಹೇಗಿದೆ ಗೊತ್ತಾ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಜಿಟಿ-ಆರ್ 750 ರೇಸ್ ಬೈಕ್?
RE Continental GT 750 Race Bike: ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾದ ಮೋಟೋವರ್ಸ್ 2025ನಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಜಿಟಿ-ಆರ್ 750 ರೇಸ್ ಬೈಕ್ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಬೆಲೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : November 24, 2025 at 8:27 AM IST
RE Continental GT 750 Race Bike: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೋಟೋವರ್ಸ್ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಗೋವಾದ ವ್ಯಾಗೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಹೊಸ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಜಿಟಿ-ಆರ್ 750 ರೇಸ್ ಬೈಕ್ ಮೂಲಮಾದರಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ 2025ರ ಇಐಸಿಎಂಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ಇದು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನವಲ್ಲ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ನಿಂದ ಮುಂಬರುವ 750 ಸಿಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಟ್ರೇಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಈ 750 ಸಿಸಿ ಬೈಕ್ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ರೇಸಿಂಗ್ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಟಿ 650 ರೇಸ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಜಿಟಿ-ಆರ್ 750.. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಮುಂಬರುವ 750 ಸಿಸಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಹಳೆಯ ರೇಸರ್.. ಹೊಸ ಲುಕ್: ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಜಿಟಿ-ಆರ್ 750 ರೇಸ್ ಮೂಲಮಾದರಿಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೆಟ್ರೋ-ರೇಸರ್ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಬೈಕ್ ಫೇರಿಂಗ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಕ್ಲಿಪ್-ಆನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಬಾರ್ಸ್, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಫುಟ್-ಪೆಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಾರ್ಟ್ ಸಬ್-ಫ್ರೇಮ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬೈಕನ್ನು ತುಂಬಾ ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್-ಬಾರ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಮತ್ತು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ರೇಸ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಇದು ರೇಸಿಂಗ್ಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬೈಕ್ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಚಾಸಿಸ್, ಬ್ರೇಕ್ಗಳು, ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್: ಜಿಟಿ-ಆರ್ 750 ರೇಸ್ ಪ್ರೊಟೊಟೈಪ್ ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಚಾಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ರೇಸಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ತಯಾರಿಸಿದ ಶೋವಾ-ಸ್ಪೆಕ್ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಯುನಿಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪಿಕ್ ಫೋರ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ವಿನ್-ಶಾಕ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಬರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅದರ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ವೇಗಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ಟ್ವಿನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಕ್ಯಾಲಿಪರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್ ಪವರ್: ಈ ಬೈಕ್ ಹೊಸ 750cc ಪ್ಯಾರಲಲ್-ಟ್ವಿನ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಪ್ರಸ್ತುತ 648cc ಎಂಜಿನ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ರೇಸ್-ಸ್ಪೆಕ್ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸುಮಾರು 54-55 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 65 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ GT 650 ಮಾದರಿಯು ಕೇವಲ 47 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 52 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೊಸ GT 750 ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್-ಕ್ಲಚ್ ಹೊಂದಿರುವ 6-ಸ್ಪೀಡ್ ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಉತ್ಪಾದನಾ ಆವೃತ್ತಿ, ಅಂದಾಜು ಬೆಲೆ: ಈಗ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ರೇಸ್ ಬೈಕ್ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಆವೃತ್ತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ GT 750 ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು 2026 ರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 2027ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಇದರ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು 4 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಇರಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಈಗಿರುವ GT 650 ಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಡ್ಯುಯಲ್-ಡಿಸ್ಕ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ನೊಂದಿಗೆ ರಾಯಲ್ ಎನ್ಫೀಲ್ಡ್ ಈಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಬೈಕ್ಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಓದಿ: ಹಾಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿ ಬದಲಾದ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್: ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಓಪನ್-ಟಾಪ್ ಕಲ್ಚರ್