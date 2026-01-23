ETV Bharat / technology

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಲಾಂಚ್​; ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್​ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Motorola Signature Launched: ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5, ಟ್ರಿಪಲ್ 50 - ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

MOTOROLA SIGNATURE PRICE IN INDIA MOTOROLA SIGNATURE FEATURES MOTOROLA SIGNATURE SPECS MOTOROLA SIGNATURE DETAILS
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಲಾಂಚ್ (Photo Credit: Motorola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 23, 2026 at 1:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Motorola Signature Launched: ನೀವು ಕೇವಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, "ಐಷಾರಾಮಿ" ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಫೋನ್‌ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?.. ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಫೋನ್ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಸೂಪರ್​ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ, ಲಾಂಚಿಂಗ್​ ಆಫರ್ಸ್​ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಈ ಫೋನ್ ₹59,999 (12GB+256GB) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್-ಆಫ್-ದಿ-ಲೈನ್ ಮಾಡೆಲ್ (16GB+1TB) ಬೆಲೆ ₹69,999. HDFC ಅಥವಾ Axis ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ₹5,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ₹5,000 ವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.8 -ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ HD ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟಚ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೈಗಳಿಂದಲೂ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ-ಗ್ರೇಡ್ (MIL-STD 810H) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ 2ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಕಲರ್​ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟಿನಿ ಆಲಿವ್.

ಇದುವರೆಗಿನ ವೇಗದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್​ 16GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ 5,200mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 90W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೆಲ್ಫಿ ಅಥವಾ ಜೂಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP: ಈ ಫೋನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು. ಇದು ಮೂರು ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (ಮುಖ್ಯ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಮತ್ತು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್). ಇದು 100x ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೂಮ್ ವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಇದರೊಂದಿಗೆ 8K ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಓದಿ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿವೆ ರೈತರ ಬಂಡಿ! ಈ ಮಹೀಂದ್ರಾದ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್​ಗಳ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ!!

TAGGED:

MOTOROLA SIGNATURE PRICE IN INDIA
MOTOROLA SIGNATURE FEATURES
MOTOROLA SIGNATURE SPECS
MOTOROLA SIGNATURE DETAILS
MOTOROLA SIGNATURE LAUNCHED

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.