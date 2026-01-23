ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಲಾಂಚ್; ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Motorola Signature Launched: ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5, ಟ್ರಿಪಲ್ 50 - ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
Published : January 23, 2026 at 1:56 PM IST
Motorola Signature Launched: ನೀವು ಕೇವಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಗಾಗಿ ಅಲ್ಲ, "ಐಷಾರಾಮಿ" ಕೂಡ ಆಗಿರುವ ಫೋನ್ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?.. ಹಾಗಾದರೆ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗಿನ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದ ಫೋನ್ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡದವರಿಗೆ ಈ ಫೋನ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ, ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆಫರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.
ಈ ಫೋನ್ ₹59,999 (12GB+256GB) ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಟಾಪ್-ಆಫ್-ದಿ-ಲೈನ್ ಮಾಡೆಲ್ (16GB+1TB) ಬೆಲೆ ₹69,999. HDFC ಅಥವಾ Axis ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ₹5,000 ರಿಯಾಯಿತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ₹5,000 ವರೆಗೆ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ 6.8 -ಇಂಚಿನ ಸೂಪರ್ HD ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸ್ಕ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ಅದರ 'ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟಚ್' ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೈಗಳಿಂದಲೂ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟರಿ-ಗ್ರೇಡ್ (MIL-STD 810H) ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಕ್ಟಸ್ 2ರ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಕಲರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಟಿನಿ ಆಲಿವ್.
ಇದುವರೆಗಿನ ವೇಗದ ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗದ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 16GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 1TB ವರೆಗೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತನ್ನ 5,200mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 90W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೆಲ್ಫಿ ಅಥವಾ ಜೂಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP: ಈ ಫೋನ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕನಸು. ಇದು ಮೂರು ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (ಮುಖ್ಯ, ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಮತ್ತು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್). ಇದು 100x ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೂಮ್ ವರೆಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಇದರೊಂದಿಗೆ 8K ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸಹ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.
