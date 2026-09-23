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ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27 ಅನಾವರಣ: ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ಜೊತೆ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್‌ಶಿಪ್!

Motorola Flagship 2027: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27 ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ Gen 6 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, 200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

MOTOROLA SIGNATURE 27 UNVEILED SNAPDRAGON 8 ELITE EXTREME GEN 6 ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27 ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಲಾಂಚ್
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27 ಅನಾವರಣ (Photo Credit: Motorola)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 23, 2026 at 12:19 PM IST

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Motorola Flagship 2027: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27 ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅನಾವರಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲೈನಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಫೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಇಂದು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ Gen 6 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಲಿದೆ. ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27 ಅನ್ನು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇದುವರೆಗೆ ರಚಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಸುಧಾರಿತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ಅಂಕಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದೆ ಲೈನಪ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಏನೇನಿದೆ ಹೊಸ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27ರಲ್ಲಿ? ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27 ಹೊಸ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ Gen 6 ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ Gen 6 ಜೊತೆಗೆ ಲಾಂಚ್ ಆದ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊಸ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27ರಲ್ಲಿ ಪವರ್‌ಫುಲ್ ಆನ್-ಡಿವೈಸ್ ಎಐ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಕ್ಯಾಮರಾ ಅನುಭವಗಳು, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿವ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವೇಗದ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್‌ಗಳನ್ನು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಇದೇ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಬಳಸುವ ಒನ್‌ಪ್ಲಸ್ 16 ನಂತಹ ಮುಂಬರುವ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್‌ಮೆಶ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು 200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮರಾ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮೊಟೊರೊಲಾದ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್‌ಮೆಶ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಡೈಮಂಡ್-ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಥರ್ಮಲ್ ಜೆಲ್, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಮೆಟಲ್, ಕಾಪರ್ ಮೆಶ್ ಮತ್ತು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ 3D ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಅನ್ನು ಎಐ ಬಳಕೆ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಾಖ ಪ್ರಸರಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಇದು ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿಗಿಂತ 40 ಪ್ರತಿಶತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27 50MP ಸೋನಿ LYTIA 910 ಮೇನ್​ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಲೆನ್ಸ್ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಎಐ ಚಾಲಿತ ಮೊಟೊರೊಲಾದ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್‌ಹಾನ್ಸ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದ್ದು, ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲರ್​ ಟೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಹೊಂದಿಸುವ ರಿಯಲ್-ಟೈಮ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಡೀಪ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮತ್ತು B&O ಆಡಿಯೋ: ಗೂಗಲ್‌ನ ಜೆಮಿನಿ ಕೂಡ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27ರಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಸಂಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್, ಫೋಟೋಗಳು ಅಥವಾ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಫೂಟೇಜ್ ಅನ್ನು ಜೆಮಿನಿ ಓಮ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲಿಶ್ಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಲಿರಿಯಾ ಬಳಸಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್​ ಮತ್ತು ಸೌಂಡ್‌ಟ್ರ್ಯಾಕ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 7 ವರ್ಷಗಳ ಓಎಸ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 17 ನೊಂದಿಗೆ ಬಾಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27 ಕಂಪನಿಯ ಆಡಿಯೋ ಬೈ B&O ಫೀಚರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮೊದಲ ಫೋನ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫೋನ್‌ನ ಹಿಂಭಾಗದ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27ರ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮೊಟೊರೊಲಾಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ಸೆನ್ಸಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್‌ಇಡಿ ಫ್ಲ್ಯಾಷ್ ಹೊಂದಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ಲೇಟೋ ಇದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕಂಟೂರ್ಡ್ ಅಂಚುಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ‘ಎಲಿಗಂಟ್ಲಿ ಥಿನ್’ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಶ್ಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಹ ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ರಿವೀಲ್ ಆಗಿಲ್ಲ: ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಕೋಲ್ ಸ್ಮೋಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಡಿತವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಾಳಿಕೆಗಾಗಿ ನೇಯ್ದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬ್ರಶ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್‌ಟೈಲ್-ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್ ಗ್ರೀನ್‌ನಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27ರ ಪರಿಚಯ ಮಾತ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27 ಈ ವರ್ಷ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.

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TAGGED:

MOTOROLA SIGNATURE 27 UNVEILED
SNAPDRAGON 8 ELITE EXTREME GEN 6
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27
ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ ಸಮ್ಮಿಟ್ ಲಾಂಚ್
MOTOROLA FLAGSHIP 2027

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