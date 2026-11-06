ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೋಟೊರೊಲಾ ಹೊಸ ಧೂಳೆಬ್ಬಿಸುವ ಎಂಟ್ರಿ: ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ‘ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27’!
Motorola Signature 27 Launched: ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೋಟೊರೊಲಾ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡ ತನ್ನ ಹೊಚ್ಚಹೊಸ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಮಾಡಿದೆ.
Published : November 6, 2026 at 12:04 PM IST
Motorola Signature 27 Launched Globally: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಮೋಟೊರೊಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೋಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫೋನ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಅದರ ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗವಾಗಿ ‘ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27’ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ನ ಆರಂಭಿಕ ಬೇಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಬೆಲೆ $1,599 (ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ₹1,51,000) ಎಂದು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಫೋನ್ ಆಕರ್ಷಕ 'ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಕ್ಯಾಪುಲೆಟ್ ಆಲಿವ್' ಮತ್ತು 'ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಕೋಲ್ ಸ್ಮೋಕ್' ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ 12,000 ನಿಟ್ಸ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಮೋಟೊರೊಲಾ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ 27 ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ‘ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡುಯೊ ಟ್ಯಾಂಡೆಮ್’ (Extreme AMOLED Duo Tandem) ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಲೇಯರ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಮೋಲೆಡ್ ಪ್ಯಾನಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇಕಡಾ 34 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಶೇಕಡಾ 121 ರಷ್ಟು ಸುದೀರ್ಘ ಬಾಳಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಗರಿಷ್ಠವಾದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12,000 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ 1.5K ಸೂಪರ್ ಹೆಚ್ಡಿ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್, ಡಾಲ್ಬಿ ವಿಷನ್ ಮತ್ತು ಎಸ್ಜಿಎಸ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು 7,000 mAh ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ: ಈ ಸೂಪರ್ ಫೋನ್ ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾದ ‘ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಎಲೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಜೆನ್ 6’ (Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6) ಮೊಬೈಲ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅತಿಯಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋ-ಡೈಮಂಡ್ ಯುಕ್ತ ಥರ್ಮಲ್ ಜೆಲ್ ಹೊಂದಿರುವ ‘ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ಮೆಶ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್’ (ArcticMesh cooling system) ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹಳೆಯ ಮಾಡೆಲ್ಗಿಂತ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾದ ಥರ್ಮಲ್ ಚೇಂಬರ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 7,000 mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು 90W ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ವೇಗಕ್ಕಾಗಿ 6-ಆಂಟೆನಾ ವಿನ್ಯಾಸದ 5ಜಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್, ವೈ-ಫೈ 8 ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯು ಸತತ 7 ವರ್ಷಗಳ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಓಎಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
DXOMARK ಗೋಲ್ಡ್ ಲೇಬಲ್ ಪಡೆದ 200MP ಬಲಿಷ್ಠ ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಮೋಟೊರೊಲಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಈ ಫೋನ್ಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ 'DXOMARK ಗೋಲ್ಡ್ ಲೇಬಲ್' ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ (ನಾಲ್ಕು) ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಇದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 50MP ಸೋನಿ ಲೈಟಿಯಾ ಎಲ್910 (Sony LYTIA L910) ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು 3.5° OIS ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 100x ಎಐ ಸೂಪರ್ ಜೂಮ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ‘200MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ’ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 3x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಮತ್ತು 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮೂವಿಂಗ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಇವಿಎಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಸೆಲ್ಫಿಗಾಗಿ 50MP ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಎಐ ಮತ್ತು ಬಿ ಅಂಡ್ ಓ ಆಡಿಯೋ ಜಾದೂ: ಈ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (Gemini Intelligence) ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಗೂಗಲ್ ಜೆಮಿನಿ ಮತ್ತು ಮೋಟೊರೊಲಾದ ಸ್ವಂತ ‘ಕಿರಾ’ (Motorola Qira) ಎಐ ಸೌಲಭ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಜೆಮಿನಿ ಓಮ್ನಿ ಹಾಗೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು 'ಲೈರಿಯಾ' ಎಐ ಟೂಲ್ಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಡಿಯೋ ಪ್ರಿಯರಿಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ‘ಬ್ಯಾಂಗ್ ಅಂಡ್ ಒಲುಫ್ಸೆನ್’ (Bang & Olufsen) ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸೌಂಡ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ವಿನೂತನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಥಿಯೇಟರ್ ತರಹದ ಧ್ವನಿಯ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ.
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