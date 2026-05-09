ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾದ ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್! ಹೀಗಿವೆ ಫೀಚರ್ಸ್!
Motorola Razr Fold India Launch: ಮೊಟೊರೊಲಾ ತನ್ನ ಮುಂಬರುವ "ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್" ನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಕಾಲಿಡಲಿದೆ ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..
Published : May 9, 2026 at 8:20 AM IST
Motorola Razr Fold India Launch: ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಮೊರಿ ರೂಪಾಂತರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಮೊಟೊರೊಲಾ ಈ ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಟೀಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಅಭಿಯಾನದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಗುರುವಾರ ಈ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಫೋನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿತು.
ಲಾಂಚ್ ಯಾವಾಗ?: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಅಧಿಕೃತ 'ಎಕ್ಸ್' ಅಕೌಂಟ್ ಮೂಲಕ ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮೇ 13 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿತು. ಈ ಸಾಧನಕ್ಕಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿಯೂ ಲೈವ್ ಆಗಿವೆ. ಈ ಮುಂಬರುವ 'ಬುಕ್-ಸ್ಟೈಲ್' ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳನ್ನು ಈ ಸೈಟ್ಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ.
- ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ರೂಪಾಂತರಗಳು: ಈ ಸಾಧನವು 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮತ್ತು 16GB RAM + 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕೆನ್ಡ್ ಬ್ಲ್ಯೂ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಲಿಲಿ ವೈಟ್ ಎಂಬ ಎರಡು ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ:.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು: ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ MWC 2026 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು 80W ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 50W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 6,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದರ ಬೆಲೆ EUR 1,999 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 2,14,200). ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ My UX ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 165Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 6,000 ನೀಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ನೊಂದಿಗೆ 6.6-ಇಂಚಿನ LTPO pOLED ಕವರ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ 8.1-ಇಂಚಿನ ಇಂಟರ್ನಲ್ LTPO pOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು 2K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದೆ. ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ 3 ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಳಗಿನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಥಿನ್ ಗ್ಲಾಸ್ (UTG) ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 Gen 5 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 16GB ವರೆಗೆ LPDDR5X RAM ಮತ್ತು 1TB UFS 4.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ 1/1.28-ಇಂಚಿನ ಸೋನಿ LYTIA ಮೇನ್ ಸೆನ್ಸಾರ್, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಶೂಟರ್ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ರೇಜರ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಕವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ 32-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 20-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹಾಗೂ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ ಫೋನ್ IP49-ರೇಟೆಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈಗ, ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ವಿಶೇಷ 'FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ 26 ಆವೃತ್ತಿ'ಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಫುಟ್ಬಾಲ್ನಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
