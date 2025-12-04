ಇನ್ಮುಂದೆ ಇಂಡಸ್ ಆಪ್ಸ್ಟೋರ್-ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್: ಕನ್ನಡವೂ ಸಪೋರ್ಟ್
Motorola Indus Appstore Partnership: ಇಂಡಸ್ ಆಪ್ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ ಆಪ್ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರೀ-ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರಲಿದೆ.
Published : December 4, 2025 at 8:37 AM IST
Motorola Indus Appstore Partnership: ಫಿನ್ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಫೋನ್ಪೇ ಅವರ ಇಂಡಸ್ ಆಪ್ಸ್ಟೋರ್ ಬುಧವಾರ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಜೊತೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಸ್ ಆಪ್ಸ್ಟೋರ್ ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆ: ಈ ಕ್ರಮವು ಭಾರತೀಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಫೋನ್ಪೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಲು ತಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತೊಂದು ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಾ, ಫೋನ್ಪೇ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಈಗ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ವಿತರಣೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಅನುಭವವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
motorola and Indus Appstore (the homegrown store by PhonePe) have announced their partnership.— Mukul Sharma (@stufflistings) December 3, 2025
Moving forward, the appstore will make its way to moto phones. pic.twitter.com/f47Sper6hv
ಇಂಡಸ್ ಆಪ್ಸ್ಟೋರ್ನ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಹಾರ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಎಂ.ನರಸಿಂಹನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮೊಟೊರೊಲಾ ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾರತೀಯರು ಇಂಡಸ್ ಆಪ್ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 'ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ' ಎಂಬ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಟೋರ್, ಭಾರತೀಯ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಇಂಡಸ್ ಆಪ್ಸ್ಟೋರ್ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಇಂಡಸ್ ಆಪ್ಸ್ಟೋರ್ ಅನ್ನು 2024 ಫೆಬ್ರವರಿ 21ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಆಪ್ ಸ್ಟೋರ್ ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಇನ್-ಆಪ್ ಅನುಭವ, AI-ಪವರ್ಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆಗೆ ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಸೇರಿದಂತೆ 12 ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲದಂತಹ ಹಲವಾರು ವಿಶಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಇಂಡಸ್ ಆಪ್ಸ್ಟೋರ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್, ಇಕ್ಸಿಗೊ, ಡೊಮಿನೊಸ್ ಪಿಜ್ಜಾ, ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡೀಲ್, ಜಿಯೋಮಾರ್ಟ್, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್ಸರ್ವ್ ಮತ್ತು ಇತರವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಅರ್ಧ ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮಾಲ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯಗಳಿಗಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಇಂತಹ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ನಡೆದಿವೆ: ಇಂಡಸ್ ಆಪ್ಸ್ಟೋರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ತಯಾರಕರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯು ಶಿಯೋಮಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಲಾವಾದಂತಹ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇಂಡಸ್ ಆಪ್ಸ್ಟೋರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ-ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಟಿ.ಎಂ. ನರಸಿಂಹನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಈ ಸ್ಥಳೀಯ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅವರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ನವೀನ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ವೇಷಣಾ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
