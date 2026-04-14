ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ 'ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ' ರಿಲೀಸ್? ಟೀಸರ್ ನೋಡಿ
Motorola Edge 70 Pro India Launch: ಮೊಟೊರೊಲಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ನ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : April 14, 2026 at 11:20 AM IST
Motorola Edge 70 Pro India Launch: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಶನ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಂಪನಿ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳಿವು ನೀಡುವ ಟೀಸರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು "ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ" ಸೀರಿಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅದರ ಹೆಸರನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ ಫೋನ್ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಈಗ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಕಾರದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲಾದ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಯುನಿಟ್ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಲ್-ಪಂಚ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿರಬಹುದು.
ಟೀಸಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್: ಮೊಟೊರೊಲಾದ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಈಗ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಕಂಪನಿ ಈ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರ ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಧನವು ನೀಲಿ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಣ್ಣ ರೂಪಾಂತರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ "ಟೈಲರ್ಡ್-ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಫಿನಿಶ್", "ಸ್ಯಾಟಿನ್-ಲಕ್ಸ್ ಫಿನಿಶ್" ಮತ್ತು "ಮಾರ್ಬಲ್ ಫಿನಿಶ್" ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ.
ಈ ವಿನ್ಯಾಸ "ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ" ಎಂದು ನಂಬಲಾದ ಮಾದರಿಯ ಕುರಿತು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಸಾಮಗ್ರಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಇದು "ಎಡ್ಜ್ 70" ಸೀರಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಫೋನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸವು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್-ಏಡೆಡ್ ಡಿಸೈನ್ (ಸಿಎಡಿ) ರೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದ ಕಾರಣ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದೇಹದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ನ URL "ಮೋಟೋ ಕಮಿಂಗ್ ಸೂನ್ ಏಪ್ರಿಲ್ 26" ಎಂಬ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ 26 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದು ಕಂಪನಿಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥ.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಬರುವ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಕರ್ವ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್-ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯಲ್ಲಿ "ಹೋಲ್-ಪಂಚ್" ಕಟೌಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪವರ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗಳು ಫೋನ್ನ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ನ ಬಲಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬಟನ್ ಸಹ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
