ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಕ್ಯಾಮರಾದೊಂದಿಗೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ+
Motorola Edge 70 Pro+: ಹಲವಾರು ಟೀಸರ್ಗಳ ನಂತರ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ "ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ+" ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಡಿಟೇಲ್ಸ್..
Published : May 25, 2026 at 1:46 PM IST
Motorola Edge 70 Pro+: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ. ಕಂಪನಿಯು ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ "ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ+"ಗಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಟೆಲಿಫೋಟೋ ಹಿಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಿವೆ. ಈ ಸಾಧನವು ಎಡ್ಜ್ 70 ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70, ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ ಮಾದರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ+ ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಚ್: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ+ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ 4 ರಂದು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡಲಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
Motorola Edge 70 Pro+ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷಣಗಳು:
ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್: Motorola Edge 70 Pro+ 3.5x ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಜೂಮ್ ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಈ ಲೆನ್ಸ್ "Edge 70 Pro" ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅದರ ಪ್ರತಿರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಪ್ಲಸ್ ರೂಪಾಂತರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳು ಮತ್ತು ದೂರದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲು ಹಾಗೂ ವಿವರವಾದ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮರಾ 50MP ಸೋನಿ LYTIA 710 ಸೆನ್ಸಾರ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 3.5-ಡಿಗ್ರಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ಗೆ (OIS) ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಧನವು ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್, ನೈಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 50x AI- ಆಧಾರಿತ ಸೂಪರ್ ಜೂಮ್ ಪ್ರೊನಂತಹ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು "Realme 16 Pro+" ಮಾದರಿಗೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಒಡ್ಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.
Motorola India (@motorolaindia) May 24, 2026
Introducing the new motorola edge 70 pro+, where luxurious Collections™️ finishes meet flagship experiences inside and out.
ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಸ್: ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ+ ಅನ್ನು ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಫಿನಿಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಮೊಟೊರೊಲಾ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ: ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಚಿಕೋರಿ ಕಾಫಿ, ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಸ್ಟಾರ್ಮಿ ಸೀ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಜಿನ್ಫ್ಯಾಂಡೆಲ್. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಈ ಫೋನ್ ಅದರ ಎಡಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅಥವಾ AI ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಬಟನ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ+ ಹೈಲೈಟ್ಸ್: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ "ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ+"ನ ಎದ್ದುಕಾಣುವ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ, ಸ್ಲಿಮ್ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಫಿನಿಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಹುಮುಖ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮರಾ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಬೆಲೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೆರಿಸ್ಕೋಪ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಈ "ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊ+" ಅನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು.
