ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಡ್ತು 'ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ': 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಜೊತೆ ಭರ್ಜರಿ ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್!
Motorola Edge 70 Neo Launch India: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 24, 2026 at 3:09 PM IST
Motorola Edge 70 Neo Launch India: ದೈನಂದಿನ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾಗಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ' (Motorola Edge 70 Neo) ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಫೋನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಭರ್ಜರಿ ಲಾಂಚ್ ಆಫರ್ಗಳು: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ ಕೇವಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮಾಡೆಲ್ನಲ್ಲಿ (8GB RAM + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್) ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಇದರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹40,999 ಆಗಿದೆ.
The motorola edge 70 neo is ready for every kind of expression. Capture, create, discover and make every scroll worth stopping for 📸 Motorola Edge 70 Neo starting at just Rs. 34,999*. Sale starts 1st December on Flipkart, https://t.co/zM0CKpcJ5U and leading retail stores. https://t.co/9S4Uf9oCQp— Motorola India (@motorolaindia) November 24, 2026
- 10 ದಿನಗಳ ಸೀಮಿತ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್: ಬಿಡುಗಡೆ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ₹3,000 ನೇರ ರಿಯಾಯಿತಿಯನ್ನು (Flat discount) ನೀಡುತ್ತಿದೆ (ಈ ಆಫರ್ ಕೇವಲ 10 ದಿನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ).
- ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್: ಖರೀದಿದಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ₹3,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಫೋನ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯು ₹34,999 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
- ನೋ - ಕಾಸ್ಟ್ EMI: ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳೊಂದಿಗೆ 9 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ 'ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI' (No-cost EMI) ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
- ಮಾರಾಟ ಎಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ?: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ (Flipkart) ಮತ್ತು ರಿಲಯನ್ಸ್ ಡಿಜಿಟಲ್ (Reliance Digital) ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ರಿಟೇಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ.
ನಾಲ್ಕು ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ (Pantone) ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಫಿನಿಶ್ಗಳು: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷ ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಫಿನಿಶ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
- ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಗ್ರೇ ಲಿಲಾಕ್ (Pantone Grey Lilac - ತಿಳಿ ಗುಲಾಬಿ): ಇದು ಅಸಿಟೇಟ್ ಫಿನಿಶ್ (Acetate Finish) ಹೊಂದಿದೆ.
- ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಬ್ಲೂ (Pantone Milky Blue - ತಿಳಿ ನೀಲಿ): ಇದು ಲೆದರ್ - ಪ್ರೇರಿತ ಫಿನಿಶ್ (Leather-inspired Finish) ಹೊಂದಿದೆ.
- ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಮೌಂಟೇನ್ ವ್ಯೂ (Pantone Mountain View - ಗಾಢ ಹಸಿರು): ಇದು ಸಿಲ್ಕ್-ಪ್ರೇರಿತ ಫಿನಿಶ್ (Silk-inspired Finish) ಹೊಂದಿದೆ.
- ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಸೇಜ್ (Pantone Sage - ತಿಳಿ ಹಸಿರು): ಇದು ಸಹ ಲೆದರ್-ಪ್ರೇರಿತ ಫಿನಿಶ್ (Leather-inspired Finish) ಹೊಂದಿದೆ.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು
ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಈ ಫೋನ್ 6.8-ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದ್ದು, 1.5K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ (2,772 x 1,272 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗಳು) ಮತ್ತು 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಲು 5,200 ನಿಟ್ಸ್ ಗರಿಷ್ಠ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ HDR10+ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ರಕ್ಷಣೆಯಿದೆ.
ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್: ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7s ಜೆನ್ 3 (Snapdragon 7s Gen 3) ಪ್ರೊಸೆಸರ್, 8GB LPDDR5X RAM ಮತ್ತು 128GB UFS 3.1 ಸ್ಟೋರೇಜ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ನೊಂದಿಗೆ ಬರುವ ಈ ಫೋನ್ಗೆ 3 ವರ್ಷಗಳ OS ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮತ್ತು 5 ವರ್ಷಗಳ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು 4,466mm² ವೇಪರ್ ಚೇಂಬರ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾ: ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ (OIS) ಹೊಂದಿರುವ 50MP ಸೋನಿ ಲಿಟಿಯಾ 710 (Sony LYTIA 710) ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿತ), 2MP ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಇದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 32MP ಕ್ಯಾಮರಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: ಬರೋಬ್ಬರಿ 7,000mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬೃಹತ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು 45W ಟರ್ಬೋಪವರ್ (TurboPower) ವೈರ್ಡ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್, 7.5W ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಬ್ಯಾಟರಿ ಬಿಸಿಯಾಗದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಫೋನ್ಗೆ ಪವರ್ ನೀಡುವ 'ಬೈಪಾಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್' (Bypass charging) ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: 204 ಗ್ರಾಂ ತೂಕ ಮತ್ತು 8.49mm ದಪ್ಪವಿರುವ ಈ ಫೋನ್, ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ತುಂತುರುಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು IP64 ರೇಟಿಂಗ್ ಹಾಗೂ MIL-STD-810H ದೃಢೀಕರಣ ಹೊಂದಿದೆ.
ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕ ವಿನ್ಯಾಸ, 7,000mAh ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 'ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ನಿಯೋ' ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮೊದಲ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ₹6,000 ಒಟ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ಮತ್ತು 9 ತಿಂಗಳ ನೋ-ಕಾಸ್ಟ್ EMI ಸೌಲಭ್ಯವು ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಿಕೊಡಲಿದೆ.
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