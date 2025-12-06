ETV Bharat / technology

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಥಿನ್​ ಎಡ್ಜ್​ 70: ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾ?

Motorola Edge 70 Teaser: ಅತೀ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮೊಟೊರೊಲಾ ತನ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಎಡ್ಜ್​ 70 ಅನ್ನು ದೇಶಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.

By ETV Bharat Tech Team

Published : December 6, 2025 at 1:20 PM IST

3 Min Read
Motorola Edge 70 Teaser: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಮೀಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಈಗ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಮೂರು ಕಲರ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ರಿಯರ್​ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪಲ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಜಾಗತಿಕ ರೂಪಾಂತರದಂತೆಯೇ 5.99mm ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇನ್ನು ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯುಕೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸುಮಾರು ಒಂದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಇದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಡುತ್ತಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡು RAM ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​ನೊಂದಿಗೆ 6.67-ಇಂಚಿನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಸೀರಿಸ್​ನ ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 4,800mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಇಂಡಿಯಾ ಲಾಂಚ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್​: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಾದ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್ ಈಗ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೈವ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇ-ಕಾಮರ್ಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಬರುವ ಎಡ್ಜ್ ಸೀರಿಸ್​ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಫೋನ್ 5.99mm ಸ್ಲಿಮ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೈಕ್ರೋಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಬ್ಯಾನರ್ ಜಾಹೀರಾತು ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೇ, ಗ್ರೀನ್​ ಮತ್ತು ಲೈಟ್​ ಗ್ರೀನ್​ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಲೋಹದ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಫೋನ್‌ನ ಟೀಸರ್​ ಮೂಲಕ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಇದು ರಿಯರ್​ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನ ಮೇಲಿನ ಎಡ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಕ್ವೇರ್​ ಸ್ಟೈಲ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೊಟೊರೊಲಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾನೆಲ್‌ನ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಬಲಭಾಗವು ಪವರ್ ಬಟನ್ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್​ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಡಭಾಗವು ಅಜ್ಞಾತ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಮೊಟೊರೊಲಾ ನವೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ GBP 700 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 80,000) ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ 70 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಇದು ಯುಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಜ್​ ಗ್ರೀನ್​, ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಲಿಲಿ ಪ್ಯಾಡ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಗ್ರೇ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು 120Hz ವರೆಗಿನ ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್​, 446ppi ಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ, ಸೂಪರ್ HD (1,220×2,712 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 4,500 nits ವರೆಗಿನ ಹೊಳಪಿನೊಂದಿಗೆ 6.67-ಇಂಚಿನ pOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಕ್ರೀನ್​ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್​ ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್‌ನ ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7 Gen 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 12GB ವರೆಗೆ RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದು 68W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 15W ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 4,800mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗಾಗಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮರಾ ಯುನಿಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾದ 3-ಇನ್-1 ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದು ಸೆಲ್ಫಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಳಿಗಾಗಿ 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಫ್ರಂಟ್​ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ. ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಫೋನ್ ಇನ್-ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಮತ್ತು ಫೇಸ್ ಅನ್‌ಲಾಕ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಡಸ್ಟ್​ ಮತ್ತು ವಾಟರ್​ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗಾಗಿ IP68 + IP69 ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಜನಪ್ರಿಯ ಟಿಪ್‌ಸ್ಟರ್ ಮುಕುಲ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಟೊರೊಲಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್ 70 ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸದಿದ್ದರೂ, ಸಮಯವು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರೊಡೆಕ್ಟ್​ ಸೈಕಲ್​ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

