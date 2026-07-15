ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್: ಫೀಚರ್ಸ್, ಆಫರ್ಸ್ ವಿವರ
Motorola Edge 70 Max India Launched: ದೇಶೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬಿಗ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
Published : July 15, 2026 at 2:30 PM IST
Motorola Edge 70 Max India Launched: ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ 'ಎಡ್ಜ್ 70' ಸೀರಿಸ್ನ ಐದನೇ ಮಾದರಿ 'ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್' ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಮೂರು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒನ್ಪ್ಲಸ್ 15R ಮತ್ತು iQOO 15R ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಅದೇ ಉನ್ನತ-ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಆಕ್ಟಾ-ಕೋರ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಸೀರಿಸ್ ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16-ಆಧಾರಿತ 'ಹಲೋ UI' ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್, 144Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ ಮತ್ತು 7,000 ನಿಟ್ಸ್ ಪೀಕ್ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಬೆಂಬಲಿಸುವ 6.8-ಇಂಚಿನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ AMOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸೇರಿವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಬೃಹತ್ 7,100mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 58 ಗಂಟೆಗಳ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅವಧಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ವೇರಿಯಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ: ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎರಡು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿದೆ.
- 8GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 54,999
- 12GB RAM + 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ ರೂ. 59,999
ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನೂ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳ ಮೇಲೆ ರೂ. 5,000ರ ಇನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 8 ಜೆನ್ 5 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ 50MP ಮೇನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್-ಆಂಗಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು 32MP ಫ್ರಂಟ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಬಿಗ್ 7100mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 90W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 25W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಜುಲೈ 20ರಂದು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೋಟೋ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, Motorola Edge 70 Max 7,100mAh ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, 90W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 25W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 5W ವೈರ್ಡ್ ರಿವರ್ಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 6, USB ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್, GPS, GLONASS, ಗೆಲಿಲಿಯೋ, NavIC, BeiDou ಮತ್ತು QZSS ಅನ್ನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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