ಸ್ಲಿಮ್ ಡಿಸೈನ್, ಪವರ್ಫುಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್: ಆಯ್ದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಯ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70
Motorola Edge 70 Launched: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದರ 5.99mm ಸ್ಲಿಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಅತ್ಯಂತ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : November 6, 2025 at 12:28 PM IST
Motorola Edge 70 Launched: ಟೆಕ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೊಟೊರೊಲಾ ತನ್ನ ಎಡ್ಜ್ ಸೀರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70. ಕಂಪನಿಯು ಇದನ್ನು ಆಯ್ದ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈಗ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇದು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣ ಅದರ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲಿಮ್ ಡಿಸೈನ್, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಕೇವಲ 5.99 ಮಿ.ಮೀ. ದಪ್ಪ ಮತ್ತು 159 ಗ್ರಾಂ ಹಗುರವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಇಂದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಲಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದು ಐಫೋನ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಎಸ್ 25 ಎಡ್ಜ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಪ್ರೊಸೆಸರ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7 ಜೆನ್ 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ದಕ್ಷತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 12GB RAM ಮತ್ತು 512GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಲ್ಟಿ ವರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸುಗಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಜೂನ್ 2031ರ ವರೆಗೆ ಭದ್ರತಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮತ್ತು ಡಿಸೈನ್: ಫೋನ್ 1220x2712 ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಸ್ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನೊಂದಿಗೆ 6.67-ಇಂಚಿನ pOLED ಸೂಪರ್ HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, HDR10+ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು 4500 ನೀಟ್ಸ್ವರೆಗಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ -ಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು MIL-STD-810H ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು IP68 ಮತ್ತು IP69 ರೇಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಹೊಂದಿದೆ.
Motorola Edge 70ರ ಕ್ಯಾಮರಾ ಹೇಗಿದೆ? ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ, ಇದು ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50MP ಪ್ರೈಮೆರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (OIS ಜೊತೆಗೆ) ಮತ್ತು 3-in-1 ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ನೊಂದಿಗೆ 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿಗಳಿಗಾಗಿ ಇದು 50MP ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟರ್ಸ್ಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
Motorola Edge 70 ರ ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್: Motorola Edge 70 4800mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಫೋನ್ 68W ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಫೋನ್ 15W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಬಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಫೋನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 29 ಗಂಟೆಗಳ ನಿರಂತರ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇಬ್ಯಾಕ್ ಅಥವಾ 66 ಗಂಟೆಗಳ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
Motorola Edge 70 ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? UK ನಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ನ ಬೆಲೆ GBP 700 (ಸುಮಾರು ರೂ. 80,000), ಯುರೋಪ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ EUR 799 (ಸುಮಾರು ರೂ. 81,000). ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ Pantone Bronze Green, Pantone Lily Pad ಮತ್ತು Gadget Grey ಸೇರಿವೆ.
Motorola ಇದನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದರೆ ಇದು iPhone Air (ರೂ. 119,900) ಮತ್ತು Galaxy S25 Edge (ರೂ. 109,999) ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತದೆ.
