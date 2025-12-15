ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70: ಸ್ಲಿಮ್ ವಿತ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ
Motorola Edge 70 Launched India: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜ್-70 ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : December 15, 2025 at 3:18 PM IST
Motorola Edge 70 Launched India: ಭಾರತೀಯ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಅನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಫೋನ್ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ 5.99mm ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಅನ್ನು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್, ಲೋ-ವೇಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಶಿಪ್ ತರಹದ ಅನುಭವ ಬಯಸುವ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ಯಾಂಟೋನ್™ ಕ್ಯುರೇಟೆಡ್ ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮತ್ತು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
Just 5.99mm THIN, the motorola edge 70 redefines ultra-slim engineering finished in Pantone™ curated colours— Motorola India (@motorolaindia) December 15, 2025
Sale starts 23rd December at ₹28,999* on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW, and leading retail stores.#MotorolaEdge70 #Motorola #ImpossiblyThinYetUncompromised pic.twitter.com/3QI2S76fNR
ಮೋಟೋರೋಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ನ ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7ನೇ ಜನ್ 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 5,000mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೊಂದಿದೆ. 68W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 15W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
8GB RAM ಮತ್ತು 256GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ನೊಂದಿಗೆ ಏಕೈಕ ರೂಪಾಂತರದ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹29,999 ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ ಕಂಪನಿ ಆಯ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ₹1,000 ಬ್ಯಾಂಕ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ಫೋನ್ ಅನ್ನು ₹28,999 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಫೋನ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇಂಡಿಯಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಆಫ್ಲೈನ್ ರಿಟೇಲ್ ಚಾನೆಲ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಅನ್ನು Pantone Bronze Green, Pantone Gadget Grey ಮತ್ತು Pantone Lily Pad ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫೀಚರ್ಸ್: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 1.5K (2712x1220) ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಮತ್ತು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್ದೊಂದಿಗೆ 6.7-ಇಂಚಿನ pOLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್ನ ಮುಂಭಾಗವು ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ 5.99 mm ಅಲ್ಟ್ರಾ-ಸ್ಲಿಮ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಸರಿಸುಮಾರು 159g ತೂಕವು ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪೋರ್ಟಬಲ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಅನ್ನು IP68 ಮತ್ತು IP69 ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ರೇಟಿಂಗ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಇದು ನೀರು, ಧೂಳು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಗೀರುಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು MIL-STD-810H ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಹೊಂದಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫೋನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾದ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ OIS ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 50MP ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, 50MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ತ್ರೀ-ಇನ್-ಒನ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಸೇರಿವೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 50MP ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಫೋನ್ 60fps ನಲ್ಲಿ 4K ವಿಡಿಯೋ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. AI ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಟರಿ ವಿಭಾಗವು 68W ವೈರ್ಡ್ ಮತ್ತು 15W ವೈರ್ಲೆಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ 5,000mAh ಸಿಲಿಕಾನ್-ಕಾರ್ಬನ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
