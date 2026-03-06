ETV Bharat / technology

ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಯ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್​ 70 ಫ್ಯೂಷನ್​; ಹೀಗಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ!

ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್​ 60 ಫ್ಯುಶನ್​ನ ಮುಂದುವರೆದ ವರ್ಷನ್​ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್​ 70 ಫ್ಯುಶನ್ ಆಗಿದೆ.

Motorola Edge 70 Fusion With 144Hz AMOLED Display, 7,000mAh Battery Launched In India: Price, Specifications
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್​ 70 ಫ್ಯೂಷ (Image Credit: Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 6, 2026 at 5:31 PM IST

2 Min Read
ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್​ 70 ಫ್ಯೂಷನ್​ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಫೋನ್​ 144ಹರ್ಟ್ಜ್​ ಅಮೋಲ್ಡ್​ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7ಎಸ್​ ಜನರೇಷನ್​ 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್, 12ಜಿಬಿವರೆಗೆ ರ‍್ಯಾಮ್​​ ಮತ್ತು 256ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, 50ಎಂಪಿ ಸೋನಿ ಲೈಟಿಯಾ 710 ಸೆನ್ಸರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 68ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟರ್ಬೊಪವರ್‌ನೊಂದಿಗೆ 7,000ಎಂಎಎಚ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೆಲೋಯುಐ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧನವು ಐಪಿ ರೇಟಿಂಗ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.

ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್​ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್​ 60 ಫ್ಯುಶನ್​ನ ಮುಂದುವರೆದ ವರ್ಷನ್​ ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್​ 70 ಫ್ಯುಶನ್ ಆಗಿದೆ.

ಹೀಗಿದೆ ದರ, ಲಭ್ಯತೆ, ರಿಯಾಯಿತಿ: ​ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೂರು ರ‍್ಯಾಮ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 8ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್​​ + 128ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಫೋನ್​ ಬೆಲೆ 26,999 ರೂ., 8ಬಿಬಿ ರ‍್ಯಾಮ್​ + 256ಬಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 29,999 ರೂ ಆಗಿದ್ದು, 12ಜಿಬಿ ರ‍್ಯಾಮ್​ + 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ 32,999 ರೂ. ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಸಿಲೂಯೆಟ್, ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಬ್ಲೂ ಸರ್ಫ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏರ್ ಛಾಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೋಟೋರೋಲೋ ಎಡ್ಜ್​ 70 ಫ್ಯುಷನ್​ ಮಾರ್ಚ್​ 12ರಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಮೊಟೊರೊಲಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್​​ಸೈಟ್​, ಫ್ಲಿಪ್​ಕಾರ್ಟ್​ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಿಟೈಲ್​ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹಲವು ಆಫರ್​ಗಳಿದ್ದು, ಎಚ್​ಡಿಎಫ್​ಸಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್​ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 2,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್​ಚೆಂಜ್​ ಬೋನಸ್​ನಲ್ಲಿ 2,000 ರೂ.ಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಿದೆ. ಇದರಡಿ 8ಜಿಬಿ + 128ಬಿಬಿ ಮೊಬೈಲ್​ ಬೆಲೆಯನ್ನು 24,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ, 8ಜಿಬಿ + 256ಜಿಬಿ ಬೆಲೆ 27,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 12ಜಿಬಿ + 256ಜಿಬಿ ಸಸ್ಮಾರ್ಟ್​ ಫೋನ್​ ಬೆಲೆಯನ್ನು 30,999 ರೂ.ಗಳಾಗಲಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ಮೂಲ ದರರಿಯಾಯಿತಿ ದರಬಣ್ಣ
8GB + 128GB26,999 ರೂ24,999 ರೂಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಸಿಲೂಯೆಟ್ | ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಬ್ಲೂ ಸರ್ಫ್ | ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏರ್
8GB + 256GB29,999 ರೂ27,999 ರೂ
12GB + 256GB32,999 ರೂ30,999 ರೂ

ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:

ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್ 162.76ಎಂಎಂ ಉದ್ದ, 75.60ಎಂಎಂ ಅಗಲ ಮತ್ತು 7.99ಎಂಎಂ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಇದರ ತೂಕ 193 ಗ್ರಾಂ. ಫೋನ್ 6.8-ಇಂಚಿನ (2772 x 1272 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್) ಎಕ್ಸ್‌ಟ್ರೀಮ್ ಅಮೋಲೆಡ್​ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು 144ಹರ್ಟ್ಜ್​ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ, 5,200 ನಿಟ್ಸ್​ ಹೊಳಪು, ಎಂಐಎಲ್​ ಎಸ್​ಟಿಡಿ 810H ರಕ್ಷಣೆ, 1,500ಹರ್ಟ್ಜ್​ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ದರ, 10-ಬಿಟ್ ಬಣ್ಣದ ಆಳ, ಎಚ್​ಡಿಆರ್​10+ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದೆ.

ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 7ಎಸ್​ ಜೆನ್​ 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 12ಜಿಬಿ ರ‍್ಯಾಮ್​ ಮತ್ತು 256ಜಿಬಿವರೆಗಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ 50ಎಂಪಿ ಸೋನಿ ಲೈಟಿಯಾ 710 ಸೆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು 13ಎಂಪಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 32ಎಂಪಿ ಹೊಂದಿದೆ.

68ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟರ್ಬೊಪವರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 7,000ಎಂಎಎಚ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡಾ ಇದೆ. 52ಗಂಟೆಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್​ ಬಾಳಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹಲೋಯುಐ ಚಾಲಿತ ಈ ಸಾಧನ ಮೂರು ಓಎಸ್ ಅಪ್‌ಗ್ರೇಡ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಫೋನ್ ಐಪಿ69/ಐಪಿ68 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.

