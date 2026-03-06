ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಸಜ್ಜಾಯ್ತು ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್; ಹೀಗಿದೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ!
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಫ್ಯುಶನ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ವರ್ಷನ್ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯುಶನ್ ಆಗಿದೆ.
Published : March 6, 2026 at 5:31 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ 144ಹರ್ಟ್ಜ್ ಅಮೋಲ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ, ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7ಎಸ್ ಜನರೇಷನ್ 4 ಚಿಪ್ಸೆಟ್, 12ಜಿಬಿವರೆಗೆ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು 256ಜಿಬಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ, 50ಎಂಪಿ ಸೋನಿ ಲೈಟಿಯಾ 710 ಸೆನ್ಸರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಡ್ಯುಯಲ್ ರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಮತ್ತು 68ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟರ್ಬೊಪವರ್ನೊಂದಿಗೆ 7,000ಎಂಎಎಚ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹೆಲೋಯುಐ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಸಾಧನವು ಐಪಿ ರೇಟಿಂಗ್, ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಮೂರು ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ಕಳೆದ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 60 ಫ್ಯುಶನ್ನ ಮುಂದುವರೆದ ವರ್ಷನ್ ಈ ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯುಶನ್ ಆಗಿದೆ.
ಹೀಗಿದೆ ದರ, ಲಭ್ಯತೆ, ರಿಯಾಯಿತಿ: ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್ ಮೂರು ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 8ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ + 128ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬೆಲೆ 26,999 ರೂ., 8ಬಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ + 256ಬಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಮಾದರಿಯ ಬೆಲೆ 29,999 ರೂ ಆಗಿದ್ದು, 12ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ + 256ಜಿಬಿ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬೆಲೆ 32,999 ರೂ. ಇದನ್ನು ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಸಿಲೂಯೆಟ್, ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಬ್ಲೂ ಸರ್ಫ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏರ್ ಛಾಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
The motorola edge 70 fusion debuts the world’s first 50MP Sony LYTIA™ 710 camera with motoAI.— Motorola India (@motorolaindia) March 6, 2026
Sale starts 12th March on Flipkart, https://t.co/YA8qpSXba4 and leading retail stores.
Grab yours for just ₹24,999*#MotorolaIndia #MotorolaEdge70Fusion #CaptureBeyondTheOrdinary pic.twitter.com/ko6wctYS2Y
ಮೋಟೋರೋಲೋ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯುಷನ್ ಮಾರ್ಚ್ 12ರಿಂದ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಮೊಟೊರೊಲಾ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್, ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಿಟೈಲ್ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಖರೀದಿ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಹಲವು ಆಫರ್ಗಳಿದ್ದು, ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವರಿಗೆ 2,000 ರೂ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೆಂಜ್ ಬೋನಸ್ನಲ್ಲಿ 2,000 ರೂ.ಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಿದೆ. ಇದರಡಿ 8ಜಿಬಿ + 128ಬಿಬಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 24,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ, 8ಜಿಬಿ + 256ಜಿಬಿ ಬೆಲೆ 27,999 ರೂ.ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು 12ಜಿಬಿ + 256ಜಿಬಿ ಸಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ ಬೆಲೆಯನ್ನು 30,999 ರೂ.ಗಳಾಗಲಿದೆ.
|ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್
|ಮೂಲ ದರ
|ರಿಯಾಯಿತಿ ದರ
|ಬಣ್ಣ
|8GB + 128GB
|26,999 ರೂ
|24,999 ರೂ
|ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಸಿಲೂಯೆಟ್ | ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಬ್ಲೂ ಸರ್ಫ್ | ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಏರ್
|8GB + 256GB
|29,999 ರೂ
|27,999 ರೂ
|12GB + 256GB
|32,999 ರೂ
|30,999 ರೂ
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು:
ಮೊಟೊರೊಲಾ ಎಡ್ಜ್ 70 ಫ್ಯೂಷನ್ 162.76ಎಂಎಂ ಉದ್ದ, 75.60ಎಂಎಂ ಅಗಲ ಮತ್ತು 7.99ಎಂಎಂ ದಪ್ಪ ಇದೆ. ಇದರ ತೂಕ 193 ಗ್ರಾಂ. ಫೋನ್ 6.8-ಇಂಚಿನ (2772 x 1272 ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್) ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಮೋಲೆಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು 144ಹರ್ಟ್ಜ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ದರ, 5,200 ನಿಟ್ಸ್ ಹೊಳಪು, ಎಂಐಎಲ್ ಎಸ್ಟಿಡಿ 810H ರಕ್ಷಣೆ, 1,500ಹರ್ಟ್ಜ್ ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ದರ, 10-ಬಿಟ್ ಬಣ್ಣದ ಆಳ, ಎಚ್ಡಿಆರ್10+ ಬೆಂಬಲ ಹೊಂದಿದೆ.
ಸ್ನಾಪ್ಡ್ರಾಗನ್ 7ಎಸ್ ಜೆನ್ 4 ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 12ಜಿಬಿ ರ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು 256ಜಿಬಿವರೆಗಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ 50ಎಂಪಿ ಸೋನಿ ಲೈಟಿಯಾ 710 ಸೆನ್ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಇಮೇಜ್ ಸ್ಟೆಬಿಲೈಸೇಶನ್ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು 13ಎಂಪಿ ಅಲ್ಟ್ರಾ-ವೈಡ್ ಆಂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಡ್ಯುಯಲ್ ಹಿಂಬದಿಯ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂಭಾಗದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ 32ಎಂಪಿ ಹೊಂದಿದೆ.
68ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಟರ್ಬೊಪವರ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ 7,000ಎಂಎಎಚ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕೂಡಾ ಇದೆ. 52ಗಂಟೆಗಳ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಬಾಳಿಕೆ ಇದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16 ಆಧಾರಿತ ಹಲೋಯುಐ ಚಾಲಿತ ಈ ಸಾಧನ ಮೂರು ಓಎಸ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಧೂಳು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಪ್ರತಿರೋಧಕ್ಕಾಗಿ ಫೋನ್ ಐಪಿ69/ಐಪಿ68 ರೇಟಿಂಗ್ ಹೊಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮೊದಲ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮೊಟೊರೊಲಾ! ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ