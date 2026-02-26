ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದ ಜೊತೆ ಮೋಟೋಜಿಪಿ ಒಪ್ಪಂದ: ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುವುದೇ ಆ ವೈಭವ?
MotoGP Return To India: ಮೋಟೋಜಿಪಿನಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಸಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ.
MotoGP Return To India: ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 2023 ರಲ್ಲಿ ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ಬುದ್ಧ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಮೊದಲ ಮೋಟೋಜಿಪಿ ರೇಸ್ನಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ರೇಸಿಂಗ್ನ ಹೊಸ ಯುಗದ ಭರವಸೆಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ. ಈಗ ಆ ಕಾಯುವಿಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಮಾಜಿ ಮೋಟೋಜಿಪಿ ರೈಡರ್ ಕರೇಲ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರ ಕಂಪನಿ AVW ಗ್ಲೋಬಲ್ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ. ಗ್ರೇಟರ್ ನೋಯ್ಡಾದ ಬುದ್ಧ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಟೋಜಿಪಿ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ರೋಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (ARRC) ನಂತಹ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಕರೇಲ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮ: ಮಾಜಿ ಮೋಟೋಜಿಪಿ ರೈಡರ್ ಕರೇಲ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಮತ್ತು ಅವರ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಸಲಹಾ ಕಂಪನಿ AVW ಗ್ಲೋಬಲ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮೋಟೋಜಿಪಿ ಮರಳುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಕಂಪನಿಯು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯೋಗದ ಸಹಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಬೈಕ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಈವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಬುದ್ಧ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್-ಮಟ್ಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದೆ ಮೋಟೋಜಿಪಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ. ಇದು ಆದ್ಯತೆಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಬ್ರಹಾಂ ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದ ಸಕ್ರಿಯ ಪಾತ್ರ: ಈ ಯೋಜನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಬಲವಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಬಯಸುವುದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ: ಈ ಬಾರಿ ರೇಸ್ಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಯುವ ಭಾರತೀಯ ಸವಾರರನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉತ್ತೇಜಿಸುವತ್ತಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಅಬ್ರಹಾಂ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು MotoGPಯ ಹೊಸ ಮಾಲೀಕರಾದ ಲಿಬರ್ಟಿ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಬ್ರಹಾಂ ಪ್ರಕಾರ, "ಭಾರತವು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ARRC ರೇಸ್ 2026ರಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯ: MotoGP ಜೊತೆಗೆ ಏಷ್ಯನ್ ರೋಡ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ (ARRC) ಅನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಟೂ ವೀಲ್ಸ್ ಮೋಟಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ರಾನ್ ಹಾಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಲ್ಲಿ ARRC ಸುತ್ತನ್ನು ನಡೆಸಬಹುದು. ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಂಡಾ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಟಿವಿಎಸ್ ಇಂಡಿಯಾದಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟಿವಿಎಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಒನ್ ಮೇಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೋಟೋಜಿಪಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಯಾಣ: ಮೋಟೋಜಿಪಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಕ್ಕುದಾರ ಡೋರ್ನಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಯ್ಡಾ ಮೂಲದ ಫೇರ್ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ಮೊದಲ ರೇಸ್ ಅನ್ನು 2023 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿತ್ತು. ಹವಾಮಾನ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ 2024ರ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಡೋರ್ನಾ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಹೊಸ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು. ಭಾರತವನ್ನು 2025 ಮತ್ತು 2026 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಡೋರ್ನಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಭಾರತೀಯ ಜಿಪಿ 2026 ರಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೂ ಭಾರತವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಈ ಬಾರಿ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತದೆಯೇ?: ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮೋಟೋಜಿಪಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಮರಳುವಿಕೆಗೆ ಮೊದಲ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯೋಗದ ಸಿಇಒ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, "ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶವು ಮೋಟಾರ್ಸೈಕಲ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಮರಳಿ ತರಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಬುದ್ಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನಂತಹ ವಿಶ್ವ ದರ್ಜೆಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕರೆಲ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರ ಅನುಭವವು ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಜೆಕ್ ಗಣರಾಜ್ಯದ ಬ್ರನೋ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ನ ಹಿಂದಿನ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ನಿರ್ವಾಹಕರು. ಮೋಟೋಜಿಪಿಯ ಮರಳುವಿಕೆಗೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಭಾರತವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮೋಟೋಜಿಪಿ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ಗೆ ಮರಳಿ ತರುವುದು ಅಬ್ರಹಾಂ ಅವರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ವರ್ಷ ಮಾತುಕತೆಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು.
