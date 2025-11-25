ETV Bharat / technology

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, 7000mAh ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ! ಮೊಟೊರೊಲಾದಿಂದ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಲಗ್ಗೆ

Moto G57 Power Launched: ಮೊಟೊರೊಲಾ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತನ್ನ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್​ಫೋನ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರ, 7000mAh ಬಿಗ್​ ಬ್ಯಾಟರಿ (Photo Credit: Motorola India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 25, 2025 at 10:24 AM IST

3 Min Read
Moto G57 Power Launched: ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬಜೆಟ್ ಶ್ರೇಣಿಯ ಫೋನ್‌ಗಾಗಿಯೂ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವಿರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೊಟೊರೊಲಾದಿಂದ ಹೊಸ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ (ನವೆಂಬರ್ 24, 2025) ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು "Moto G57 Power 5G" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಇದರಲ್ಲಿ 7,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಇದು 30W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ಗೆ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ಗಾಗಿ ಇದು Qualcomm Snapdragon 6s Gen 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 8GB RAM ಮತ್ತು 128GB ಸ್ಟೋರೆಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಬೆಲೆ, ಇತರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.

Moto G57 ಪವರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ವಿಶೇಷಣಗಳು:

ಡಿಸ್​ಪ್ಲೇ: ಇದು 6.72-ಇಂಚಿನ ಫುಲ್​ HD+ (1,080x2,400 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 120Hz ರಿಫ್ರೆಶ್ ರೇಟ್, 120Hz ಟಚ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ರೇಟ್​, 1,050 ನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಪೀಕ್​ ಬ್ರೈಟ್​ನೆಸ್​, 20:09 ಆಕಾರ ಅನುಪಾತ, ಕಾರ್ನಿಂಗ್ ಗೊರಿಲ್ಲಾ ಗ್ಲಾಸ್ 7i ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಟಚ್ 2.0 ಅನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಪ್ರೊಸೆಸರ್: ಈ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಇದು ಕ್ವಾಲ್ಕಾಮ್ ಆಕ್ಟಾ ಕೋರ್ 4nm ಸ್ನಾಪ್‌ಡ್ರಾಗನ್ 6s Gen 4 ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು 8GB LPDDR4X RAM, 128GB ಇಂಟರ್ನಲ್​ ಸ್ಟೋರೇಜ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಈ "Moto G57 Power" ಚಿಪ್‌ಸೆಟ್ 1.8GHz ಪೀಕ್​ ಕ್ಲಾಕ್​ ಸ್ಪೀಡ್​ನೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್​​ ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 2.4GHz ಗರಿಷ್ಠ ಗಡಿಯಾರದ ವೇಗದೊಂದಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ಕೋರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಬ್ಯಾಟರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಈ ಹೊಸ Motorola G ಸೀರಿಸ್​ ಫೋನ್ 7000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು 33W ವೈರ್ಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್​ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್: ಆಪ್ಟಿಕಲ್ಸ್​ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಈ ಫೋನ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು 50-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/1.8) Sony LYT-600 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶೂಟರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಫೋನ್‌ನ ಎರಡನೇ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾವು 8MP ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಆಗಿದ್ದು, f/2.2 ಅಪರ್ಚರ್, 19.5-ಡಿಗ್ರಿ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮೂರನೇ ರಿಯರ್​ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಟು-ಇನ್-ಒನ್ ಲೈಟ್ ಸೆನ್ಸಾರ್ ಹೊಂದಿದೆ. ಸೆಲ್ಫಿ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಗಾಗಿ ಫೋನ್‌ನ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ (f/2.2) ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಇದೆ. ಇದು 60 fps ವರೆಗೆ 2K ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಶೂಟ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಈ ಡ್ಯುಯಲ್ ಸಿಮ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 16ರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

AI ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಈ ಫೋನ್ ಶಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್, ಆಟೋ ಸ್ಮೈಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್, ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಎರೇಸರ್, ಫೋಟೋ ಅನ್ಬ್ಲರ್, ರೀಮ್ಯಾಜಿನ್ ಆಟೋ ಫ್ರೇಮ್, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಬ್ಲರ್, ಪೋರ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈಟ್, ಸ್ಕೈ, ಕಲರ್ ಪಾಪ್, ಸಿನೆಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೋಟೋಗಳಂತಹ AI-ಚಾಲಿತ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಸೂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದು ಗೂಗಲ್ ಲೆನ್ಸ್ ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಇದು 5G, ಬ್ಲೂಟೂತ್ 5.1, ಡ್ಯುಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ವೈ-ಫೈ, ಯುಎಸ್‌ಬಿ ಟೈಪ್-ಸಿ ಪೋರ್ಟ್, ಜಿಪಿಎಸ್, ಎ-ಜಿಪಿಎಸ್, ಗ್ಲೋನಾಸ್, ಗೆಲಿಲಿಯೋ, ಕ್ಯೂಝಡ್‌ಎಸ್‌ಎಸ್, ಬೀಡೌ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಆನ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಸೆನ್ಸಾರ್​ ಲಿಸ್ಟ್​ ಅಕ್ಸೆಲೆರೊಮೀಟರ್, ಗೈರೊಸ್ಕೋಪ್, ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಿಟಿ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಆಂಬಿಯಂಟ್​ ಲೈಟ್​ ಸೆನ್ಸಾರ್​, ಇ-ದಿಕ್ಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಭದ್ರತೆಗಾಗಿ ಸೈಡ್-ಮೌಂಟೆಡ್ ಫಿಂಗರ್‌ಪ್ರಿಂಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಹೊಂದಿದೆ.

ಆಯಾಮಗಳು, ತೂಕ: ಫೋನ್ 166.23 x 76.50 x 8.60mm ಅಳತೆ ಮತ್ತು 210.6 ಗ್ರಾಂ ತೂಗುತ್ತದೆ.

Moto G57 Power 5G ಪವರ್ ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ: ಕಂಪನಿಯು ಈ ಫೋನ್‌ನ 8GB + 128GB ಸ್ಟೋರೇಜ್ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೂ. 14,999. ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಇದರ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಿಡುಗಡೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ರೂ. 2,000 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್​ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಪರಿಚಯಾತ್ಮಕ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಇದರ ಬೆಲೆ ರೂ. 12,999 ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಮಾರಾಟದ ವಿವರಗಳು: ಈ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನ ಮಾರಾಟವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್, ಮೊಟೊರೊಲಾ ಇಂಡಿಯಾ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.

ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​: ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಲರ್​ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ರೆಗಟ್ಟಾ, ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಫ್ಲೂಯಡಿಟಿ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟೋನ್ ಕೊರ್ಸೇರ್.

ಓದಿ: ವಾಟ್ಸ್​ಆ್ಯಪ್​​ನಲ್ಲಿ PNR, ಲೈವ್ ರೈಲ್​ ಸ್ಟೇಟಸ್​, ಫುಡ್​ ಆರ್ಡರ್​ ಮಾಡುವುದು ಬಲು ಸುಲಭ!; ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾ?

