2.5 ಸಾವಿರದಿಂದ 25,000 ರೂಗೆ!; ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು!!

Vehicle Fitness Fees: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ನೀಡಿದೆ. ವಾಹನ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು (Photo Credit: IANS Photo)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 20, 2025 at 9:53 AM IST

2 Min Read
Vehicle Fitness Fees: ಹಳೆಯ ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆದ್ದಾರಿ ಸಚಿವಾಲಯ (MoRTH) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಾಹನ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ದರಗಳು 10 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ ನಿಯಮಗಳ (ಐದನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿ) ಅಡಿ ಈ ದರಗಳು ತಕ್ಷಣ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.

ಅತ್ಯಂತ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಅತ್ಯಧಿಕ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಶುಲ್ಕ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾದ ವಾಹನಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದಾದ ವಾಹನಗಳು ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಸರ್ಕಾರವು ಈಗ ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು 10 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಇಳಿಸಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವು 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಶುಲ್ಕಕ್ಕೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮೂರು ವರ್ಗಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು 10 ರಿಂದ 15 ವರ್ಷಗಳು, 15 ರಿಂದ 20 ವರ್ಷಗಳು ಮತ್ತು 20 ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನ ವಯಸ್ಸು ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚು!: ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ವಾಹನಗಳು ಸಹ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿದ ನಿಯಮ 81ರ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಶುಲ್ಕವು ಮೋಟಾರ್‌ಸೈಕಲ್‌ಗಳಿಗೆ ₹400, ಲಘು ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹600 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಭಾರೀ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ₹1,000 ಆಗಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ನಿಯಮವು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಕ್ವಾಡ್ರಿಸೈಕಲ್‌ಗಳು, ಲಘು ಮೋಟಾರ್ ವಾಹನಗಳು (LMV ಗಳು), ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಭಾರಿ ಸರಕುಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ವಾಹನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ವಾಹನವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಲಿ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ವೆಚ್ಚವು ವಯಸ್ಸಿನೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಶುಲ್ಕದಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (ಟ್ರಕ್‌ಗಳು/ಬಸ್‌ಗಳು) ವಿಧಿಸಲಾಗುವ ₹2,500 ಅನ್ನು ಈಗ ₹25,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ₹1,800 ಇದ್ದ ಮಧ್ಯಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಾಹನಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಈಗ ₹20,000ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಘು ಮೋಟಾರು ವಾಹನಗಳಿಗೆ (20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯ ಕಾರುಗಳು) ಈಗ ₹15,000, ತ್ರಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದು) ₹7,000 ಮತ್ತು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ (20 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹಳೆಯದು) ₹2,000 ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ 15 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಾಹನಗಳಿಗೂ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ರಸ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತೆ, ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಈ ಕ್ರಮ ಅಗತ್ಯ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದು ವಾಹನ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವು 10 ವರ್ಷ ಹಳೆಯದಾಗಿದ್ದರೆ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

