AI ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
Anthropic CEO Statement: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಆಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಬದಲು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸರಿಯಾದ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾರಿಯೊ ಅಮೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 14, 2026 at 12:47 PM IST
Anthropic CEO Statement: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಬದಲು ಅದರ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅಪಾಯ ಅಳೆಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ ಎಂದು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾರಿಯೊ ಅಮೋಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ವೇಗದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಮಾಜಿ ಸಂಶೋಧಕ ಜಾಕೋಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಇತರರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಪರ್ ಅವರು ಅಮೋಡಿ ಅವರನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯು ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಶೇಕಡಾ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ನೀವು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಮೋಡಿ, ತಮಾಷೆಯೆಂದರೆ ನಾನು ಜಾಕೋಬ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಹೊಂದಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಒಪ್ಪುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ಕಂಪನಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಅತ್ಯಂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಕಂಪನಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಇದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ರಾಜೀನಾಮೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
We Must Pace the Frontier: I’ve written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so.— Dario Amodei (@DarioAmodei) September 12, 2026
Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. We’ll provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our…
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ಇದು ಇಡೀ ಉದ್ಯಮದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂದ ಅಮೋಡಿ: ಜಾಕೋಬ್ ಕಾಕ್ಸನ್ ಅವರ ಕಳವಳವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಉದ್ಯಮದ ವೇಗದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೋಡಿ ಹೇಳಿದರು. "ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅರಿವಿದೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಟೀಕಿಸಲಿಲ್ಲ, ಇಡೀ ಉದ್ಯಮವು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಒಂದೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಸರಿಯಲ್ಲ: ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಒಂದೇ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲು ತಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೋಡಿ ವಿವರಿಸಿದರು. "ಈ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಅದು ಸುಲಭದ ದಾರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೆಚ್ಚಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ ಸಂಭವನೀಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ನೋಡಿದರೆ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಚಿತ್ರಣ ಸಿಗುತ್ತದೆ. "ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗಲು ಶೇ.10 ರಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ದಾಳ ಉರುಳಿಸಿದಂತೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ ನೋಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತ. ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪಾಗಿ ನಡೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
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ಉದ್ಯಮ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು: ನಾವು ತಪ್ಪು ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ದಾಳದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಬದಲು ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸೋಣ. ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ದಾರಿ ಎಂದರೆ ಇಡೀ ಉದ್ಯಮವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಅಮೋಡಿ ಹೇಳಿದರು.
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ನಿಧಾನ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಅಮೋಡಿ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಯಾರು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸದೇ ನಿಧಾನ ಮಾಡಬಾರದು. ನಾವು ತುಂಬಾ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋದರೆ ತಪ್ಪು ಜನರು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಅದು ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸಂಶೋಧಕರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕಳವಳದ ನಡುವೆ ಬಂದಿದೆ. ಎರಡು ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯ ಸುರಕ್ಷತಾ ತಂಡವನ್ನು ತೊರೆದ ಜೋ ಬೆಂಟನ್, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಓಟ ನಡೆಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಗಳು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಬೆಂಟನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ, ವರದಿ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಎಐ ತರಬೇತಿ ಸಂಶೋಧನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಕ್ಸನ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಬೆಂಟನ್ ಅವರ ಕಳವಳಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳಿಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಕಾಕ್ಸನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದರು.
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