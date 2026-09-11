ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲೂ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ: ಅಂತರಿಕ್ಷ ಸಾಹಸಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಹ್ವಾನ!
Modi Space Summit Paris: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ತತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾಗಲು ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : September 11, 2026 at 12:11 PM IST
Modi Space Summit Paris: ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ತತ್ವವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾಗಲು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾರಿಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶೃಂಗಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಸಂದೇಶದ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 1960ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗಿನಿಂದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಪಾಲುದಾರನಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಭಾರತ-ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸಹಕಾರ: ಇಂದು ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರವು ಭೂ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಮಾನವ ಉದ್ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮುಂದಿನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಹ-ಪ್ರಯಾಣಿಕರಾಗಲು ನಾವು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೃಂಗಸಭೆಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಮ್ಯಾನುಯೆಲ್ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ ಮೋದಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸಿದರು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ನ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲಿ, ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇವೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸತನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯತೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
34 ದೇಶಗಳ 430 ಉಪಗ್ರಹ ಉಡಾವಣೆ, 2035ರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣ ಗುರಿ: ಭಾರತದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿ, ಉಡಾವಣಾ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತವು 34 ದೇಶಗಳ 430 ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಕಕ್ಷೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣದ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೋ ತನ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಮಿಷನ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭವಿಷ್ಯದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಪ್ರಧಾನಿ, 2035ರ ವೇಳೆಗೆ ಸ್ವದೇಶಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು 2040ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ತಲುಪಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಮೋದಿ ಕರೆ: ಕಕ್ಷೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನನಿಬಿಡವಾಗುತ್ತಿರುವ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಲಾಭಗಳಿಗಿಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ಜಾಗತಿಕ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರದರ್ಶಕ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯ ನೈತಿಕ ಹಂಚಿಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದತ್ತಾಂಶವು ಮುಕ್ತತೆ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಳಿತಿಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ವಸುಧೈವ ಕುಟುಂಬಕಂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಒಂದು ಕುಟುಂಬ ಎಂಬ ತತ್ವವೇ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ತತ್ವವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋ ಅದೇ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಈ ಶೃಂಗಸಭೆಯು ಬುಧವಾರ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿದೆ ಮತ್ತು 120ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿವೆ.
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