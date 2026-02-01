ETV Bharat / technology

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಿಷೇಧಿಸಿ: ಮೋದಿ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷ ಪ್ರಸ್ತಾಪ!!

Social Media Ban: ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರ ಸಮ್ಮಿಶ್ರ ಪಾಲುದಾರ ಪಕ್ಷದ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಈ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ನಿಷೇಧಿಸಿ (Photo Credit: IANS and AP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 1, 2026 at 11:20 AM IST

3 Min Read
Social Media Ban: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಜನರೇಟರ್ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿರುವ ಭಾರತವು ಯುವಜನರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬಲವಾದ ಶಾಸಕಾಂಗ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಈಗ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮಿತ್ರ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದರೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 16 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಗಳ ರಚನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮುಂದಿಡಲಾಗಿದೆ. ಮೆಟಾ ಮತ್ತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ಗೆ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾದ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಯುವಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಮೇಲೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಪ್ರಭಾವದ ಕುರಿತು ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಬಂದಿದೆ.

ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಎಲ್.ಎಸ್.ಕೆ. ದೇವರಾಯುಲು ಅವರು ಈ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, "ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿದೇಶಿ ವೇದಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಉತ್ಪಾದಕರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸುಧಾರಿತ AI ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು "ಪಾವತಿಸದ ಡೇಟಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರನ್ನಾಗಿ" ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ದೇವರಾಯುಲು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಆದರೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ 16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದ ಮೊದಲ ದೇಶವಾಯಿತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಅನೇಕ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ವಕೀಲರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ವಕೀಲರು ಟೀಕಿಸಿದರು.

ಇದೇ ರೀತಿ ಈ ವಾರ ಫ್ರೆಂಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ 15 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಶಾಸನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿತು. ಬ್ರಿಟನ್, ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ಮತ್ತು ಗ್ರೀಸ್ ಸಹ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮಸೂದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು 15 ಪುಟಗಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ (ವಯಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸುರಕ್ಷತೆ) ಮಸೂದೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಮಸೂದೆ ಇನ್ನೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಲ್ಲ.16 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ಹದಿಹರೆಯದವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯನ್ನು "ರಚಿಸಲು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊಂದಲು" ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮಸೂದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಅಂತಹ ಖಾತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಸಂಸದ ದೇವರಾಯುಲು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಬಳಕೆದಾರರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ.

ಅವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ, "ಬಳಕೆದಾರರ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಏಕೈಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ." ಈ ಮಸೂದೆಯು ಖಾಸಗಿ ಸದಸ್ಯರ ಮಸೂದೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು ಇದನ್ನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಂಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅಂತಹ ಮಸೂದೆಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಸನದ ದಿಕ್ಕಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಭಾರತದ ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕುರಿತು ಕಾಮೆಂಟ್ ಕೋರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೆಟಾ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನ ಪೋಷಕ ಕಂಪನಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಇಂಕ್ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಸಹ ಶನಿವಾರ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ಇಮೇಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೆಟಾ ಈ ಹಿಂದೆ ಪೋಷಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಆದರೆ "ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಹದಿಹರೆಯದವರನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಸೈಟ್‌ಗಳತ್ತ ತಳ್ಳದಂತೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು."

ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, 750 ಮಿಲಿಯನ್ ಸಾಧನಗಳು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 1 ಬಿಲಿಯನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಾಗಿದ್ದು, ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ. "ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನ" ವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಭಾರತವು ವಯಸ್ಸಿನ ಆಧಾರಿತ ಪ್ರವೇಶ ಮಿತಿಗಳ ಕುರಿತು ನೀತಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಲಹೆಗಾರರು ಗುರುವಾರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

