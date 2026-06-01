ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಪಜೆರೊ!: ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ
Mitsubishi Pajero Set For Comeback: 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲಿರುವ ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ ಪಜೆರೊ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : June 1, 2026 at 9:56 AM IST|
Updated : June 1, 2026 at 11:13 AM IST
Mitsubishi Pajero Set For Comeback: ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಯುವಿ ಪ್ರಿಯರ ಕನಸಿನ ವಾಹನವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದ ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ ಪಜೆರೊ (Mitsubishi Pajero) ರಸ್ತೆಗೆ ಮರಳಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಈ ಐಕಾನಿಕ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತರುವುದಾಗಿ ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪಜೆರೊ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪಜೆರೊವನ್ನು 2026 ರಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಪಜೆರೊ ಹೆಸರು ಎಸ್ಯುವಿಗಳ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಶಕಗಳಿಂದ ವಾಹನವು ಅದರ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಒರಟು ರಸ್ತೆಗಳು, ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮರುಭೂಮಿ ಹಾದಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಸವಾಲಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದಾಗಿ ಪಜೆರೊ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಾಹಸ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು, ಹೊಸ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಪಜೆರೊ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು 2019 ರಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ತರುವಾಯ 2021ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಂತಹಂತವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಯಿತು.
ಆದರೆ ಪಜೆರೊ ಮೇಲಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ. ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ ತನ್ನ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರವೂ, ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಸೇರಿದ ವಾಹನಗಳು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇವೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪಜೆರೊ ಇನ್ನೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರ ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಈ ಎಸ್ಯುವಿ ಅನೇಕ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಗ್ಯಾರೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಲಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇದೆ.
ಪಜೆರೊ ಜಾಗತಿಕ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಡಕಾರ್ ರ್ಯಾಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಆಫ್-ರೋಡ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಈವೆಂಟ್ ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಡಕಾರ್ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಜೆರೊ ಹಲವಾರು ವಿಜಯಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಈ ವಿಜಯಗಳೇ ಅದನ್ನು ಕೇವಲ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಮೀರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಲೆಜೆಂಡ್ ಆಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇಂದಿಗೂ ಪಜೆರೊ ಹೆಸರಿನ ಉಲ್ಲೇಖವು ಅನೇಕ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಸಾಹಸ-ಸಿದ್ಧ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂಬರುವ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಪಜೆರೊ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೆಚ್ಚು ಸುಧಾರಿತ ಸುರಕ್ಷತಾ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ ಪವರ್ಟ್ರೇನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಪಜೆರೊ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬಂದರೆ ಅದು ಎಸ್ಯುವಿ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. 1982ರಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಪಜೆರೊ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿದ್ದ ಆಫ್-ರೋಡ್ ವಾಹನಗಳ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿತು. ಅದರ ಫೋರ್ ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂಲಕ ಇದು ಒರಟಾದ ಭೂಪ್ರದೇಶವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿತು ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪ್ರಯಾಣಿಕ ಕಾರಿನಂತೆಯೇ ಆರಾಮದಾಯಕ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವ ಒದಗಿಸಿತು.
ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪಜೆರೊ ಹಲವಾರು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಎಸ್ಯುವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ಮಿತ್ಸುಬಿಷಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ 170ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 3.25 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಜೆರೊ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಪಜೆರೊದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸ್ಥಿರವಾದ ಮಾರಾಟ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಅದರ ವಿವಿಧ ತಲೆಮಾರುಗಳ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿದೆ.
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯ ಹೆಸರಿನ ಉಲ್ಲೇಖವು ಇನ್ನೂ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಪಜೆರೊದ ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯು ಎಂಬ ಸುದ್ದಿಯೇ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ. ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಜಾಗತಿಕ ಬಿಡುಗಡೆಯ ನಂತರ ವಾಹನವು ಭಾರತಕ್ಕೂ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದರ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
