ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗೆ ಗುಡ್ಬೈ, ನುಂಗಿದ ಮಾತ್ರೆಯೇ ಪವರ್ ಬ್ಯಾಂಕ್! ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ
MIT Ingestible Paper Battery: MIT ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕರಗುವ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ..
Published : September 24, 2026 at 2:49 PM IST
MIT Ingestible Paper Battery: ನೀವು ನುಂಗುವ ಮಾತ್ರೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದೊಳಗೆ 3 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ತಾನಾಗಿಯೇ ಕರಗಿ ಹೋದ್ರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ಈ ರೀತಿಯ ಅದ್ಭುತ ಆವಿಷ್ಕಾರವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ MIT (ಮ್ಯಾಸಚೂಸೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿ ನುಂಗಿದರೆ ಪ್ರಾಣಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ. ಆದರೆ MIT ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿರುವ ಹೊಸ ‘ಇಂಜೆಸ್ಟಿಬಲ್ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ’ ದೇಹದೊಳಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಔಷಧ ತಲುಪಿಸುವ, ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ನುಂಗುವ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಗಳಿಗೆ ಪವರ್ ನೀಡಲು ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಟರಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಲೇಯರ್ಗಳಾಗಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ.
- ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ಆನೋಡ್): ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಅಲಾಯ್
- ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ (ಕ್ಯಾಥೋಡ್): ಮಾಲಿಬ್ಡಿನಮ್ ಟ್ರೈಆಕ್ಸೈಡ್ (MoO3) + ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರ್ಬನ್
- ಮಧ್ಯೆ: ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಲೈಟ್ - ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ. ಇದನ್ನು ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ನ್ಯಾನೋಫೈಬ್ರಿಲ್ಸ್ ಬಳಸಿ ತೆಳುವಾದ, ಪೇಪರ್ ತರಹ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬೈಂಡರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. "ಪೇಪರ್ ರಚನೆಯು ಬ್ಯಾಟರಿಯ ಬಲವನ್ನು ಮತ್ತು ಕರಗುವಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು MITಯ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ಜಿಯೋವಾನಿ ಟ್ರಾವೆರ್ಸೊ ಅವರು Live Scienceಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ ಎರಡು ವಿರುದ್ಧ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದೆಡೆ 3 ದಿನ ಬಾಳಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನಂತರ ಕರಗಬೇಕು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮೊದಲು ಕೃತಕ ಹೊಟ್ಟೆ ದ್ರವದಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದರು. ಜೇನುಮೇಣ (beeswax) ಕೋಟಿಂಗ್ನಿಂದಾಗಿ ಬ್ಯಾಟರಿ ಸುಮಾರು 3 ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಂತರ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಒಡೆದುಹೋಯಿತು. ಬಳಿಕ ತಂಡವು ಹಂದಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು 3D-ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪ್ ಮೂಲಕ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿತು.
- ಚಿಕ್ಕ ಬ್ಯಾಟರಿ: 1.77 ವೋಲ್ಟ್, 2 mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ 1.7V ನಿಂದ 1.35V ಗೆ ಇಳಿಕೆ.
- ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ: ಗರಿಷ್ಠ 1.84 ವೋಲ್ಟ್, 3.5 mAh ಸಾಮರ್ಥ್ಯ. 3ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ 1.8V ನಿಂದ 1.45V ಗೆ ಇಳಿಕೆ.
ಎರಡೂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಹಂದಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ 3 ದಿನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವು.
ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು? ಹಂದಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬ್ಯಾಟರಿ 2 ಅದ್ಭುತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ..
- RFID ಟ್ಯಾಗ್ಗೆ ಪವರ್: ಮಾತ್ರೆ ನುಂಗಿದ ನಂತರ 1.5 ಮೀಟರ್ ದೂರದ ರಿಸೀವರ್ಗೆ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೋಗಿ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಾಕ್: ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ಗೆ ಪವರ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ವಾಕರಿಕೆ, ಹಸಿವಿಲ್ಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಬಳಸುವ ‘ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಸ್ಯೂಟಿಕಲ್’ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ಇದರಿಂದ ಅಂಗಾಂಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಯಾಗಿಲ್ಲ.
"ಈ ಬ್ಯಾಟರಿಯು ತಾಪಮಾನ, pH, ಒತ್ತಡ, ಚಲನೆಯನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಸೆನ್ಸಾರ್ಗಳಿಗೆ, ಮಾಹಿತಿ ರವಾನಿಸುವ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳಿಗೆ, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಔಷಧ-ವಿತರಣಾ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಪವರ್ ನೀಡಬಹುದು" ಎಂದು ಜಿಯೋವಾನಿ ಟ್ರಾವೆರ್ಸೊ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೇ? ಇಲ್ಲ.. ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಿಥಿಯಂ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಲೀಕ್ ಆಗಿ ಸುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ವಿಷಕಾರಿಯಲ್ಲದ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರಗಿ ಮಲದ ಮೂಲಕ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ಯಾಟರಿ 100% ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರಗದೆ ಹಂದಿಗಳ ಮಲದ ಮೂಲಕ ಹೊರಬಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಗುರಿ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡಬಲ್ ಆಂಟೆನಾ ಮತ್ತು RFID ಜೊತೆ ಸೇರಿಸಿ, 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾನವರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ ಶುರು ಮಾಡುವುದು.
ಓದಿ: ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮನುಷ್ಯರೇ ಬೇಡ!; ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಐ ರಾಜ್ಯ - ಲಗೇಜ್ ಹೊರುವ ಸೂಪರ್ ರೋಬೋಟ್ ಎಂಟ್ರಿ!!