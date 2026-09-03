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ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರದು, ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು: ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ

HD Kumaraswamy Auto Industry EV: ಭಾರತ ಜಾಗತಿಕ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರದು, ಬದಲಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ACMA ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 3, 2026 at 9:13 AM IST

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HD Kumaraswamy Auto Industry EV: ಭಾರತದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಳೆಯಬಾರದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವ ಹೆಚ್.ಡಿ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

66ನೇ ACMA ವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರ ಕರೆ: ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಬಿಡಿಭಾಗ ತಯಾರಕರ ಸಂಘದ (Automotive Component Manufacturers Association-ACMA) 66ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಚಿವರು, ಭಾರತದ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಮುಂದಿನ ಹಂತವು ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು, ಸ್ಥಳೀಕರಣವನ್ನು ಆಳಗೊಳಿಸುವುದು, ನಾವೀನ್ಯತೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ದೇಶವನ್ನು ಸುಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಮೊಬಿಲಿಟಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಮಾರಾಟವಾದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು MSME ಗಳು ಹೊಸ ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಅಳೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕು: ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ತಯಾರಕರು ಕ್ಲೀನರ್, ಹೆಚ್ಚು ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಬೇಕು. ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಭಾಗವಹಿಸಬಾರದು, ಭಾರತವು ಅದನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

PLI ಯೋಜನೆ - 45,477 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆ, 67,000 ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ: ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ದೇಶೀಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ, ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೀನರ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಕಡೆಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೆಚ್​ಡಿಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ Production-Linked Incentive (PLI) ಯೋಜನೆಯು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಜೂನ್ 30, 2026 ರಂತೆ, ಯೋಜನೆಯಡಿ ಅನುಮೋದಿತ ಅರ್ಜಿದಾರರು 45,477 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, 67,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.

MSME ಮತ್ತು ಬಹುಗುಣಕ ಪರಿಣಾಮ: ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಮತ್ತು ಆಟೋ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಉದ್ಯಮವು ಭಾರತದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜೀವನೋಪಾಯಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಸೂಕ್ಷ್ಮ, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳ (MSME) ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಲಯವು ಉಕ್ಕು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು, ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಂತಹ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಗುಣಕ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಬೃಹತ್ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ACMA ಮತ್ತು Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM) ಸೇರಿದಂತೆ ಉದ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತದೆ, ಯೋಜನೆ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾವೀನ್ಯತೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. 2047ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗುವ ಗುರಿಯತ್ತ ಭಾರತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

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