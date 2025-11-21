ETV Bharat / technology

ಹಾಟ್​ ಟಾಪಿಕ್​ ಆಗಿ ಬದಲಾದ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್‌: ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಿದೆ ಓಪನ್​-ಟಾಪ್​ ಕಲ್ಚರ್

Mini Cooper Convertible: ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹೊಸ ಕೂಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್‌ಗಾಗಿ ಆರಂಭಿಕ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.

ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್‌ (Mini India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 12:50 PM IST

Mini Cooper Convertible: ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಷಣ ಬಂದಿದೆ. ಹೊಸ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಆಟೋ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓಪನ್-ಟಾಪ್ ಕಾರಿನ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ನವೆಂಬರ್ 19ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓಪನ್-ಟಾಪ್ ಕಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಬಹಳ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಹೊಸ ಮಿನಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್‌ನ ಮರು-ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಆಧರಿಸಿ, ಹೊಸ ಮಾದರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಹೈಲೈಟ್ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ.

ರೂಫ್​ ಅನ್ನು ಕೇವಲ 18 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಲು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಾರು 30 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರರ್ಥ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ನೀವು ಓಪನ್-ಟಾಪ್ ಅನುಭವವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಆನಂದಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಹೊಂದುವಿರಿ. ಆಕಾಶವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವ ಓಪನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಇದು ನಿಜವಾದ ಬೋನಸ್. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಮಿನಿ ತನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ ಮತ್ತು ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್‌ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ದೃಶ್ಯ ಗುರುತು ನೀಡಿದೆ.

ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಅನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ಡಿಜಿಟಲ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್, ವರ್ಧಿತ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಪ್ಶನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಈ ಕಾರನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹತ್ತು ಮಿನಿ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿ, ಗುರುಗ್ರಾಮ್, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಕೊಚ್ಚಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಮಿನಿ ಶೋರೂಮ್‌ಗಳು ಬುಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಮೂಲಕ ಬುಕಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವ ಆಯ್ಕೆ ಈ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್‌ಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹೊಸ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್‌ನ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಇದು ಮಿನಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕ್ಲಾಸಿಕ್-ಕ್ಯೂಟ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಶೈಲಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಅದನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದುಂಡಗಿನ ಆಕಾರದ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಕಣ್ಣನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.

ಡೇ ಟೈಮ್​ ರನ್ನಿಂಗ್​ ಲೈಟ್ಸ್​ (DRL ಗಳು) ಕಾರಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕಾರಿನ ಮೂಗಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಅಷ್ಟಭುಜಾಕೃತಿಯ ಗ್ರಿಲ್ ಈಗ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಲಾಗಿರುವ ಬ್​ಲ್ಯಾಕ್​ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್​, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಹೊಳೆಯುವ S ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಅಗಲವಾದ ಏರ್ ಡ್ಯಾಮ್‌ಗಳು ಎಂಜಿನ್ ಕೂಲಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಕೂಪರ್ Sನ ಹಾರ್ಡ್‌ಟಾಪ್ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿನ್ಯಾಸ DNA ವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಾ, ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಸೈಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸಿಗ್ನೇಚರ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ಇಡೀ ಬಾಡಿ ಮೇಲಿನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ SUV ತರಹದ ಘನತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್‌ಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 17-ಇಂಚಿನ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಸ್​ ಕಾರಿನ ಈಗಾಗಲೇ ಯುವ, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಬ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಬುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮಿನಿ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮುಂದಿನ ಹಂತಗಳು, ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ವಿವರಗಳು, ಬುಕಿಂಗ್ ಮೊತ್ತ, ವಿತರಣಾ ಸಮಯ, ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತಾರೆ.

