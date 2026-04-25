ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್​ ಆರಂಭ!

Mini Countryman C Booking Begin: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ರೀ ಬುಕಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ..

MINI COUNTRYMAN C SPECS MINI COUNTRYMAN C ENGINE MINI COUNTRYMAN C PRICE MINI COUNTRYMAN C FEATURES
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್​ ಆರಂಭ (Photo Credit: Mini)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 25, 2026 at 11:29 AM IST

Mini Countryman C Booking Begin: ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಬ್ರಾಂಡ್ ಮಿನಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ, ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್​ ಸೈಜ್​ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫೀಲಿಂಗ್​ ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಈ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನಗರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾಹನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಜರ್ಮನ್ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ದೈತ್ಯ BMW ಗ್ರೂಪ್‌ನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಿನಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೊಸ ಮಾದರಿಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಲು ಮಿನಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹೊಸ ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿಗಾಗಿ ಪ್ರೀ-ಲಾಂಚ್​ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ತೆರೆದಿದೆ.

ಈ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸೀರಿಸ್​ ಈಗಾಗಲೇ ಮಿನಿ ರೇಂಜ್​ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹೊಸ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮಾದರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದು ಅದರ ಪೂರ್ವವರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ದಿಟ್ಟ ವಿನ್ಯಾಸ, ಹೆಚ್ಚು ವಿಶಾಲವಾದ ಒಳಾಂಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.

ನಗರ ಚಾಲನೆಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೂ ಸಹ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರುತ್ತದೆ. ಮಿನಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ SUV ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಕಾಣಲಿದೆ. ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಖರೀದಿದಾರರು ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಅಧಿಕೃತ ಮಿನಿ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ವಾಹನವನ್ನು ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. MINI ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೈಗೆಟುಕುವ ರೂಪಾಂತರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ, ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.

ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಆಕರ್ಷಕ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಬೆಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಹೊಸ ಮಾದರಿಯು ಸುಮಾರು ₹50 ಲಕ್ಷಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇದು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಐಷಾರಾಮಿ SUV ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ BMW X1. ಎರಡೂ ಮಾದರಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದವುಗಳಾಗಿದ್ದರೂ ಮಿನಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ.

ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ದಿಟ್ಟವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿನಿಯ ಐಕಾನಿಕ್ ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. "ಕಾರುಗಳ ರಾಣಿ" ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮಿನಿ ತನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ರೌಂಡ್ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಬಾಡಿ ಸಿಲೂಯೆಟ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಟಚ್​ಗಳನ್ನು ಈ SUV ಯಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ನಗರದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದಾಗಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ವಾಹನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಮಿನಿ ತನ್ನ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಫ್ಲೇರ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ SUV ಐದು ಆಕರ್ಷಕ ಬಣ್ಣ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಸ್ಮೋಕಿ ಗ್ರೀನ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್, ನಾನೂಕ್ ವೈಟ್, ಚಿಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೇಟ್ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್​ಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಣ್ಣದ ರೂಪಾಂತರಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಯುವಜನರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಖರೀದಿದಾರರವರೆಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಈ SUVಯ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಅದರ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾದರಿಯು 1.5-ಲೀಟರ್, ಮೂರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಗೇರ್ ಶಿಫ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಸರಾಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪವರ್​ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಎಂಜಿನ್ ಸರಿಸುಮಾರು 136 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 230 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.

MINI COUNTRYMAN C SPECS
MINI COUNTRYMAN C ENGINE
MINI COUNTRYMAN C PRICE
MINI COUNTRYMAN C FEATURES
MINI COUNTRYMAN C BOOKING BEGIN

