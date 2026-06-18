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ಇದು ‘ಮೇಡ್​ ಇನ್​ ಇಂಡಿಯಾ’ದ ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಾರು: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Mini Countryman C Launched In India: "ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ" ಕಾರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್​ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.

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ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಾರು (Photo Credit- Mini India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 8:55 AM IST

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Mini Countryman C Launched In India: ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ 'ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ' ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ' ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹47.50 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 'ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್' ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 'ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್' ರೂಪಾಂತರ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಲ್4 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಮಾದರಿ ಇದು.

ಈ ಕಾರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ. 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕಂಪನಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ಸ್​ ಓಪನ್​ ಮಾಡಿತ್ತು.

ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಂಜಿನ್ ವಿವರ: 'ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ' 1.5-ಲೀಟರ್, ಮೂರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 156bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 240Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ 15.92 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 'ಫೇವರ್ಡ್' ಟ್ರಿಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 212 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ, 2026 'ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ' ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಡಿಆರ್‌ಎಲ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಹೆಡ್‌ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು, 19-ಇಂಚಿನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್-ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್‌ಗಳು, ಫ್ಲಶ್-ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‌ಗಳು, ರೂಫ್ ರೈಲ್‌ಗಳು, ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್, ಪಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ರೂಫ್‌ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್-ಔಟ್ ಫಿನಿಶ್, ಟೈಲ್‌ಗೇಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್' ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೋಲುವ ಎಲ್‌ಇಡಿ ಟೈಲ್‌ಲೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇನ್ನು ಗ್ರಿಲ್ ಸರೌಂಡ್, ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಸಿಲ್‌ಗಳಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​ಗೆ 'ಷಾಂಪೇನ್ ಗೋಲ್ಡ್' ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಚಿಲಿ ರೆಡ್, ಸ್ಲೇಟ್ ಬ್ಲೂ, ನಾನುಕ್ ವೈಟ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೋಕಿ ಗ್ರೀನ್ ಎಂಬ ಐದು ಕಲರ್​ ಆಪ್ಶನ್​ಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗವು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್‌ರೂಫ್, ಲೆವೆಲ್ 1 ADAS, ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (HUD), ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಟಚ್‌ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್​ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ಫ್ರಂಟ್​ ಸೀಟ್ಸ್​, ಡ್ರೈವರ್​ ಸೀಟಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್​, ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್‌ಗಳು, ವರ್ಟಿಕಲ್​ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ AC ವೆಂಟ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೆ JCW ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೀಟ್ಸ್​, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ LED ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್‌ಗಳು, ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್​ ರಿಯರ್​ ಸೀಟುಗಳು, 12-ಸ್ಪೀಕರ್ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, IRVM ಗಾಗಿ ಆಟೋ-ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ, ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್ ಹೆಡ್‌ಲೈನರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

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