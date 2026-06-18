ಇದು ‘ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ’ದ ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕಾರು: ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Mini Countryman C Launched In India: "ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ" ಕಾರು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಿರಿ.
Published : June 18, 2026 at 8:55 AM IST
Mini Countryman C Launched In India: ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ 'ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ' ತನ್ನ ಹೊಸ 'ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ' ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರಿನ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಲೆ ₹47.50 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ). ಇದು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ 'ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್' ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ 'ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್' ರೂಪಾಂತರ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮತ್ತು ಜೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಆಲ್4 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸರಣಿಯ ಮೂರನೇ ಮಾದರಿ ಇದು.
ಈ ಕಾರು ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆ ಹೊಂದಿದೆ. 'ಮೇಡ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ಟ್ಯಾಗ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಎಸ್ಯುವಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಮೊದಲ ರೂಪಾಂತರವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಎಂಡಬ್ಲ್ಯು ಸ್ಥಾವರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಮಾದರಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಅಧಿಕೃತ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಮುನ್ನ ಕಂಪನಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್ಸ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿತ್ತು.
ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ ಎಂಜಿನ್ ವಿವರ: 'ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ' 1.5-ಲೀಟರ್, ಮೂರು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಇದು 156bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 240Nm ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಎಂಜಿನ್ 15.92 ಕಿಮೀ ಮೈಲೇಜ್ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 'ಫೇವರ್ಡ್' ಟ್ರಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಈ ಮಾದರಿಯು ಗಂಟೆಗೆ 212 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗ ಹೊಂದಿದೆ. ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ, 2026 'ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ' ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಡಿಆರ್ಎಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಡಾಪ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಇಡಿ ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು, 19-ಇಂಚಿನ ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್-ಕಟ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು, ಫ್ಲಶ್-ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, ರೂಫ್ ರೈಲ್ಗಳು, ಹಿಂಭಾಗದ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್, ಪಿಲ್ಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೂಫ್ಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಡ್-ಔಟ್ ಫಿನಿಶ್, ಟೈಲ್ಗೇಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್' ಅಕ್ಷರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಹೋಲುವ ಎಲ್ಇಡಿ ಟೈಲ್ಲೈಟ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇನ್ನು ಗ್ರಿಲ್ ಸರೌಂಡ್, ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಕಿಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಸೈಡ್ ಸಿಲ್ಗಳಂತಹ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ 'ಷಾಂಪೇನ್ ಗೋಲ್ಡ್' ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಇದನ್ನು ಚಿಲಿ ರೆಡ್, ಸ್ಲೇಟ್ ಬ್ಲೂ, ನಾನುಕ್ ವೈಟ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಗ್ರೀನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮೋಕಿ ಗ್ರೀನ್ ಎಂಬ ಐದು ಕಲರ್ ಆಪ್ಶನ್ಗಳಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಕಾರಿನ ಒಳಭಾಗವು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ರೂಫ್, ಲೆವೆಲ್ 1 ADAS, ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ (HUD), ದೊಡ್ಡ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಪಾರ್ಕ್ ಅಸಿಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ಫ್ರಂಟ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟಿಗೆ ಮಸಾಜ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಪ್ಯಾಡಲ್ ಶಿಫ್ಟರ್ಗಳು, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ AC ವೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್-ಜೋನ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂತಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ JCW ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ LED ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳು, ಅಡ್ಜೆಸ್ಟಬಲ್ ರಿಯರ್ ಸೀಟುಗಳು, 12-ಸ್ಪೀಕರ್ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, IRVM ಗಾಗಿ ಆಟೋ-ಡಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ, ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್ ಹೆಡ್ಲೈನರ್ ಮತ್ತು ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
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