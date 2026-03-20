ಮತ್ತೆ ಬಂತು 1965ರ ಲೆಜೆಂಡ್​! ಈ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್​ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿ ಆಯ್ದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯ!

Mini Cooper S-Victory Edition: 1965ರಲ್ಲಿ ರಾರಾಜಿಸಿದ್ದ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್​ ಮತ್ತೆ ದೇಶೀಯ ರಸ್ತೆಗಿಳಿದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆಯ್ದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Mini Cooper S Victory Edition price Mini Cooper S Victory Edition specs Mini Cooper S features Mini Cooper S Victory Indian price
ಮಿನಿ ಕೂಪರ್​ (Photo Credit: Mini)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 20, 2026 at 3:57 PM IST

Mini Cooper S Victory Edition: ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ತನ್ನ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿ, ಕಾಂಪಾಕ್ಟ್​ ಡಿಸೈನ್​ ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅವುಗಳ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾರುಗಳು ಭಾರಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿವೆ. ಅವು ನಗರ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೋಟಾರ್‌ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿವೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಕಾರುಗಳು ಸಾಧಿಸಿದ ಗೆಲುವುಗಳು ಅವುಗಳ ಅಗಾಧ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಗೆಲುವುಗಳಲ್ಲಿ 1965ರ Monte Carlo Rally ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲಾಗಿದೆ. ಆ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಆ ವಿಜಯವನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಆ ಪೌರಾಣಿಕ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವ ಕಂಪನಿ ಈಗ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಎಡಿಷನ್​ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಾರು ಕೇವಲ ವಾಹನವಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅದರೊಳಗೆ ಇತಿಹಾಸದ ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿ ಎಂದು ವಿವರಿಸಬಹುದು. ₹57.5 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ದೃಢವಾಗಿ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೆಬ್ರವರಿ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಈ ವಾಹನದ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದವು ಎಂಬುದು ಅದರ ಸುತ್ತಲಿನ ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರ ಮಿನಿ ಮಾದರಿಗಳಂತೆ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ CBU (Completely Built Unit) ಆಗಿ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಭ್ಯತೆಯು ಅದರ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ, ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಈ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಮಿಂಚುತ್ತದೆ.

1965ರ ಮಾಂಟೆ ಕಾರ್ಲೊ ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದ ಮಿನಿ ಕೂಪರ್‌ಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಈ ಕಾರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡುವ ಈ ವಿನ್ಯಾಸವು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವುದು. ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್‌ನ ವಿತರಣೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ ಎಂದು BMW ಗ್ರೂಪ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ ವಿಕ್ಟರಿ ಎಡಿಷನ್ ಮಾದರಿಯ ಒಳಭಾಗವು ಅದರ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮಿನಿ ಸೌಂದರ್ಯವು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಒಳಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವಾಗ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸ್ಪರ್ಶಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಿನಿಶ್‌ಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಿಶ್ರಣವು ಬಹಿರಂಗಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಈ ಮಾದರಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕಂಪನಿಯು ಕ್ರೀಡಾ-ಆಧಾರಿತ ಟ್ರಿಮ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್​ ಜೊತೆಗೆ ಉತ್ತಮ-ಗುಣಮಟ್ಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದೆ.

ಇಂಟೀರಿಯರ್​ ಆಂಥ್ರಾಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲಾದ ಡ್ಯುಯಲ್-ಟೋನ್ ಥೀಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರ ಕೆಳಗಿನ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾದ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ "1965" ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದೇ ಬ್ಯಾಡ್ಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಈ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ 1965ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯಶಾಲಿಯಾದ ಕೂಪರ್ ಎಸ್‌ ರೇಸ್ ನಂಬರ್​ ಅನ್ನು ಕೀ ಫೋಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಂಪರೆ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್​ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಇದು 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ ನಾಲ್ಕು-ಸಿಲಿಂಡರ್ ಎಂಜಿನ್‌ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡ್ಯುಯಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಗಮ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 204 bhp ಮತ್ತು 300 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಹ್ಯಾಚ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕೇವಲ 6.6 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಾರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಯ್ದ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದು ಕೊಚ್ಚಿ, ದೆಹಲಿ NCR, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ, ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಅಹಮದಾಬಾದ್, ಚಂಡೀಗಢ, ಜೈಪುರ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಲಕ್ನೋ, ಗುವಾಹಟಿ, ರಾಂಚಿ ಮತ್ತು ಸೂರತ್‌ನಂತಹ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಸೀಮಿತ ಡೀಲರ್‌ಶಿಪ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಆಯಾ ಶೋ ರೂಂಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫಾರೆವರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭಿಸಿದ ಸ್ಯಾಮ್​ಸಂಗ್​: ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೇನು ಲಾಭ?

