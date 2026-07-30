ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಹೊಸ ಎಡಿಷನ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ: ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ!
Mini Cooper New Edition Launched: ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟಿದೆ.
Published : July 30, 2026 at 8:05 AM IST
Mini Cooper Convertible Stardust Edition Launched: ಲಗ್ಜುರಿ ಕಾರು ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಮಿನಿ ತನ್ನ ಹೊಸ ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರು ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬೆಲೆಯ ಈ ವಿಶೇಷ ಆವೃತ್ತಿಯ ಕಾರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಘಟಕ (CBU)ವಾಗಿ ತರಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾದ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಂಪನಿ ಡೆಲಿವರಿ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್: ಸ್ಟಾರ್ಡಸ್ಟ್ ಆವೃತ್ತಿ ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಬಾಹ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದಾಗಿ ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
- ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಾಡಿ ಕಲರ್: ಸ್ಪಾರ್ಕ್ಲಿಂಗ್ ಕಾಪರ್ ಗ್ರೇ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾರು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ನೋಟ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
- ವೈಬ್ರಂಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್: ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಮಿರರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ವೈಬ್ರಂಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಫಿನಿಶ್ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಬಾಡಿ ಕಲರ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
- 18-ಇಂಚಿನ JCW ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳು: 18 ಇಂಚಿನ JCW ರ್ಯಾಲಿ ಸ್ಪೋಕ್ ಅಲಾಯ್ ವೀಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
- ಯೂನಿಯನ್ ಜ್ಯಾಕ್ ರೂಫ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್: ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್-ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ 'MINI ಯುವರ್ಸ್' ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಪ್ನಲ್ಲಿರುವ ಯೂನಿಯನ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಮಾದರಿಯು ಕಾರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕಗೊಳಿಸಿದ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕಾರಿನ ಫೋಲ್ಡಬಲ್ ರೂಫ್ ಮತ್ತು ಬೂಟ್ ಸ್ಥಳ: ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಕಾರಿನ ರೂಫ್ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಬಳಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿದೆ.
- ರೂಫ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯ: ಕಾರಿನ ಸಾಫ್ಟ್-ಟಾಪ್ ರೂಫ್ ಕೇವಲ 18 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚಲು ಕೇವಲ 15 ಸೆಕೆಂಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಕಾರು ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ: ಕಾರು ಗಂಟೆಗೆ 30 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗಲೂ ರೂಫ್ ತೆರೆಯಬಹುದು ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಬಹುದು.
- ಸನ್ರೂಫ್ ಮೋಡ್: ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೂಫ್ ತೆರೆಯಲು ಬಯಸದಿದ್ದರೆ 40-ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸನ್ರೂಫ್ ಮೋಡ್ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
- ಲಗೇಜ್ ಸ್ಪೇಸ್ (ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್): ರೂಫ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದಾಗ ಕಾರು 160 ಲೀಟರ್ ಬೂಟ್ ಜಾಗ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರೂಫ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಈ ಸ್ಥಳವು 215 ಲೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಒಳಗಿರುವ ಆಧುನಿಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು: ಮಿನಿ ಕೂಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ವೃತ್ತಾಕಾರದ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಮಿನಿ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 9ನಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಡುವ ದುಂಡಗಿನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ OLED ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೊಂದಿದೆ.
- ರೀಸೈಕಲ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಲೆದರ್ ಸೀಟ್ಸ್: ಕಾರು ವೆಸ್ಸಿನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ರೀಸೈಕಲ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಲೆದರ್ನಿಂದ ಮಾಡಿದ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ.
- ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ: ಚಾಲಕನ ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಗಾಗಿ ಹೆಡ್-ಅಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಮುಂದೆ ನೋಡುವಾಗ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
- ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್: ಅಸಾಧಾರಣ ಆಡಿಯೊ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲು ಕ್ಯಾಬಿನ್ನಲ್ಲಿ ಹರ್ಮನ್ ಕಾರ್ಡನ್ ಸರೌಂಡ್ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಂಜಿನ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್: ಕಾರಿನ ನೋಟ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
- ಪವರ್ಫುಲ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್: ಇದು 2.0-ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್ಪವರ್ ಟರ್ಬೊ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜುಗೊಂಡಿದ್ದು, 204 ಹಾರ್ಸ್ಪವರ್ ಮತ್ತು 300 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ.
- ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್: ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 7-ಸ್ಪೀಡ್ ಡಬಲ್-ಕ್ಲಚ್ ಸ್ಟೆಪ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಅತೀ ವೇಗ (0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂ): ಕಾರು ಕೇವಲ 6.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
- ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ: ಗಂಟೆಗೆ 240 ಕಿಮೀ/ಗಂ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು.
ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?: ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಕೂಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಡಸ್ಟ್ ಎಡಿಷನ್ ಅನ್ನು ₹62.90 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೂಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ಗಿಂತ ₹3.9 ಲಕ್ಷ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೂಪರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ನ ಬೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹59 ಲಕ್ಷ (ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ) ಆಗಿದೆ.
ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಹನವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಖರೀದಿದಾರರಿಗೆ ಈ ಕಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
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