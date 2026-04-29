ದೇಶಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಓಪನ್​ ಟಾಪ್​ ಕಾರ್​! ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?

Mini Convertible JCW Pack: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಿನಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಜೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಎಂಜಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..

ದೇಶೀಯ ಮಾರ್ಕೆಟ್​ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಓಪನ್​ ಟಾಪ್​ ಕಾರ್​! (Photo Credit: Mini)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 29, 2026 at 11:13 AM IST

2 Min Read
Mini Convertible JCW Pack: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದುವೇ ಮಿನಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಜೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಕ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹61.50 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಕಾರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಲ್ಟ್-ಅಪ್ (ಸಿಬಿಯು) ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಜೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಜಾನ್ ಕೂಪರ್ ವರ್ಕ್ಸ್) ಪ್ಯಾಕ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಸ್​ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಔಟ್​ ಲುಕ್​ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಟಚ್​, ಒಳಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಿನಿಷಿಂಗ್​ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ಕಾರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಓಪನ್-ಟಾಪ್ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಎಪ್ರಿಲ್ 14 ರಿಂದಲೇ ಬುಕಿಂಗ್‌ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಡಿಸೈನ್​ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಭಾಗದಿಂದ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಕಲರ್​ನ ಮಿರರ್​ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್​, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು 17-ಇಂಚಿನ JCW ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್​ ಈ ಕಾರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್​ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಓವಲ್​ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್‌ಗಳು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ.

ಈ ಕಾರಿನ ಸಾಫ್ಟ್-ಟಾಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನು 18 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭಾಗಶಃ ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸನ್‌ರೂಫ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ರೂಫ್​ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಬೂಟ್ ಸ್ಥಳವು 215 ಲೀಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆದಾಗ 160 ಲೀಟರ್‌ಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಲೈಟಿಂಗ್​ ಸೆಟಪ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ.

LED ಹೆಡ್‌ಲೈಟ್ಸ್​ ವೆಲ್​ಕಮ್​ ಅನಿಮೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಲೈಟ್​ ಸಿಗ್ನೇಚರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. JCW ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೀಟ್ಸ್​, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್​ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಶ್‌ಬೋರ್ಡ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟಾಗಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್/ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾರ್ಯ, ಗೇರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್​ ಮೋಡ್ಸ್​ ಅನ್ನು ಸುಲಭ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವೈರ್‌ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್‌ನಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ JCW ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್​ಡೇಟ್ಡ್​ ಗ್ರಿಲ್, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್‌ಗಳು, ಸೈಡ್ ಸ್ಕರ್ಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಲ್‌ಗಳು, ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್​ಟೀರಿಯರ್​ ಟ್ರಿಮ್ ಮತ್ತು ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಮಿನಿ ಟ್ವಿನ್‌ಪವರ್ ಟರ್ಬೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಚಾಲಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಗರಿಷ್ಠ 204 hp (5,000-6,500 rpm ನಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು 300 Nm ಟಾರ್ಕ್ (1,450-4,500 rpm ನಲ್ಲಿ) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 6.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 240 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್​ ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ: ಮಿನಿ ಕಂಟ್ರಿಮ್ಯಾನ್ ಸಿ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್​ ಆರಂಭ!

