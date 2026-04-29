ದೇಶಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಲಗ್ಗೆಯಿಟ್ಟ ಹೊಸ ಓಪನ್ ಟಾಪ್ ಕಾರ್! ಇದರ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
Mini Convertible JCW Pack: ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಮಿನಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಜೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಕ್ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದು, ಇದರ ಬೆಲೆ, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು, ಎಂಜಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : April 29, 2026 at 11:13 AM IST
Mini Convertible JCW Pack: ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಿನಿ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಅದುವೇ ಮಿನಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಜೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ ಪ್ಯಾಕ್. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹61.50 ಲಕ್ಷ ಎಕ್ಸ್-ಶೋರೂಂ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಈ ಕಾರು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಿಲ್ಟ್-ಅಪ್ (ಸಿಬಿಯು) ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೀಮಿತ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ಇದರ ವಿಶೇಷತೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೂಪರ್ ಎಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ಅನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಜೆಸಿಡಬ್ಲ್ಯೂ (ಜಾನ್ ಕೂಪರ್ ವರ್ಕ್ಸ್) ಪ್ಯಾಕ್ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯರ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಹಲವಾರು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಔಟ್ ಲುಕ್ಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಟಚ್, ಒಳಗೆ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ಕಾರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಓಪನ್-ಟಾಪ್ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವವರಿಗೆ ಈ ಕನ್ವರ್ಟಿಬಲ್ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ವಿಶೇಷ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಎಪ್ರಿಲ್ 14 ರಿಂದಲೇ ಬುಕಿಂಗ್ಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ಆಸಕ್ತ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿತರಣೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಲಿವೆ. ಡಿಸೈನ್ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹನವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗಿದೆ. ಹೊರಭಾಗದಿಂದ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ನ ಮಿರರ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್, ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಪ್ಗಳು ಮತ್ತು 17-ಇಂಚಿನ JCW ಅಲಾಯ್ ವ್ಹೀಲ್ಸ್ ಈ ಕಾರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಓವಲ್ LED ಟೈಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಗಳು ಸಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿವೆ.
ಈ ಕಾರಿನ ಸಾಫ್ಟ್-ಟಾಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗೆ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನು 18 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಬಹುದು. ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಭಾಗಶಃ ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಸನ್ರೂಫ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ರೂಫ್ ಮುಚ್ಚಿದಾಗ ಬೂಟ್ ಸ್ಥಳವು 215 ಲೀಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ತೆರೆದಾಗ 160 ಲೀಟರ್ಗಳಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಸೆಟಪ್ ಕೂಡ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ.
LED ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನಿಮೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ವಿಭಿನ್ನ ಲೈಟ್ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಒಳಗೆ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ. JCW ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಸೀಟ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಹೋಲ್ಸ್ಟರಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ವೀಲ್ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿರುವ ವೃತ್ತಾಕಾರದ OLED ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಟಾಗಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್/ಸ್ಟಾಪ್ ಕಾರ್ಯ, ಗೇರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸುಲಭ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ನಂತಹ ಅನುಕೂಲಗಳು ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ JCW ಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಡ್ ಗ್ರಿಲ್, ಹೊಸದಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬಂಪರ್ಗಳು, ಸೈಡ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸಿಲ್ಗಳು, ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಟೀರಿಯರ್ ಟ್ರಿಮ್ ಮತ್ತು ವೀಲ್ ಆರ್ಚ್ ಕ್ಲಾಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ಮಿನಿ ಟ್ವಿನ್ಪವರ್ ಟರ್ಬೊ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಚಾಲಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಗರಿಷ್ಠ 204 hp (5,000-6,500 rpm ನಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು 300 Nm ಟಾರ್ಕ್ (1,450-4,500 rpm ನಲ್ಲಿ) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಾರು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸ್ಪೋರ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 6.9 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ 0 ರಿಂದ 100 ಕಿಮೀ/ಗಂಟೆಗೆ ವೇಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದರ ಗರಿಷ್ಠ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 240 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್ ತಲುಪುತ್ತದೆ.
