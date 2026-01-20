ಜನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರದ ತಾಕೀತು: ಮೈಲೇಜ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗೆ ಹೊಸ ರೂಲ್ಸ್!!
Mileage Tests Of Car: ಹೊಸ ಕಾರುಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
Published : January 20, 2026 at 1:10 PM IST
Mileage Tests Of Car: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯ ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಎರಡು ಬಾರಿ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನೇಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೇ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾರು ಖರೀದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾರು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಬರುವ ಮೊದಲ ಆಲೋಚನೆ ಮೈಲೇಜ್. ಶೋರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮೈಲೇಜ್ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಕಾರು ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದು ಪಡೆಯುವ ಮೈಲೇಜ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.
ನಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮೈಲೇಜ್ ಬಂದರೆ, ನಾವು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ದೋಷ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕಂಪನಿಗಳು ಮೈಲೇಜ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿರ್ವಿವಾದದ ಸತ್ಯ. ಆದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ವಾಹನ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಹೊಸ ಮೈಲೇಜ್ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ.
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುವ ಕಾರುಗಳ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ARAI (ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ. ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸೈಕಲ್ (IDC) ವಿಧಾನ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾರನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಚಾರವಿಲ್ಲ, ರಸ್ತೆಗಳು ಉಬ್ಬುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯು ಸುಗಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ರಸ್ತೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಮೈಲೇಜ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಗಳು ಘೋಷಿಸುವ ಮೈಲೇಜ್ ಮತ್ತು ನಾವು ಪಡೆಯುವ ಮೈಲೇಜ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ AC. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ AC ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಫ್ ಮಾಡಿ (AC OFF) ಮೈಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಕಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಭಾರತದಂತಹ ಉಷ್ಣವಲಯದ ದೇಶದಲ್ಲಿ AC ಇಲ್ಲದೇ ಕಾರನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.
AC ಆನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹೊರೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬಳಕೆ ಶೇಕಡಾ 15 ರಿಂದ 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ ಕಂಪನಿಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಾಲಕ ಮಾತ್ರ ಕಾರಿನಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ. ಟೈರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನಿಜ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾರು ಜನರು, ಲಗೇಜ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ರಿಂದ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಜಾರಿ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1, 2026 ರಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ (MoRTH) ತರುತ್ತಿರುವ AIS-213 ಎಂಬ ಹೊಸ ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವಾಗ AC ಅನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಚಾಲನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕರಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡುವ ಮೈಲೇಜ್ ಅಂಕಿ - ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಅವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿವೆ. ಇದು ಗ್ರಾಹಕರು ಮೋಸ ಹೋಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಮಾಸಿಕ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುವುದೇನು?: ಯುರೋಪಿಯನ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ನಮ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರವು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ACಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆ. ಆದ್ದರಿಂದ AC ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಸರಿ. ಆದರೆ ನಮಗೆ AC ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆಯಾಗಿದೆ, ಐಷಾರಾಮಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ACಯ ಪರಿಣಾಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮೈಲೇಜ್ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ನಂಬುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯ ಕುರಿತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ 30 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಈ ನಿಬಂಧನೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾರು ಕಂಪನಿಗಳು AC ಆನ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೈಲೇಜ್ ಪಡೆಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಂಜಿನ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
