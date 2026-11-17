3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಅಡಗಿದ್ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೋಷವೇ ಮಹಾ ಪ್ರಮಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಸತ್ಯ ಬಯಲು
Microsoft 365 Global-Outage: ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 ಸೇವೆಗಳ ಬೃಹತ್ ಸ್ಥಗಿತಕ್ಕೆ ಗುಪ್ತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೋಷ, ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಹೆಚ್ಚಳ ಮತ್ತು ಸರ್ವರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆಯೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
Published : November 17, 2026 at 9:13 AM IST
Microsoft 365 Global Outage: ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಲೌಡ್ ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಸೇವೆಗಳಾದ 'ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365' (Microsoft 365) ಕಳೆದ ವಾರ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆಯಾಗಿತ್ತು. ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಸಂಭವಿಸಿದ ಈ ಬೃಹತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಟೀಮ್ಸ್ (Teams), ಒನ್ಡ್ರೈವ್ (OneDrive), ಶೇರ್ಪಾಯಿಂಟ್ (SharePoint) ಮತ್ತು ಆಫೀಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದ್ದವು. ಇದೀಗ ಈ ಘಟನೆಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್' (X)ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಕೋಪೈಲಟ್, ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಗ್ರಾಹಕರಿಗಾದ ತೊಂದರೆಗಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ ಅಸಲಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
3 ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದಂತೆ ಅಡಗಿದ್ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೋಷ: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನೇಕ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 ಸೇವೆಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಒಂದು ಗುಪ್ತ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೋಷವು (Hidden Software Flaw) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಹೊರೆ (Overload) ಹಾಕಿ, ಅವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ದೋಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಕೋಡ್ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಳೆದ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (Testing Systems) ನೈಜ-ಪ್ರಪಂಚದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಈ ದೋಷವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಒಂದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎದುರಾದ ತ್ರಿವಳಿ ಸಂಕಷ್ಟ: ನವೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಈ ಗುಪ್ತ ದೋಷವು ಸ್ಫೋಟಗೊಳ್ಳಲು ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕಾರಣವಾದವು..
ಟ್ರಾಫಿಕ್ ದಿಢೀರ್ ಹೆಚ್ಚಳ: ಸ್ಥಗಿತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸುಮಾರು 15 ಗಂಟೆಗಳ ಮೊದಲು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ (Teams) ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಅನ್ನು ಬ್ಯಾಕಪ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮುಖ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು.
ಸರ್ವರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಡಿತ: ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಸಂಭವಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುಮಾರು ಶೇ.14 ರಷ್ಟು ಸರ್ವರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಲಭ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ.
ಪೀಕ್ ಅವರ್ ಒತ್ತಡ: ಈ ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ಸೇವೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಇವೆರಡೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದರಿಂದ ಅಡಗಿದ್ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೋಷ ಹೊರಬಂದಿತು. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ (Peak Traffic Hours) ವಿನಂತಿಗಳು (Requests) ರಾಶಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಸರ್ವರ್ಗಳು ಸ್ತಬ್ಧವಾದವು.
ಸರಣಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ವಿಸ್ತರಣೆ: ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದವು. ಆದರೆ ಆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ನಿಂದಾಗಿ ಉಳಿದ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲೂ ಅದೇ ವೈಫಲ್ಯ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಇದು ಸರಣಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು (Chain Reaction) ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿತು.
ಘಟನೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಭಾವಿತ ಸರ್ವರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.80 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸರ್ವರ್ಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು ಎಂದು ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕಿದ್ದ ಆಂತರಿಕ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (Internal Safety Systems) ಮತ್ತೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದ ಕಾರಣ ಈ ಅಡಚಣೆ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹರಡಿತು.
ಸೇವೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಎದುರಾದ ಕಠಿಣ ಸವಾಲು: ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ತರುವುದು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಏಕೆಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ವರ್ಗಳಿಗೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿದ್ದ (Pending) ಲಕ್ಷಾಂತರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಿನಂತಿಗಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಅಪ್ಪಳಿಸುತ್ತಿದ್ದವು ಮತ್ತು ಅವು ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ವೈಫಲ್ಯದ ನಂತರ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಕಂಪನಿಯ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಚೇತರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು (Automatic Recovery Systems) ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ದೋಷಪೂರಿತ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ, ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಂದರು. ಈ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಇಂತಹ ಘಟನೆ ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸರಿಪಡಿಸುವ ಕ್ರಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಮರ್ಶೆ ವರದಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣದೊಂದು ಕೋಡ್ ದೋಷವೂ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ತಪ್ಪನ್ನು ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹವಾಗಿದ್ದು, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ತನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕಿದೆ.
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