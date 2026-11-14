74 ದೇಶಗಳ ಇಮೇಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಮಹಾ ವ್ಯತ್ಯಯಕ್ಕೆ ತೆರೆ: ಕೊನೆಗೂ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳು!
Microsoft Services Operational After Outage: ಔಟ್ಲುಕ್ ಇಮೇಲ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಚೇರಿ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಜಾಗತಿಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯದ ನಂತರ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡಿವೆ.
Published : November 14, 2026 at 2:45 PM IST
Microsoft Services Operational After Outage: ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅಡಚಣೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ್ದ ಬೃಹತ್ ಸೇವಾ ವ್ಯತ್ಯಯದ ನಂತರ ಶನಿವಾರ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ (Microsoft) ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿವೆ. ಶನಿವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಸರ್ವಿಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 (ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ) ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಹಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ "ಎಲ್ಲ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ" (All products are operational) ಎಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, "ಈ ಘಟನೆಯು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಉಂಟುಮಾಡಿದ ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ನಾವು ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ (Deeply sorry). ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅವರು ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
We continue to observe sustained service recovery across the previously affected environments. Due to the severity of impact this incident caused, we're monitoring for an extended period to ensure no additional mitigative actions are required. In parallel, we're monitoring the backlog of email messages accrued during this event to ensure all process successfully before considering the issue resolved.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026
ಅಡಚಣೆಗೆ ಅಸಲಿ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸವಾಲುಗಳು..
ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲ, ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷ: ಈ ವ್ಯತ್ಯಯವು ಯಾವುದೇ ಸೈಬರ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಹಿಂದಿನ 'ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಿಕೆ' (Network capacity upgrade) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ದೋಷವು, ಇತ್ತೀಚಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿತ್ತು.
ಹಂತ ಹಂತದ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ: ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಜಾಗತಿಕ ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಹಿಡಿದರೂ, ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ.
ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪೂರ್ಣ ತನಿಖಾ ವರದಿ (Post-mortem): ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಕೋಪೈಲಟ್, ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ವಿಭಾಗದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಮನ್ನಾ (Charles Lamanna) ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, "ನಮ್ಮ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ 'ಕ್ಯಾಸ್ಕೇಡಿಂಗ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಥಂಡರಿಂಗ್ ಹರ್ಡ್ಸ್' (Cascading failures + thundering herds) ತಾಂತ್ರಿಕ ಸವಾಲುಗಳು ಚೇತರಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿದ್ದವು. ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತನಿಖಾ ವರದಿಯನ್ನು (Post-mortem) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಹಂತ-ಹಂತದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ವರದಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತೇವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete.— Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026
ಬಾಕಿ ಇಮೇಲ್ಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ: ಘಟನೆಯ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಸುದೀರ್ಘ ಅವಧಿಯವರೆಗೆ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯತ್ಯಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಬಾಕಿ ಇಮೇಲ್ಗಳು (Backlog of emails) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಲೇವಾರಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಂಪನಿಯು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ: ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ವ್ಯತ್ಯಯವು ಭಾರತದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು..
ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಡಚಣೆ: ದೇಶೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ ಇಂಡಿಗೋ (IndiGo), ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ (Air India) ಮತ್ತು ಆಕಾಸಾ ಏರ್ (Akasa Air) ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಇಮೇಲ್ ಆಧಾರಿತ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ತೊಂದರೆಯಾಯಿತು. ಗ್ರಾಹಕರ ಸಂವಹನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ತನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿತು (Rerouted). ಆದರೆ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
I want to share what we know so far. This was not a cyberattack or an issue caused by AI tooling. Our amazing team was able to work through a very challenging situation to restore service. Our investigation points to technical challenges and failure modes (cascading failures + thundering herds at our network perimeter) that made recovery more difficult than normal. I'm working closely with the engineering team to complete the full post-mortem. We will publish the post-mortem shortly covering the step-by-step timeline and our many repair items to avoid similar outages in the future. We take our responsibility to our customers seriously and will do everything we can to learn from this and prevent it going forward.— Charles Lamanna (@clamanna) November 13, 2026
ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ: ಹಣಕಾಸು ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳನ್ನು (Research reports) ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಿದವು.
74 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 1.3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ದೂರು ದಾಖಲು: ಈ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಯು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಕ್ಲೌಡ್-ಆಧಾರಿತ ಇಮೇಲ್ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆನ್ಲೈನ್ (Exchange Online) ಜೊತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 ಫೀಚರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವೆಬ್ ಮತ್ತು ಡೆಸ್ಕ್ಟಾಪ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲುಕ್ ಮೇಲ್ಬಾಕ್ಸ್ ತೆರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ವಿತರಣೆ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ವ್ಯತ್ಯಯವು ತುತ್ತತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ವೆಬ್ಸೈಟ್ 'ಡೌನ್ಡಿಟೆಕ್ಟರ್' (Downdetector) ನಲ್ಲಿ 72 ರಿಂದ 74 ದೇಶಗಳಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.3 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಔಟ್ಲುಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯ ದೂರುಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದವು.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ದೇಶಗಳ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ವಲಯವನ್ನು ಸ್ತಬ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಶನಿವಾರ ತೆರೆಬಿದ್ದಿದೆ. ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಯು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಇಮೇಲ್ಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದೆ. ಇನ್ನು ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಮನ್ನಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಈ ಬೃಹತ್ ವೈಫಲ್ಯದ ಹಿಂದಿನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳ ಪೂರ್ಣ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಾಗಿ (Post-mortem report) ಇಡೀ ಟೆಕ್ ಜಗತ್ತು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
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