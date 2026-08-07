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AI ಯುಗಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನೂತನ ಕ್ಲೌಡ್ ರೀಜನ್

Microsoft Hyderabad Cloud Region: ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನೂತನ ಕ್ಲೌಡ್ ರೀಜನ್ ಆರಂಭಿಸುವುದಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4ನೇ ರೀಸನ್ ಆಗಿದ್ದು, ಇದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

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ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನೂತನ ಕ್ಲೌಡ್ ರೀಜನ್ (Photo Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : August 7, 2026 at 10:54 AM IST

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Microsoft Hyderabad Cloud Region: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳು ತಮ್ಮ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗಲು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತೆಲಂಗಾಣದ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 'ಇಂಡಿಯಾ ಸೌತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್' ಕ್ಲೌಡ್ ರೀಜನ್' ಆರಂಭವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಈ ಹೊಸ ಕ್ಲೌಡ್ ರೀಜನ್ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅರ್ಹ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಿಂದಲೇ ವರ್ಕ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಚಲಾಯಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಭದ್ರತೆ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆ ಖಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲಾಂಚ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ಗೆ ಈಗ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಲೌಡ್ ರೀಜನ್‌ಗಳು ಆಗಿವೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಪರ್‌ಸ್ಕೇಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು:

  • 3 Availability Zones: AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು, ನಿರ್ಣಾಯಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ನಿಯಂತ್ರಕ ಮತ್ತು ಭೂಕಂಪ ವಲಯದ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕ ವಿನ್ಯಾಸದೊಂದಿಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ.
  • ಉದ್ದೇಶ: AI ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ವ್ಯವಹಾರ ಮೌಲ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಯವರೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುನೀತ್ ಚಂಡೋಕ್ ಹೇಳಿದರು.
  • ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದ ಕಂಪನಿಗಳು: ಅದಾನಿ ಗ್ರೂಪ್, ಬಜಾಜ್ ಫಿನ್‌ಸರ್ವ್, HDFC ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು PB ಫಿನ್‌ಟೆಕ್ ಈಗಾಗಲೇ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಿವೆ.
  • ಬೆಳವಣಿಗೆ: ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ Azure ಮಾರಾಟದಲ್ಲಿ ದ್ವಿ- ಅಂಕಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಾಗಿದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್ ರೀಜನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೇಗ ಪಡೆಯಲಿದೆ.
  • ಹಸಿರು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ: ಶೂನ್ಯ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕೂಲಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
  • ಕೌಶಲ್ಯ ಗುರಿ: 2030ರ ವೇಳೆಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ AI ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಗುರಿ.
  • ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4ನೇ ರೀಜನ್: ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಲೌಡ್ ರೀಜನ್‌ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳು ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್.
  • ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಪರ್‌ಸ್ಕೇಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ: Jio ಜೊತೆಗಿನ 2 ಡೇಟಾಸೆಂಟರ್‌ಗಳು ಸೇರಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ಗೆ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೈಪರ್‌ಸ್ಕೇಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.
  • ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆ: ಜನವರಿ 2025 ರಲ್ಲಿ $3 ಬಿಲಿಯನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ $17.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

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TAGGED:

INDIA SOUTH CENTRAL AZURE
MICROSOFT CLOUD INDIA
AZURE HYDERABAD LAUNCH
MICROSOFT 4 CLOUD REGIONS INDIA
MICROSOFT HYDERABAD CLOUD REGION

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