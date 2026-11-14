ಕೊನೆಗೂ ಬಗೆಹರಿಯಿತು ಮಹಾ ಸಂಕಷ್ಟ!: ಜಾಗತಿಕ ಸೇವಾ ವ್ಯತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್!
Microsoft Apologises Global Outage Cause: ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಬೃಹತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ "ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ" ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
Published : November 14, 2026 at 8:08 AM IST
Microsoft Apologises Global Outage Cause: ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರ ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಬೃಹತ್ ಸೇವಾ ವ್ಯತ್ಯಯಕ್ಕಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ "ತೀವ್ರ ವಿಷಾದ" (Deeply sorry) ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರವೂ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದ ಈ ಸುದೀರ್ಘ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು, ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತಗೊಂಡಿದ್ದವು.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. "ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರು ಇಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ ಮತ್ತು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯ ನಮ್ಮ ಸೇವೆಗಳಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಕ ಚೇತರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲ, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ದೋಷವೇ ಕಾರಣ: ಈ ಬೃಹತ್ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಇದು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
While we're working to mitigate impact, we've confirmed the issue may affect Microsoft 365 service connectivity for users in any region, more information will be provided in the Microsoft 365 admin center under EX1550543.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026
"ಇತ್ತೀಚಿನ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬದಲಾವಣೆಯ ನಂತರ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಹಿಂದಿನ 'ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವಿಕೆ' (Network capacity upgrade) ಸಮಯದಲ್ಲಾದ ದೋಷದಿಂದ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ನಾವು ಮೂಲ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಗ್ರಾಹಕರು ಹಾಗೂ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಸರ್ವರ್ ಹೆಲ್ತ್-ಚೆಕ್ ವೈಫಲ್ಯ: ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಆರಂಭವಾದ ಈ ಮೆಗಾ ವ್ಯತ್ಯಯವು ಸರ್ವರ್ ಹೆಲ್ತ್-ಚೆಕ್ ವೈಫಲ್ಯಗಳಿಗೆ (Server health-check failures) ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬಾಧಿತ ಸರ್ವರ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದವು. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಬಾಧಿತ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ರೀಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪರ್ಯಾಯ ಹೆಲ್ತ್-ಚೆಕ್ ವಿಧಾನವನ್ನು (Alternative health-check method) ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕೆಲವು ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸೇವೆಗೆ ಮರಳುವಂತೆ ಮಾಡಿತು.
"ಬೇಡಿಕೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸುತ್ತಾ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ (Gradually) ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಹಿಡಿದರೂ ಇದು ಸ್ಥಿರವಾದ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಿಶೀಲನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಘಟನೆಯ ನಂತರದ ವರದಿಯನ್ನು (Post-incident report) ನೀಡುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಎರಡನೇ ದಿನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿತ್ತು?: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಜನಪ್ರಿಯ ವರ್ಕ್ಪ್ಲೇಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಭಾರಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯವು ಎರಡನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿತ್ತು. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂವಹನ, ಪೊಲೀಸ್ ತುರ್ತು ಕರೆಗಳು, ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಪರಿಕರಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತೀವ್ರ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 (Microsoft 365) ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಔಟ್ಲುಕ್ (Outlook), ಟೀಮ್ಸ್ (Teams) ಮತ್ತು ಎಐ ಸಹಾಯಕ ಕೋಪೈಲಟ್ (Copilot) ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ದೂರಿದ್ದರು.
We've confirmed related impact scenarios and have updated TM1550488. Our automated recovery features have taken action to restore service, and our telemetry indicates that these actions are effectively reducing impact. More details can be found in the Microsoft 365 admin center.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026
ಸೇವೆಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆ ಕುರಿತು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ರೆಡ್ಮಂಡ್ ಮೂಲದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು.
- "ಬಾಧಿತ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆಯ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಾವು ಉತ್ತೇಜಕ ಚೇತರಿಕೆಯ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು. ಆಗ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದರು.
- ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತರ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ "ವ್ಯಾಪಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು" (Broader improvements), ಯುರೋಪ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ "ನಿರಂತರ ಸುಧಾರಣೆಗಳು" (Sustained improvements) ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ "ಉತ್ತೇಜಕ ಚೇತರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳು" ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು.
- ಆದರೆ ಉಳಿದ ಬಾಧಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆ (Mitigation) ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇನ್ನೂ "ಮಧ್ಯಂತರ ಪ್ರವೇಶ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ವಿಳಂಬವಾದ ಇಮೇಲ್ ವಿತರಣೆ" (Intermittent access issues or delayed email delivery) ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿತ್ತು.
- ಒಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತಾನು 450 ಮಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ (45 ಕೋಟಿ) ಹೆಚ್ಚು ಪಾವತಿಸಿದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳ ಹರಸಾಹಸ: ಗುರುವಾರ 18 ಗಂಟೆಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಬಾಧಿತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಸರಿಪಡಿಸಲು "ಅಳೆದು ತೂಗಿದ ವಿಧಾನವನ್ನು" (Measured approach) ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಸಮಸ್ಯೆಯ ಮೂಲ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ಗೆ ತರಲು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿತ್ತು.
Service Advisory While the global Microsoft service disruption continues to impact email support, IndiGo's flight operations remain unaffected, with all other customer support channels fully operational. 6E Skai continues to deliver uninterrupted, round-the-clock assistance, efficiently addressing customer queries and ensuring customers receive the support they need, whenever they need it. Our flight operations and other business functions continue to operate as usual, while proactive customer engagement and timely notifications ensure customers remain informed and connected with us throughout their journey.— IndiGo (@IndiGo6E) November 13, 2026
- ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಸೈಬರ್ ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ (Malicious activity) ಈ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಯಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು "ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ" ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು.
- ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಮಾಡಿದ 20 ಸರಣಿ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಅದರ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ. ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ, ಮಾಡಿದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು "ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ" (Not taking as expected) ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು.
- ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಮೇಲ್ಬಾಕ್ಸ್ ಪ್ರವೇಶ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬವಾದ ಇಮೇಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಸದ್ಯ ಇಮೇಲ್ ಸರತಿ ಸಾಲು (Email queue) ಮತ್ತು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು (Backlog) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಉಳಿದ ಬಾಧಿತ ಪರಿಸರಗಳ ಚೇತರಿಕೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪರಿಣಾಮ
- ಬ್ರಿಟನ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಕಲಾಪ ಸ್ಥಗಿತ: ಬ್ರಿಟನ್ನ ಮ್ಯಾಂಚೆಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸೇವಾ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಣೆಯೊಂದು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿತು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಮಾರಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಅವರು ವಿಳಂಬದ ಕಾರಣದಿಂದ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅವಲಂಬನೆಯ ಅಪಾಯವನ್ನು ಇದು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಜೊತೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
- ಪೊಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ: ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಅಪರಾಧ ದೂರುಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ ಪಡೆಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ತುರ್ತು ದೂರುಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ತುರ್ತು ಸ್ಪಂದನಾಕಾರರಿಗೆ (Emergency responders) ಕರೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಜನರಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ (NHS) ಇಮೇಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಔಷಧ ಚೀಟಿಗಳನ್ನು (Prescriptions) ಪಡೆಯಲು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫಾರ್ಮಸಿ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
- ನಾರ್ವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ: ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ಇಮೇಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ "ಹಲವಾರು ಸಚಿವಾಲಯಗಳ" ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತ್ತು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಯಾವಾಗ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಭಾರತದ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮೇಲಾದ ಪರಿಣಾಮ:
#TravelAdvisory Due to the prevailing situation in the region, Air India and Air India Express flights to and from Riyadh and Dammam will remain suspended until 30 November 2026. Flights to and from Jeddah will remain suspended until 21 November 2026. Guests holding confirmed bookings issued on or before 10 November 2026, with travel dates up to 30 November 2026 for Riyadh and Dammam, and up to 21 November 2026 for Jeddah, may avail a complimentary rescheduling, subject to availability, or opt for a full refund upon cancellation. Air India guests may reschedule their travel to or from any operational Air India station in Saudi Arabia. Air India Express guests may reschedule their travel to or from any operational Air India Express station in Saudi Arabia or Bahrain. For Riyadh and Dammam bookings, revised travel may be completed up to 14 December 2026. For Jeddah bookings, revised travel may be completed up to 5 December 2026. For assistance with rescheduling or refunds, guests may contact our support teams: Air India: +91 11 69329333 / +91 11 69329999 Air India Express: +91 124 6935600 Guests may also reach out through our city booking offices.— Air India (@airindia) November 13, 2026
ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಡಿಗೋ (Air India & IndiGo): ಜಾಗತಿಕ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವ್ಯತ್ಯಯದಿಂದ ತಮ್ಮ ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿರುವುದಾಗಿ (Rerouted) ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿತ್ತು.
ಮತ್ತೊಂದು ಭಾರತೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಡಿಗೋ ಸಹ ತನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಬೆಂಬಲ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ (X) ನಲ್ಲಿ ವರದಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ತನ್ನ ಇತರ ಬೆಂಬಲ ಚಾನೆಲ್ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
ಕ್ರೌಡ್ಸ್ಟ್ರೈಕ್ (CrowdStrike) ಮಾದರಿಯ ದೋಷ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಟೋನಿ ಬರ್ಕ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಾತನಾಡಿ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಈ ವ್ಯಾಪಕ ಅಡಚಣೆಯನ್ನು 2024 ರ ಕ್ರೌಡ್ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ವ್ಯತ್ಯಯಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಉನ್ನತ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತಾ ಸಂಯೋಜಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಂತರ ಸಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗಾರರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಬರ್ಕ್, "ಅವರು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕ್ರೌಡ್ಸ್ಟ್ರೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಂತೆ ಯಾವುದೋ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ತಪ್ಪಾಗಿರುವುದರಿಂದ (Update gone awry) ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಭಾವಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete.— Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026
ಸಿಂಗಾಪುರ, ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್, ಜಪಾನ್ ಮತ್ತು ಹಾಂಕಾಂಗ್: ಸಿಂಗಾಪುರದ ಸರ್ಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸರ್ಕಾರಿ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಫಿಲಿಪೈನ್ಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತನ್ನ ಇಮೇಲ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿತ್ತು. ಜಪಾನ್ನ ಉಪ ಮುಖ್ಯ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಸಾನಾವೊ ಒಜಾಕಿ (Masanao Ozaki), ಸರ್ಕಾರದ ಐಟಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ್ದು, ದೂರವಾಣಿಯಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಸಂವಹನ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಹಾಂಕಾಂಗ್ನ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉದ್ಯಮಿ ಡ್ಯಾನಿ ಲಾವ್ (Danny Lau) ಅವರು ಔಟ್ಲುಕ್ ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇದು ಉತ್ಪಾದನಾ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದಿದ್ದು, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ನ ಕೆಲವು ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದರು.
ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ಎಐ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಸರಣಿ ಪರಿಣಾಮ: ಅಮೆರಿಕ ಮೂಲದ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿ ವರ್ಕ್ಹಾರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂಕ್ (Workhorse Group Inc.) ಈ ಸೇವಾ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ತನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಗಳಿಕೆಯ (Quarterly earnings) ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕರೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಿತ್ತು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಓಪನ್ ಎಐ (OpenAI) ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ (Anthropic) ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇತರ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಎಐ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಇಂತಹ ತಾಂತ್ರಿಕ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸರಣಿ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು (Ripple effects) ಇದು ಒತ್ತಿಹೇಳಿತ್ತು.
User reports indicate problems with Microsoft Store since 12:45 PM EST. How is it affecting you? #MicrosoftStoreDown https://t.co/S7Us4U2s4v— Downdetector (@downdetector) November 13, 2026
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲುಕ್ (Outlook), ಟೀಮ್ಸ್ (Teams) ಮತ್ತು ಎಐ ಸಹಾಯಕ ಕೋಪೈಲಟ್ (Copilot) ಸೇವೆಗಳ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿದ್ದ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಮತ್ತು ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಯ ಭೀತಿಯನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ಕಂಪನಿಯು, ಸದ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಿರುವ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ತಾಂತ್ರಿಕ ತನಿಖಾ ವರದಿಯತ್ತ (Post-incident report) ಇಡೀ ಟೆಕ್ ಜಗತ್ತು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ.
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