ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಐ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್​​ ಬದ್ಧ: ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ

ಎಐ ಚಾಲಿತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್​​ ಮುಂದಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.

ಸತ್ಯ ನಾದೆಲ್ಲಾ (ANI)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : December 11, 2025 at 1:51 PM IST

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬೃಹತ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಕಂಪನಿ ಬದ್ಧತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ ಗುರುತನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಎಐ ಚಾಲಿತ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಾರತೀಯರನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ತರಲು 17.5 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್‌ನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕ್ಲೋಡ್​ ಗುರುತನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ತನ್ನ ಇಂಡಿಯಾ ಸೌತ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಕ್ಲೌಡ್ ಪ್ರದೇಶವು 2026ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ಗಾಗಿ ನಾವು ಅಜುರ್​ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆ ನಾನು 70ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿರಂತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಇದೀಗ ನಾವು ಭಾರತ ಕೇಂದ್ರ, ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಜಿಯೋ ಜೊತೆಗೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ 2026ರಿಂದ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿದೆ ಎಂದರು.

ಸೈಬರ್​ ಭದ್ರತೆ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳ ಆಟವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸಾರ್ವಭೌಮರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಜಾಗತಿಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀವು ದುರ್ಬಲರಾಗುತ್ತೀರಿ ಎಂದ ಅವರು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಜೂರ್‌ನಿಂದ ವಿಂಡೋಸ್‌ವರೆಗೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತಗೊಳಿಸಲು ಟ್ರಿಲಿಯನ್‌ಗಟ್ಟಲೆ ದೈನಂದಿನ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹೂಡಿಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಮಾಜ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ನಾಡೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು.

ನಾವು ಭಾರತದಲ್ಲೆಡೆ ಸುಮಾರು 20 ಮಿಲಿಯನ್​ ಜನರಿಗೆ ಎಐ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವೂ ಸರ್ಕಾರದ ಇ - ಶ್ರಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಅಸಂಘಟಿತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಎಐ ಕೌಶಲ್ಯ ಕಲಿಕೆ ಮೂಲಕ ಅವರ ಜೀವನ ಸುಧಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅವರು, ಜಾಗತಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪರಿಸರವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆ್ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದರು.

2030ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗಿಟ್​ಹಬ್​ನಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ನಂಬರ್​ ಒನ್​ ಸಮುದಾಯವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಲಿದೆ. ಗಿಟ್​ಹಬ್​ ಆವೃತ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಸಹಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ವೆಬ್ ಆಧಾರಿತ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಕೋಡ್​ಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು, ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಓಪನ್ - ಸೋರ್ಸ್ ಆವೃತ್ತಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾದ ಗಿಟ್​ನ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.

