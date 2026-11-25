ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಟ್ಟಿದ ಔಟೇಜ್ ಬಿಸಿ: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಿಂದ 'ಕೋಡ್ ರೆಡ್' ತುರ್ತು ಘೋಷಣೆ
Microsoft Declares Code Red: ಸತತ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ 'ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365' ಸೇವೆಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು 'ಕೋಡ್ ರೆಡ್' ಅಲರ್ಟ್ ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : November 25, 2026 at 1:35 PM IST
ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಔಟ್ಲುಕ್ (Outlook) ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಂತೆ ಮಾಡಿದ ಬೃಹತ್ 'ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365' (Microsoft 365) ಸೇವಾ ವ್ಯತ್ಯಯದ ನಂತರ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೇವಾ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 'ಕೋಡ್ ರೆಡ್' (Code Red) ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
ರಾಯಿಟರ್ಸ್ (Reuters) ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ನವೆಂಬರ್ 12 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 13 ರವರೆಗೆ ಸತತ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಈ ಸೇವಾ ವ್ಯತ್ಯಯ ಸಂಭವಿಸಿತ್ತು. ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದರಂತೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆ (Cascading software issue) ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತ್ತು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಔಟ್ಲುಕ್ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ಲೌಡ್-ಆಧಾರಿತ ಇಮೇಲ್ ಸೇವೆಯಾದ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆನ್ಲೈನ್ (Exchange Online), ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಟೀಮ್ಸ್ (Microsoft Teams), ಕೋಪೈಲಟ್ AI ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ (Copilot AI) ಮತ್ತು ಇತರ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದವು.
We're investigating reports of users experiencing issues accessing Exchange Online mailboxes through multiple connection methods in the Americas. More details can be found in the Microsoft 365 admin center under EX1550543.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 12, 2026
ಸರ್ಕಾರಗಳು, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕೂ ತಟ್ಟಿದ್ದ ಬಿಸಿ: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿನ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ 'ಕೋಡ್ ರೆಡ್' ಒಂದಾಗಿದೆ. ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆ (NSA), ಫೆಡರಲ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ (FAA) ಮತ್ತು ಆಪಲ್ (Apple) ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಹಲವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಸೇವಾ ವ್ಯತ್ಯಯಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಸೇವಾ ಅಡಚಣೆಗಳು ಯಾವುದೇ ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ಅಥವಾ AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದಲ್ಲ ಎಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಆದರೂ ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ನಡೆದ ಈ ಔಟೇಜ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ದುರ್ಬಲತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಜಪಾನ್ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಮೆರಿಕದವರೆಗಿನ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲೂ ಬೀರಿದ್ದು, ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸಿತು ಮತ್ತು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂವಹನಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿತ್ತು.
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಿಇಒ ಸತ್ಯ ನಾಡೆಲ್ಲಾ (Satya Nadella) ಈ ಅಡಚಣೆಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಪತ್ತೆಯಾಗದ 'ವಿಂಡೋಸ್ ಸ್ಕೇಲೆಬಿಲಿಟಿ ದೋಷ' (Windows scalability defect) ಈ ಘಟನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದರು.
We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete.— Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026
ಏನಿದು 'ಕೋಡ್ ರೆಡ್'?: "ಕೋಡ್ ರೆಡ್ ಎಂದರೆ ಇದು ನಮ್ಮ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಆದ್ಯತೆಯ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ" ಎಂದು M365 ಕೋರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೇಸನ್ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಆಂತರಿಕ ಮೆಮೊಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಸೇವೆ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಿತ ಪಾಠಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ನಮ್ಮ ತಂಡಗಳು ಹಗಲಿರುಳು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ವಕ್ತಾರರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಡ್ ರೆಡ್ ಭಾಗವಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
- 5 ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು: ಲೋಡ್ ಶೆಡ್ಡಿಂಗ್ (Load shedding), ಭೌಗೋಳಿಕ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ವಿಭಜನೆ (Geographic traffic partitioning) ಮತ್ತು ವೇಗದ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ ಐದು ಕಾರ್ಯಪ್ರವಾಹಗಳನ್ನು (Workstreams) ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪರಿಹಾರ: ಭವಿಷ್ಯದ ಘಟನೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಂಪನಿ ಹೊಂದಿದೆ.
- AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳ ಬಳಕೆ: ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರೋಗ್ಯ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ.
- ದೈನಂದಿನ ಸಭೆಗಳು: ಔಟೇಜ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಮೂಲ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 365 ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ (Substrate) ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ತಾವು ದೈನಂದಿನ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಿಮರ್ಶೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಂತರಿಕ ಮೆಮೊಗಳಲ್ಲಿ ಬಯಲಾದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿಗಳಿವು..: ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಇಮೇಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಘಟನೆ ಇದಾಗಿದ್ದು, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕರು ಇದನ್ನು 'ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆನ್ಲೈನ್' ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಗ್ರಾಹಕರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಮೊಗಳಲ್ಲಿನ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ..
- 'ಫಾಗ್ ಆಫ್ ವಾರ್' (Fog of war) ಪರಿಸ್ಥಿತಿ: ಸೇವಾ ವ್ಯತ್ಯಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಉನ್ನತ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು 11 ಟೀಮ್ಸ್ (Teams) ಚಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ 11,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೂ ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ದತ್ತಾಂಶವು ವಿಭಜಿತ ಆಂತರಿಕ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಚದುರಿಹೋಗಿದ್ದರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಕಷ್ಟವಾಯಿತು.
- 10 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ವೈಫಲ್ಯಗಳು: ಕೋಪೈಲಟ್, ಏಜೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಲಾಮನ್ನಾ (Charles Lamanna) ಮಾತನಾಡಿ, ಬಾಧಿತ ಘಟಕವು "ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ವೈಫಲ್ಯಗಳನ್ನು" ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
- ಪ್ಯಾಚ್ಗಳ ವಿಳಂಬ: "ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಗುರುವಾರ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ M365 ಕೋರ್ ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ತುರ್ತು ಪ್ಯಾಚ್ಗಳನ್ನು (Urgent patches) ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತಲುಪಿಸಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ಹಿಡಿಯಿತು" ಎಂದು ಹೆಂಡರ್ಸನ್ ಮೆಮೊದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತುರ್ತು ಪರಿಹಾರವು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ತಲುಪಲು ಐದರಿಂದ ಆರು ದಿನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು, ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಭದ್ರತಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ನಿಯೋಜಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರು ದೈನಂದಿನ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಔಟೇಜ್ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸೇವಾ ವ್ಯತ್ಯಯದ ನಂತರ ಕೇವಲ ಕ್ಷಮೆಯಾಚನೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ, 'ಕೋಡ್ ರೆಡ್' ಘೋಷಿಸಿ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು 1 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಬಗೆಹರಿಸಲು AI ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನಿರ್ಧಾರವು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಮರಳಿ ಗಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
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