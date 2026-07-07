‘ಇದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ’!: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್, ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸೇರಿ 4,800 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ!
Microsoft Layoff 2026: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ 4,800 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವೇನೆಂಬುದು ತಿಳಿಯೋಣಾ ಬನ್ನಿ..
Published : July 7, 2026 at 10:41 AM IST
Microsoft Layoff 2026: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 4,800 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ 2.1% ರಷ್ಟಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ಈ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 1,600 ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಪೀಪಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಮಿ ಕೋಲ್ಮನ್, ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೇವಲ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ AI ವೆಚ್ಚ: ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ AI ಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಈ ವರ್ಷ $700 ಬಿಲಿಯನ್ ಮೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಲು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡವಿದೆ. ಈ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಈ ವರ್ಷ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಿವೆ.
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಷೇರುಗಳ ಕುಸಿತ: ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಠಿಣ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ಈ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿತು. 2026ರ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುಗಳು ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದವು. ಇದು 2022ರ ನಂತರದ ಆರು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.
This is an important email I sent today to all employees at XBOX:— ASHA (@asha_shar) July 6, 2026
Team,
We are beginning the most significant restructure in XBOX history. After careful consideration, I've made the difficult decision to reduce our team by approximately 3,200 throughout FY27. This will include…
ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ವಜಾ: ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೈತ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ US ಕಾರ್ಯಪಡೆಯ ಸುಮಾರು 7% ರಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಸುಮಾರು 9,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವಾಲಂಟರಿ ಬೈಔಟ್ ನೀಡಿತು. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಮುಂಬರುವ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನಗದು ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಅಜುರೆ ಕ್ಲೌಡ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವು AIಗೆ ಬಲವಾದ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದ ಬಲವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಏಪ್ರಿಲ್ವರೆಗೆ ಓಪನ್ಎಐ ಮಾದರಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಮಾರಾಟಗಾರನಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಡೇಟಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚವು ಕಂಪನಿಯ ನಗದು ಹರಿವಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಿದೆ.
ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ: ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಅಂದಾಜುಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಅಜೂರ್ ಆದಾಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಅದು ಅಂದಾಜಿಸಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಕಂಪನಿಯು 2026ಕ್ಕೆ $190 ಬಿಲಿಯನ್ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗಿಂತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ: ದಿನನಿತ್ಯದ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತಗೊಳಿಸುವ AI ಪರಿಕರಗಳು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿವೆ. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯು ಮೆಮೊರಿ ಚಿಪ್ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡೆತ: ಈ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಗಳಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಿಭಾಗವು ಹೆಚ್ಚು ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗಿದೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 1,600 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ನೋವಿನ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಈ ಕಡಿತದ ನಂತರ ಇಲಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯಪಡೆಯು ಸುಮಾರು 20% ರಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ ವ್ಯವಹಾರವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ನ ಹೊಸ ಸಿಇಒ ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಗೇಮಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಲಾಭ ಇಳಿಕೆ: ಗೇಮಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಹೊಸ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಆಶಾ ಶರ್ಮಾ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ 'ಮರುಹೊಂದಿಸುವಿಕೆ' ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈ ವಿಭಾಗದ ಲಾಭದ ಅಂಚು ಶೇಕಡಾ 3 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಪುನರ್ರಚನೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ವಿಲೀನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಗಳನ್ನು (M&A) ಒಳಗೊಂಡಿರಬಹುದು. ಕಂಪನಿಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಜ್ಞಾಪಕ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಆಕ್ಟಿವಿಸನ್ ಬ್ಲಿಝಾರ್ಡ್ ಕಿಂಗ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ಕಂಟೆಂಟ್, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಗಳಲ್ಲಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ $20 ಶತಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೋನಿಯ ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ನಿಂಟೆಂಡೊದ ಸ್ವಿಚ್ನೊಂದಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಉದ್ಯಮವು ಕನ್ಸೋಲ್ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತೀವ್ರ "ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು"ಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಶರ್ಮಾ ಹೇಳಿದರು.
ಎಐನ ದ್ವಿಮುಖ ಪರಿಣಾಮ: ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ AI ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕಂಪನಿಯು ಅಂತಹ ಬೃಹತ್ ಹೂಡಿಕೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು AI ನ ದ್ವಿಮುಖ ಪರಿಣಾಮವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದೆಡೆ ಎಐನಿಂದಾಗಿ ಜನರು ನೇರವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ AI ಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಯು ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ AI ಮಾನವರನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ನಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಜನ ಅಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದ್ರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು ಸರಿಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪಥವು ಸಮರ್ಥನೀಯವಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿಯು ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಘಟಕವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಪುನರ್ರಚಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದೆ.
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