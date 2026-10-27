ಟೆಕ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್: ಭಾರತ ಸೇರಿ 60,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಘೋಷಿಸಿದ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್!
Microsoft Voluntary Exit-2026: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಭಾರಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ 60,000 ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : October 27, 2026 at 2:01 PM IST
Microsoft Voluntary Exit 2026: ಜಾಗತಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೈತ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕವಾದ 'ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ' (Voluntary Exit Option - VEO) ಯೋಜನೆಯೊಂದನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ ಆಂತರಿಕ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ (Memo) ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತೊರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಅವಧಿಯ ಈ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಒಟ್ಟು ಜಾಗತಿಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 27ರಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 60,000 ಕಾರ್ಮಿಕರು ಈ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಮೇನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಮಿ ಕೋಲ್ಮನ್ (Amy Coleman) ಈ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಆಫರ್ ಯಾರಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ, ಸಿಗಲಿರುವ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿ ಇಂತಹ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅಸಲಿ ಕಾರಣವೇನು ಎಂಬ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಯಾರೆಲ್ಲಾ ಈ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಅರ್ಹರು? ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಮಿ ಕೋಲ್ಮನ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಆಫರ್ ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ (US), ಬ್ರಿಟನ್ (UK) ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ 'ಲೆವೆಲ್ 70 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ' (Level 70 and below) ಶ್ರೇಣಿಯ ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರಲಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನ ಸೀನಿಯಾರಿಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಲೆವೆಲ್ 59 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಲೆವೆಲ್ 70 ಎಂದರೆ ವೈಸ್-ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ (Vice-President) ಹುದ್ದೆಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು 2,23,000 ಪೂರ್ಣಾವಧಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 60,000 ಜನರು ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಎಐ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ (AI Experiences), ಕೋಪೈಲಟ್ (Copilot), ಫೈನಾನ್ಸ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ (HR), ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ (Xbox) ಮತ್ತು ವಿಂಡೋಸ್ ಆಂಡ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಭಾಗಗಳ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್, ಸೇಲ್ಸ್, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ಕೆಲವು ತಂಡಗಳಿಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31, 2026 ರಂದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಹೊರನಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಸೆವೆರೆನ್ಸ್ (ಪರಿಹಾರ) ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿವರಗಳು: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಅಧಿಕೃತ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲವಾದರೂ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಇನ್ಸೈಡರ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ (Severance Package) ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 39 ವಾರಗಳ ಮೂಲ ವೇತನದ (Base Pay) ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಲೆವೆಲ್ 68ರ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 12 ತಿಂಗಳ ಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡುವ ಬದಲಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಕಳುಹಿಸುವ ಬೈ-ಔಟ್ ವಿಧಾನವಾಗಿದೆ.
ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ವೆಚ್ಚ ಕಡಿತದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಾನ್!: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಐ ಚಿಪ್ಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಬಿಲಿಯನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು 2026ರ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ $175 ಬಿಲಿಯನ್ (ಅಂದಾಜು 14 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ) ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮುನ್ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕೇವಲ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲೇ ಎಐಗಾಗಿ $50 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ ಕಂಪನಿಯ ಮುಕ್ತ ನಗದು ಹರಿವು (Free Cash Flow) ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 23 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದು $19.64 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೇಲಿನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಈ ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ.
ಮುಂದೆ ಲೇ-ಆಫ್ (ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ) ಭೀತಿ ಇದೆಯೇ? ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಕಡ್ಡಾಯ ಉದ್ಯೋಗ ವಜಾವನ್ನು (Layoffs) ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಸ್ವಯಂ ನಿವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆಯ ನಂತರವೂ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಿದ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲೂ ಶೇಕಡಾ 7 ರಷ್ಟು ಹಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಇಂತಹದ್ದೇ ಆಫರ್ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 4,800 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಬಾರಿ ಅರ್ಹ 60,000 ಜನರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 20,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಈ ಆಫರ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹೊರನಡೆದರೂ ಸಹ ಇದು ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವಾಗಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಬೃಹತ್ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಟೆಕ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
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