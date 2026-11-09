ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು: 60,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೈಔಟ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ರೋಶ
Microsoft AI Push Buyouts: ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯು 60,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ 'ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಗಮನ' ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಘೋಷಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಕಂಪನಿಯ AI ನೀತಿಗಳು ನೌಕರರ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೆಡಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 9, 2026 at 12:28 PM IST
Microsoft AI Push Buyouts: ಜಾಗತಿಕ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ದೈತ್ಯ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಳಗೇ ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಸಮಾಧಾನ ಈಗ ಜಗಜ್ಜಾಹೀರಾಗಿದೆ. ಕಂಪನಿ ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗದಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 60,000 ನೌಕರರಿಗೆ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಗಮನದ (Voluntary Exit Offer) ಬೃಹತ್ ಆಫರ್ ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಹಾಲಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒಕ್ಕೂಟವೊಂದು "ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ವರ್ಕರ್ಸ್" (Concerned Microsoft Workers) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಿರಂಗ ಪತ್ರವೊಂದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. "ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂತೋಷವಿಲ್ಲದ ಮತ್ತು ಧೃತಿಗೆಡಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ" ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊರಹಾಕಿದೆ.
'ದಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 26 ರಂದು ಕಂಪನಿಯು ಬೈಔಟ್ ಘೋಷಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಪತ್ರ ನೌಕರರ ನಡುವೆ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ, ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಬಲಿಗೊಟ್ಟು ಕೇವಲ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಹಿಂದೆ ಓಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೌಕರರು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಪರೀತ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ, ನಿರಂತರ ಇಲಾಖಾ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮತ್ತು ಎಐ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನೈತಿಕ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಐ ಟೂಲ್ಗಳಿಂದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಳಪೆ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ತ ತರಬೇತಿ ನೀಡದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲೂ ಎಐ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೌಕರರು ಪ್ರತಿದಿನ ಹೊಸ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು, ಎಐ ನೀಡುವ ತಪ್ಪು ಔಟ್ಪುಟ್ಗಳನ್ನು ತಿದ್ದಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ರೋಲ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ದುಬಾರಿ ಮತ್ತು ದಣಿಸುವ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡದ ಎಐ ಏಜೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಎಐ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ದಾಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಆಂತರಿಕ ಸಂಚನ್ನು ಕಂಪನಿ ರೂಪಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ನೌಕರರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ನೌಕರರು ಮುಂದಿಟ್ಟ ಪ್ರಮುಖ 3 ಬೇಡಿಕೆಗಳು:
- ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಕ್ಷಣೆ: ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಎಐ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
- ಸಮುದಾಯದ ರಕ್ಷಣೆ: ಅಮೆರಿಕದ ವಲಸೆ ಇಲಾಖೆ (ICE) ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಜೊತೆಗಿನ ರಹಸ್ಯ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.
- ಪರಿಸರ ಬದ್ಧತೆ: ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಸರ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಬಲಿಗೊಡಬಾರದು. 2030ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಕಾರ್ಬನ್ ನೆಗಟಿವ್ ಮತ್ತು ಶೂನ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯದ ಗುರಿಯನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.
ಭಾರತವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತದ ಬಿಸಿ: ಈ ಸ್ವಯಂ ನಿರ್ಗಮನದ ಆಫರ್ ಭಾರತ, ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲೆವೆಲ್ 70 ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಲಿದೆ. ಆದರೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಇದರಿಂದ ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಆಫರ್ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 8 ವಾರಗಳ ಮೂಲ ವೇತನದ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸೇವಾ ಅವಧಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸಿಗಲಿದೆ. ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 9 ರವರೆಗೆ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಒಪ್ಪಿದವರು ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ಕ್ಕೆ ಕಂಪನಿ ತೊರೆಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೇನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಮಿ ಕೋಲ್ಮನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ 5% ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. 2026ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲೇ 8,600 ಹಿರಿಯ ನೌಕರರಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ನಿವೃತ್ತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಬಾಕ್ಸ್ (Xbox) ವಿಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ 4,800 ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2023 ರಲ್ಲಿ 10,000 ಮತ್ತು 2025 ರಲ್ಲಿ 15,000 ಜನರನ್ನು ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.
ದಾಖಲೆಯ ಬಿಲಿಯನ್ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಕೇವಲ 1% ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆ!: ಬೈಔಟ್ ಘೋಷಣೆಯಾದ ಎರಡು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ತನ್ನ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿಯಲ್ಲಿ $36.6 ಬಿಲಿಯನ್ (ಶೇ. 32 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳ) ಲಾಭ ಗಳಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ. ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಶೇ. 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ $45.2 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು $170 ಬಿಲಿಯನ್ ಅನ್ನು ಎಐಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದರೂ ಈ ವರ್ಷ ನೌಕರರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಂಬಳ ಏರಿಕೆ (Appraisal) ಮಾತ್ರ ಕೇವಲ 1% ಗಿಂತಲೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ನಡೆದ ಆಂತರಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, "ನಾಯಕತ್ವ ಮಂಡಳಿಯು ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನೂರು ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ನೌಕರರ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಯಾಕೆ ಶೂನ್ಯಕ್ಕಿಳಿಸಿದೆ?" ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ದಾಖಲೆಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಐದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ತೊರೆದ ಗ್ರೆಚೆನ್ ಥಾಮಸ್ (57) ಎಂಬ ಡಿಸೈನ್ ಲೀಡರ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಕೇವಲ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಳ್ಳದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಪರಿಸರ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭೀಕರವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
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