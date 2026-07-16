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MG ಮೋಟಾರ್ ಹೊಸ ADAPT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನಾವರಣ: ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತವೆ ಭವಿಷ್ಯದ EV, ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾರು!

New MG Adapt Platform Unveiled: ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ADAPT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ.

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MG ಮೋಟಾರ್ ಹೊಸ ADAPT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಅನಾವರಣ (Photo Credit: JSW MG Motor India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 16, 2026 at 2:58 PM IST

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New MG Adapt Platform Unveiled: ಕಾರು ತಯಾರಕ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಹೊಸ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ADAPT ಅನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಕಂಪನಿಯು ಇದಕ್ಕೆ'ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ' (ADAPT) ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದೆ.

ಈ ನ್ಯೂ ಎನರ್ಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ (NEV) ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ MG ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂಬರುವ ಪ್ಲಗ್-ಇನ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ (PHEV), ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ರೇಂಜ್-ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡರ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಮತ್ತು EV ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ADAPT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಆಧರಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯೂರ್​-ICE (ಆಂತರಿಕ ದಹನಕಾರಿ ಎಂಜಿನ್) ಕಾರುಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ವೇದಿಕೆ: ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ಭೂದೃಶ್ಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು MG ಮೋಟಾರ್ ಈ ಹೊಸ MG ADAPT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಇಂಟಿಲಿಜೆಂಟ್​ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್​ನೊಳಗೆ ಮಲ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಡ್ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್​ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಕಾರುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಇದು ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿ, ವೇಗದ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು, ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷತೆ, ದೃಢವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ರಿಫೈನ್ಮೆಂಟ್​ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

ಭವಿಷ್ಯದ ಚಲನಶೀಲತೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ MG ADAPT ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಲನಾ ಅವಶ್ಯಕತೆಗೂ ಸರಿಯಾದ ಪವರ್‌ಟ್ರೇನ್ ಒದಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. JSW MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಹೊಸ ಇಂಧನ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಅಡಿಪಾಯವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ MG ADAPT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್, ಕಂಪನಿಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಚಲನಶೀಲತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವಾಗ ಹೊಸ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಿಸುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ವೇದಿಕೆಯ ಉದ್ಘಾಟನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನುರಾಗ್ ಮೆಹ್ರೋತ್ರಾ, "ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ, ದಕ್ಷತೆ ಅಥವಾ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಇಂಧನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಭವಿಷ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ಎಂಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ಇಂಧನ ವಾಹನ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಕಸನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ತರುವ ನಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಇಂಟಿಗ್ರೇಡ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಜ್ಜು: ಹೊಸ ಎಂಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಡ್​ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಚಾಲನಾ ಚಲನಶೀಲತೆ, ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ತಡೆರಹಿತ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವದ ಬಗ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಇದು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಮೀಸಲಾದ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಎಂಜಿನ್, ಮೀಸಲಾದ ಬ್ಯಾಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಭಾರತದ ಮೊದಲ 10-ಇನ್-1 ಇಂಟಿಲಿಜೆಂಟ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಡ್ರೈವ್ ಘಟಕ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಇಲೆಕ್ಟ್ರೊಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಡೆಡಿಕೆಟ್ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್​ಮಿಷನ್​ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಇದಲ್ಲದೇ, ಇಂಟಿಲಿಜೆಂಟ್​ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್​ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಈ ಘಟಕಗಳು ಎಂಜಿನ್, ಬ್ಯಾಟರಿ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ನಡುವಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ದಕ್ಷತೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ MG ADAPT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನ ಇಂಟಿಲಿಜೆಂಟ್​ ಫ್ಯೂಯಲ್​ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಚಾಲನಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೀಸಲಾದ ಡ್ರೈವ್ ಮೋಡ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್​ ಆಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣಾ ತಂತ್ರವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

  • ಪ್ಯೂರ್​ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​ ಡ್ರೈವ್: ಮೌನ, ​​ಸ್ಪಂದಿಸುವ ನಗರ ಚಾಲನೆ
  • ಸೀರಿಸ್​ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡ್ರೈವ್: ಮೋಟಾರ್ ವೀಲ್ಸ್​ಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವಾಗ ಎಂಜಿನ್ ಪವರ್​ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ
  • ಪ್ಯಾರೆಲಾಲ್​ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಡ್ರೈವ್: ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಗರಿಷ್ಠ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಗಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ
  • ಎಂಜಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡ್ರೈವ್: ಹೆದ್ದಾರಿ ಕ್ರೂಸಿಂಗ್‌ಗಾಗಿ ಆಪ್ಟಿಮೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿಯ ಭವಿಷ್ಯ: ಕಂಪನಿಯು ಹೊಸ ADAPT ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಇದು ರೇಂಜ್ ಎಕ್ಸ್‌ಟೆಂಡರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್ (REEV) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವೀಲ್ಸ್​ಗೆ ಪವರ್​ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಜನರೇಟರ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್​-ಫಸ್ಟ್​ ಚಾಲನಾ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಚಾಲನಾ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಓದಿ: ಲಗ್ಜುರಿ ಸೆಡಾನ್​ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇಂಡಿಯಾ: ಪ್ರಿಮಿಯಂ ದರಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ಫೀಚರ್ಸ್​, ಸೇಫ್ಟಿ ಹೇಗಿವೆ ಗೊತ್ತಾ? ​

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