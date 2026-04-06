ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಂಪರ್ ಆಫರ್: ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಭಾರೀ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಘೋಷಣೆ
MG Motor Discount Offers: ಕಾರ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿದೆ. ಕಂಪನಿ ಆಯ್ದ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 3.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿದೆ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್.
Published : April 6, 2026 at 10:55 AM IST
MG Motor India Discount Offers: ಕಾರು ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬದ ಸುದ್ದಿ. ಹೆಸರಾಂತ ವಾಹನ ತಯಾರಕ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026ರ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅದ್ಭುತ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಹೊಸ ಕಾರು ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಜಿಸುವ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಎಸ್ಯುವಿಗಳವರೆಗೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಆಯ್ದ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ₹3.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಉಳಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೊಸ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಬೆಲೆ ಆಘಾತವನ್ನು ನೀಡುವ ಬದಲು ತನ್ನ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಬೃಹತ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ಎಂಜಿ ಪೋರ್ಟ್ಫೋಲಿಯೊದಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಮಾದರಿಗಳಾದ ವಿಂಡ್ಸರ್, ಝಡ್ಎಸ್ ಇವಿ, ಹೆಕ್ಟರ್, ಆಸ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಕರ್ಷ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.
1. MG ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್: ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ MGಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಇದು. ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ SUV ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಆಕರ್ಷಕ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ₹3.5 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಗ್ರಾಹಕರು ಮತ್ತೊಂದು ₹20,000 ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಇದರರ್ಥ ಹೊಸ ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ಗಾಗಿ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭಾರಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾಹನವು 2.0-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು 161 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 373.5 Nm ಟಾರ್ಕ್ ನೀಡುತ್ತದೆ. 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಕಾರು ವೀಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಐಷಾರಾಮಿ ಅರಮನೆಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ.
2. MG ಹೆಕ್ಟರ್: ಹೆಕ್ಟರ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ MGಗೆ ಅದ್ಭುತ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ ಕಾರುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ₹30,000 ವರೆಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, MG ತನ್ನ ಹೆಕ್ಟರ್ನ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ₹11.99 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ (143 HP), ಮತ್ತೊಂದು 2.0-ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ (170 HP). ಈ ವಾಹನವು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಅಥವಾ CVT ಗೇರ್ಬಾಕ್ಸ್ಗಳ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅಂತಿಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
3. MG ವಿಂಡ್ಸರ್ EV: ನಗರ ಚಾಲನೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ವಾಹನವಾದ ವಿಂಡ್ಸರ್ EV ಮೇಲೆ MG ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ಕಾರು ₹20,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ₹20,000 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ₹40,000 ವರೆಗಿನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಎರಡು ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು 38 kWh, ಮತ್ತೊಂದು 52.9 kWh. ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಟರಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಹೊಂದಿರುವ ಮಾದರಿಯು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 449 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳವರೆಗೆ ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
4. MG ZS EV: MG ZS EV ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರು ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೃಢವಾದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಶ್ರೇಣಿಯ ಸಂಯೋಜನೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಂಡ್ಸರ್ನಂತೆಯೇ ಈ ಮಾದರಿಯು ₹40,000 ವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ₹20,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ₹20,000 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿವೆ. ಇದು 50.3 kWh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದು 461 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಾಲನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
5. MG ಆಸ್ಟರ್: ಅದರ ಸುಧಾರಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಸ್ಟರ್ ಯುವಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಸ್ಟರ್ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ನೀವು ₹45,000 ವರೆಗಿನ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ₹20,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಮತ್ತು ₹25,000 ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋನಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ. ಇದು ಎರಡು ಎಂಜಿನ್ ಆಯ್ಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ. 1.5-ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು 1.3-ಲೀಟರ್ ಟರ್ಬೊ-ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಎಂಜಿನ್.
6. MG ಕಾಮೆಟ್ EV: ನಗರದ ಸಂಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಸಂಚರಿಸಲು ಕಾಮೆಟ್ EV ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮಾದರಿ ಮೇಲೆ ₹30,000 ವರೆಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ಚಾರ್ಜ್ನಲ್ಲಿ 230 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತದೆ.
