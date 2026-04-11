ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತದ ಕಾರು: ಒಂದೇ ಏಟಿಗೆ 405 ಟನ್​ ತೂಕದ ರೈಲನ್ನೇ ಎಳೆದ ಎಂಜಿ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್​: ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ!!

JSW MG Motor India World Record: ಜೆಎಸ್‌ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ರೈಲನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ.

MG MAJESTOR GUINNESS WORLD RECORD MG MAJESTOR PRICE MG MAJESTOR FEATURES MG MAJESTOR PULLS 406 TON TRAIN
ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಭಾರತದ ಕಾರು (Photo Credit: YouTube/Morris Garages India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 11, 2026 at 10:19 AM IST

JJSW MG Motor India World Record: SW MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾದ SUV ಈಗ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಾಗ ಮೈಲೇಜ್, ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಬೆಲೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಹೌದು, ಈ ಕಾರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆಮಾಡಿದೆ.

MG ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ SUV ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಸವಾಲನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿರುವ ಬೃಹತ್ ರೈಲನ್ನು ಎಳೆಯುವುದು ಎಂದರೆ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲ. ಅಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಭಾರೀ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ, ಈ SUV ಈ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ MG ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ನಿಜವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಅಂತಹ ಅಗಾಧ ತೂಕವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಂಜಿನ್ ಶಕ್ತಿ, ಅದರ ಯಾಂತ್ರಿಕ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೇನ್‌ನ ದಕ್ಷತೆಯು ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. SUVಯ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯು ರೈಲನ್ನು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕಾರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದುವರೆಗೆ SUV ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋದ ಅತ್ಯಂತ ಭಾರವಾದ ಎಳೆಯುವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. MG ಮೋಟಾರ್ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಈ ಸಾಧನೆಯು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಹತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತು. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಾಕಪೋರಾ ಮತ್ತು ಅವಂತಿಪೋರಾ ನಡುವಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಗಳಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಈ ದಾಖಲೆ ಮುರಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ MG ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ಅಸಾಧಾರಣ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು. ಒಟ್ಟು 406.4 ಟನ್ ತೂಕದ ಬೃಹತ್ ರೈಲನ್ನು ಸುಮಾರು 300 ಅಡಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿತು.

ಗಿನ್ನೆಸ್ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಗಳು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾನದಂಡ ಕೇವಲ 400 ಟನ್ ಮತ್ತು 100 ಅಡಿಗಳು ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಆದರೆ, ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹಗೊಳಿಸುವುದು ಈ SUV ಹೊಸ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಆ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮೀರಿಸಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ರೈಲು WAG-9HC ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಕೋಚ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಗಾರ್ಡ್ ಕೋಚ್‌ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಕೇವಲ ಖಾಲಿ ಗಾಡಿಯನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರೈಲನ್ನು ಎಳೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

MG ಮೆಜೆಸ್ಟರ್‌ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೂಕವನ್ನು ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸ್ಥಿರ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅದನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವಲ್ಲಿನ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಲೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ದಾಖಲೆಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾದ MG ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಉತ್ಪಾದನಾ ಮಾದರಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಅದರ ಎಂಜಿನ್, ಡ್ರೈವ್‌ಟ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಾಕ್ಷನ್​ ಸಿಸ್ಟಮ್​ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೇ ಈ ಬೃಹತ್ ರೈಲನ್ನು ಎಳೆಯಲು ಯಾವುದೇ ಬಾಹ್ಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋ 2025ರಲ್ಲಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ವಾಹನವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಇದು 2.0-ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್-ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದು 215.5 PS ಪವರ್ ಮತ್ತು 478.5 Nm ಟಾರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಂಜಿನ್ ಅನ್ನು 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್‌ಬಾಕ್ಸ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರೀ-ಬುಕಿಂಗ್​ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿವೆ. ನೀವು 41,000 ರೂ.ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಮೊದಲ 3,000 ಗ್ರಾಹಕರು 5 ವರ್ಷಗಳ ಅನ್​ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾರಂಟೆ, ಅನ್​ಲಿಮಿಟೆಡ್​ ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ 5 ವರ್ಷಗಳ ರೋಡ್​ಸೈಡ್​ ಅಸಿಸ್ಟನ್ಸ್​ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್-ಪೀಸ್-ಆಫ್-ಮೈಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಐದು ಲೇಬರ್​-ಫ್ರೀ ಸರ್ವೀಸ್​ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಎಸ್‌ಯುವಿ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಡಿ+ ವಿಭಾಗದ ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಟ್ರಿಪಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಲಾಕ್‌ಗಳು, 10 ಮೋಡ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ 4WD ಸಿಸ್ಟಮ್, ಕ್ರಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, 219 ಎಂಎಂ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು 810 ಎಂಎಂ ವಾಟರ್-ವೇಡಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಹ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಲೆವೆಲ್ 2 ಎಡಿಎಎಸ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

