ಒಂದೇ ಒಂದೂ ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗದ MG ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಕಥೆ ಅಂತ್ಯ; ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಡಲಿದೆ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್
MG Gloster Discontinued After Zero Sales: ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ MG ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಶೂನ್ಯ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಇದರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಲು ಕಂಪನಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.
Published : February 25, 2026 at 11:12 AM IST
MG Gloster Discontinued After Zero Sales: ಭಾರತೀಯ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರದ SUV ವಿಭಾಗವು ವಿಶೇಷ ಕ್ರೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಡ್ ಎಂಡೋವರ್ ಈ ವಿಭಾಗದ ರಾಜನಾಗಿತ್ತು. ಎಂಡೋವರ್ ಅಂತ್ಯದ ನಂತರ MG ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಈ ಅಂತರವನ್ನು ತುಂಬಲು ಮತ್ತು ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ಗೆ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯೊಂದಿಗೆ ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಅದರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ರಸ್ತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, MG ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯು ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಎರಡು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಯುನಿಟ್ ಮಾರಾಟವಾಗದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಕೇರಳದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಲಾಗರ್ನೊಂದಿಗಿನ ವಿವಾದವು ಈ ಕಾರಿನ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇಮೇಜ್ಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ಚೂನರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಾರಾಟವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಫೆಬ್ರವರಿ 2025ರಲ್ಲಿ 102 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 100 ಯುನಿಟ್ಗಳು ಮಾರಾಟವಾದವು. ಆದರೆ, ಏಪ್ರಿಲ್ನಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ ಮಾರಾಟ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ನಂತರದ ತಿಂಗಳುಗಳು ಎರಡಂಕಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದವು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ಮತ್ತು ಜನವರಿ 2026 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರು ಮಾರಾಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಪತನಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಆದರೆ, ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ಕಂಪನಿಯು ಭಾರವಾದ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 2025ರ ಭಾರತ್ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಮೆಜೆಸ್ಟ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೀ - ಬುಕಿಂಗ್ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಮೆಜೆಸ್ಟ್ರೆ ಕೇವಲ ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಲ್ಲ ಇದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಮ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಡಿ 90 ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾದ ಈ ಕಾರು 5,046 ಮಿಮೀ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 2,016 ಮಿಮೀ ಅಗಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಆನೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದರ ವೀಲ್ಬೇಸ್ 2,950 ಮಿಮೀ, ಇದು ಒಳಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜಾಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ಒಂದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದ್ಭುತ. ಇದು 2.0-ಲೀಟರ್ ಟ್ವಿನ್ ಟರ್ಬೊ ಡೀಸೆಲ್ ಎಂಜಿನ್ನಿಂದ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದು, 213 bhp ಪವರ್ ಮತ್ತು 478 Nm ಪೀಕ್ ಟಾರ್ಕ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 8-ಸ್ಪೀಡ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು 4x4 ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒರಟು ಭೂಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಾಗುವಂತೆ ಇದನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರು ಮೂರು ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳು ಶಾರ್ಪ್ 4x2, ಸ್ಯಾವಿ 4x2 ಮತ್ತು ಸ್ಯಾವಿ 4x4. ಗ್ರಾಹಕರು ತಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 6-ಸೀಟರ್ ಅಥವಾ 7-ಸೀಟರ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದು ಪನೋರಮಿಕ್ ಸನ್ ರೂಫ್, ಲೆವೆಲ್ 2 ADAS (ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್), 12.3-ಇಂಚಿನ ಟಚ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮತ್ತು JBL 12-ಸ್ಪೀಕರ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಂತಹ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾರಿನೊಳಗೆ ನೋಡಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಂಭಾಗದ ಸೀಟುಗಳಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ವೆಂಟಿಲೇಟೆಡ್ ಸೌಲಭ್ಯದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. 64 ಕಲರ್ನ ಆಂಬಿಯೆಂಟ್ ಲೈಟಿಂಗ್, 360-ಡಿಗ್ರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ವೈರ್ಲೆಸ್ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು 10 ರೀತಿಯ ಆಫ್ - ರೋಡ್ ಮೋಡ್ಗಳು ಈ ಎಸ್ಯುವಿಯನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರನ್ನು ಕೇವಲ 41,000 ರೂ. ಟೋಕನ್ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 2026 ರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಘೋಷಣೆಯಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ವಿತರಣೆಗಳು ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಎಂಜಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಾರಂಟಿ, 5 ವರ್ಷಗಳ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ನೆರವು ಮತ್ತು ಮೊದಲ 3,000 ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ-ಮುಕ್ತ ಸೇವೆಯಂತಹ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ವಿಫಲವಾದರೂ ಸಹ ಎಂಜಿ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಗಾತ್ರದ ಎಸ್ಯುವಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಲು ದೃಢನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ಮೆಜೆಸ್ಟರ್ ಟೊಯೋಟಾ ಫಾರ್ಚೂನರ್ನ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸವಾಲು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
