ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್! ಇವಿಯಿಂದ ಎಸ್ಯುವಿವರಗೆ MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಿಗ್ ಆಫರ್ಸ್
JSW MG Motor India Offers: JSW MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ಚಾನ್ಸ್ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇವಿಯಿಂದ ಎಸ್ಯುವಿವರಗೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
Published : March 23, 2026 at 11:58 AM IST
JSW MG Motor India Offers: 2026ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, JSW MG ಮೋಟಾರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೆಚ್ಚು ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವ್ಯವಹಾರ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಂಪನಿ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಬೃಹತ್ ರಿಯಾಯಿತಿ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಹೌದು, ಈ ಬಾರಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ಕಾರುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳ ಮೇಲೂ ಬಲವಾದ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದೆ. ಆಟೋಮೋಟಿವ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾರಾಟದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಇವಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ತನ್ನ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ EVಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ SUV ಗಳ ಖರೀದಿದಾರರವರೆಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಹಕರು ಸಾಧಾರಣ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದರೂ, ಇತರರು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಂತ್ರವು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಗದು ರಿಯಾಯಿತಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ಗಳು, ಲಾಯಲ್ಟಿ ರಿವಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.
ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಕಾರನ್ನು ಹೊಸದಕ್ಕೆ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕಗಳು, ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಂಪನಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಹುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಈ ಕೊಡುಗೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಕಾಮೆಟ್ ಇವಿ, ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್, ಹೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಮಾದರಿಗಳ ಮೇಲೆ ₹3.70 ಲಕ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗಾಗಿ ಆಸಕ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಕಂಪನಿ ಡೀಲರ್ಶಿಪ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.
ಜನಪ್ರಿಯ ಎಂಟ್ರಿ-ಲೆವೆಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕಾರಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಾದರಿಯಾದ ಎಂಜಿ ಕಾಮೆಟ್ ಇವಿ ಮೇಲೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಈ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ₹10,000 ರಿಂದ ₹30,000 ವರೆಗಿನ ಚಿಲ್ಲರೆ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಜಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಲಾಯಲ್ಟಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಸಂಭಾವ್ಯ ಉಳಿತಾಯವು ₹50,000 ಮೀರಬಹುದು.
ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಪೂರ್ಣ-ಗಾತ್ರದ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ MG ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಈ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ 3.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಫ್ಲಾಟ್ ರಿಟೇಲ್ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 20,000 ರೂ. ವಿನಿಮಯ ಬೋನಸ್ ಸೇರ್ಪಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯವು 3.7 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಬೃಹತ್ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ಲೋಸ್ಟರ್ ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕ ಡೀಲ್ ಆಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
MG ಹೆಕ್ಟರ್ನ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟ್ಗೆ ಮುಂಚಿನ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮತ್ತು ಡೀಸೆಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಿಗೆ 1.05 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ರಿಟೇಲ್ ಡಿಸ್ಕೌಮಟ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ವಿನಿಮಯ, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯವು ಸುಮಾರು 1.45 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಫೇಸ್ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ಹೆಕ್ಟರ್ನ ಮೇಲೂ ರಿಯಾಯಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಡೀಸೆಲ್ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ, ಗ್ರಾಹಕರು ಸುಮಾರು 90,000 ರೂ.ಗಳ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಇತರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ 50,000 ರೂ. ರಿಟೇಲ್ ಅಫರ್ ಸೇರಿದೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ SUV ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ MG ZS EV ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ ರೂಪಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 20,000 ರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಲಾಭ ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೂ ವಿನಿಮಯ, ಲಾಯಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ರೂ. 60,000 ಕ್ಕೆ ಏರಬಹುದು. ಇದು EV ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ SUV ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ MG ಆಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮೂಲ ರೂಪಾಂತರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಟ್ರಿಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೂ. 20,000 ರ ರಿಟೈಲ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ವಿನಿಮಯ ಮತ್ತು ಲಾಯಲ್ಟಿ ಬೋನಸ್, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕೊಡುಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ ರೂ. 65,000 ಮೀರುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.
