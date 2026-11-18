ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ, ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕಿದ ಮೆಟಾ!
Instagram Algorithm Update India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಕಂಟೆಂಟ್ ರೆಕಮಂಡೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ.
Published : November 18, 2026 at 10:01 AM IST
Instagram Algorithm Update India: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ 'ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್'ನ (Instagram) ವಿಷಯ ಶಿಫಾರಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ (Content Recommendation Systems) ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಟೆಕ್ ದಿಗ್ಗಜ ಮೆಟಾ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಬಳಕೆದಾರರ ಫೀಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಶ್ಲೀಲ (Explicit) ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ (Violent) ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಈ ಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಪಿಟಿಐ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸುಧಾರಿತ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಫಾಲೋ ಮಾಡದ (Unfollowed Accounts) ಖಾತೆಗಳಿಂದ ಫೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರುವ ಬದಲು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳಿಂದ (Algorithms) ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆಯುವ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಮೆಟಾ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕೇಂದ್ರ ಐಟಿ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಮಹತ್ವದ ಕ್ರಮ: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ಗಳು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ತೀವ್ರ ನಿಗಾಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಮೆಟಾ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯವು (MeitY) ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ, ಕೃತಕವಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಅಥವಾ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಹೊರತಾದ ವಿಷಯಗಳು ಹರಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತನ್ನ ಶಿಫಾರಸು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಮೆಟಾಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತ್ತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೆಟಾ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸದಿದ್ದರೂ ಈ ಹೊಸ ಕ್ರಮಗಳಿಂದಾಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಹಿಂದಿನದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶಿಫಾರಸು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಬಳಕೆದಾರರ ದೂರುಗಳು ಅರ್ಧದಷ್ಟು (50%) ಕಡಿಮೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸುಧಾರಿತ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ?: ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ದೂರು ನೀಡುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವ ಬದಲು, ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸುಧಾರಿತ ಎಐ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದೆ. "ಶಿಫಾರಸುಗಳಿಂದ ಅಶ್ಲೀಲ ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಹೊರಗಿಡಲು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಈಗ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿವೆ" ಎಂದು ಮೆಟಾ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ vs ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ನಿಯಮಗಳು: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಶಿಫಾರಸು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಅದರ 'ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್'ಗಿಂತ (Community Standards) ಭಿನ್ನವಾಗಿವೆ. ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಥವಾ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸದ ವಿಷಯಗಳು ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸು (Recommend) ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವ ವಿಷಯಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಬಳಕೆದಾರರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಇರುವ ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಫೀಚರ್ಗಳು: ತಮ್ಮ ಫೀಡ್ ಅನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು..
- ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ (Sensitive Content Control): ಸರ್ಚ್, ರೀಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮತ್ತು ಫೀಡ್ ಶಿಫಾರಸುಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಇದು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಾಟ್ ಇಂಟರೆಸ್ಟೆಡ್ (Not Interested): ಫಾಲೋ ಮಾಡದ ಖಾತೆಗಳ ಶಿಫಾರಸು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳು ಇಷ್ಟವಾಗದಿದ್ದರೆ ಬಳಕೆದಾರರು 'Not Interested' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಬಹುದು. ಈ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವಿಷಯ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಎಐ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಹಿಡನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ (Hidden Words): ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ವಿನಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪದಗಳು, ಪದಗುಚ್ಛಗಳು ಮತ್ತು ಎಮೋಜಿಗಳನ್ನು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಲು ಇದು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ.
- ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ (Blocking Function): ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಹುಡುಕುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಅವರು ರಚಿಸಬಹುದಾದ ಹೊಸ ಖಾತೆಗಳ ಮೂಲಕವೂ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು.
ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತನ್ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುವುದಾಗಿ ಮೆಟಾ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಈ ಹೊಸ ಎಐ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿ, ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅನುಭವ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
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