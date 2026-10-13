ಓಪನ್ಎಐ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ಗೆ ಮೆಟಾ ಸೆಡ್ಡು: ವಂಡರ್, ವಂಡರ್ ಫುಲ್ ಎಐ ಪರಿಚಯಿಸಿದ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್
Meta Wonder Model Launch: ಮೆಟಾದಿಂದ ವಂಡರ್ ಮತ್ತು ವಂಡರ್ ಫುಲ್ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿದ್ದು, ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ, ಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಕಂಪನಿ.
Published : October 13, 2026 at 1:17 PM IST
Meta Wonder Model Launch: ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನ ಮಾತೃ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಮೆಟಾ ಸೋಮವಾರ ತನ್ನ ಎರಡು ಹೊಸ "ಫ್ರಂಟಿಯರ್" ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದೆ. ವಂಡರ್ ಮತ್ತು ವಂಡರ್ ಫುಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾದ ಈ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಓಪನ್ಎಐಯ ಚಾಟ್ಜಿಪಿಟಿ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ಕ್ಲೌಡ್ಗೆ ಸಮಾನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಸಿಇಒ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಮ್ಯೂಸ್ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಈಗ ಮ್ಯೂಸ್ ವಂಡರ್ ನಮಗೆ ಫ್ರಂಟಿಯರ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಹೆಚ್ಚು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಓಪನ್ಎಐ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ: ಕಳೆದ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಮೆಟಾವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಎಐ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಾದ ಓಪನ್ಎಐ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಜೊತೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಮುಂದೂಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಾಹೀರಾತನ್ನು ಮೀರಿ ಆದಾಯ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಜೂನ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿ ಸ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೋ ಮೂಲದ AI ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸ್ಕೇಲ್ AI ನಲ್ಲಿ 14 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದಿತ್ತು.
ನಂತರ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ AI ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ರಚಿಸಲಾದ ಸೂಪರ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ವಿಭಾಗದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಟಾ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ Spark ಮಾಡೆಲ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತ್ತು. ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಿಂತ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದ ತನ್ನ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಲಾಮಾನಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಬಳಿಕ ಹೊಸ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿತ್ತು.
It's been just over a year since we started Meta Superintelligence Labs. Muse Spark was our first family of models, and now Muse Wonder is a much larger and more advanced class of models that brings us to the frontier. We're releasing two models today. Muse Wonder for fast frontier performance and Muse Wonder Full for the full version of the model.— Mark Zuckerberg (@finkd) October 12, 2026
ವಂಡರ್ ಮಾಡೆಲ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ: ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಮೆಟಾದ ಹೊಸ ಪರ್ಸನಲ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಪ್ ಮ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಯ್ಡ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿಗಲಿವೆ. "ವಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಥ ಮಾಡೆಲ್" ಮತ್ತು "ದೊಡ್ಡ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ" ಎಂದು ವಾಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅವರು ಓಪನ್ಎಐ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ, Artificial Analysis ಎಂಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬೆಂಚ್ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ. ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಟಾದ ಹೊಸ ವಂಡರ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್, ಓಪನ್ಎಐ ಹಾಗು ಗೂಗಲ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. Artificial Analysis ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ವಂಡರ್ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾಡೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
Muse Wonder is also available through Muse Code, the Meta Model API, and rolling into other products soon. More in the blog: https://t.co/8duWKj3cfI— Mark Zuckerberg (@finkd) October 12, 2026
AI ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾದ ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ: ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಹ ಜಾಗತಿಕ AI ಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಮೆಟಾ ಬಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೆ. ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ತಯಾರಕ ಕಂಪನಿ ಈ ವರ್ಷ AI ಸಂಬಂಧಿತ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಖರ್ಚು 145 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ತಲುಪಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು. ಕಂಪನಿಯು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ 3.6 ಬಿಲಿಯನ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೈನಂದಿನ ಸಕ್ರಿಯ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸುರಕ್ಷತೆ vs ವೇಗ: ಆರಂಭಿಕ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ "move fast and break things" ತತ್ವದಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೇಗವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಮೆಟಾ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಮ್ಯೂಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳು ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿತು. ನಾವು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಾವು ಕರೆ ನೀಡಲಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು.
Muse Wonder is a major leap towards delivering personal superintelligence for everyone. Congrats to everyone on our team for achieving this milestone. I'm looking forward to seeing how you all use it.— Mark Zuckerberg (@finkd) October 12, 2026
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ, ಓಪನ್ಎಐ ಮತ್ತು ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ನೀಡುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಕೋಡಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಮ್ಯೂಸ್ ಕೋಡ್ ಎಂಬ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ನಂತರ ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸ್ ಎಂಬ ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಆಪ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿತು. ಏಜೆಂಟಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೋಡಿಂಗ್, ರಿಸರ್ಚ್, ಶಾಪಿಂಗ್, ಬುಕಿಂಗ್ನಂತಹ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಲ್ಲದು.
ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವಾರ್ಷಿಕ ಡೆವಲಪರ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಟಾ, ಮ್ಯೂಸ್ ಚಾರ್ಮ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಹ್ಯಾಂಡ್ಹೆಲ್ಡ್ AI ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕೂಡ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಇದು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ನಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸ್ ಏಜೆಂಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ದೈತ್ಯರಾದ ಓಪನ್ಎಐ, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್, ಗೂಗಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಟಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, Instinct ನಂತಹ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಗಳು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ಔಟ್ ಹಿಟ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. Instinct ನ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಮ್ಯೂಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸಿದರು ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
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