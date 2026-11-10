ಮೆಟಾದಿಂದ ಸೂಪರ್ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ‘ಮ್ಯೂಸ್ ಎಂಬರ್’ ಲಾಂಚ್: ಓಪನ್ಎಐನ ‘ಲೂನಾ’, ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ನ ‘ಹೈಕು’ಗೆ ನಡುಕ!
Meta Muse Ember Launched: ಮೆಟಾ ಸೂಪರ್ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ತನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾದ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ದಕ್ಷತೆಯುಳ್ಳ ಹೊಸ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ‘ಮ್ಯೂಸ್ ಎಂಬರ್’ ಅನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ.
Published : November 10, 2026 at 7:38 AM IST
Meta Muse Ember Launched: ಜಾಗತಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸೂಪರ್ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಬೃಹತ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಗುರವಾದ (Lightest) ಮತ್ತು ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಎಐ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ ‘ಮ್ಯೂಸ್ ಎಂಬರ್’ (Muse Ember) ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ದಿನವಿಡೀ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಳಾದ ಟೂಲ್ ಕಾಲ್ಸ್, ಕೋಡಿಂಗ್ ಸಬ್ಟಾಸ್ಕ್, ರೌಟಿಂಗ್, ಡೇಟಾ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಸುದೀರ್ಘ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಮೆಟಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಎಂಬರ್ನ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ನ ಸಂಯೋಜಿತ ಮಾನದಂಡಗಳ ಸ್ಕೋರ್ (Artificial Analysis Composite Benchmark) ಪ್ರಕಾರ, ಮ್ಯೂಸ್ ಎಂಬರ್ ತನ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಆಂಥ್ರೋಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ‘ಹೈಕು’ (Haiku) ಮತ್ತು ಓಪನ್ಎಐ ಸಂಸ್ಥೆಯ ‘ಲೂನಾ’ (Luna) ಮಾಡೆಲ್ಗಳಿಗಿಂತ ಅತ್ಯಂತ ಅಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ.
Today we're introducing Muse Ember, our smallest and most efficient model, built for complex reasoning execution and everyday agent work. Muse Ember can carry workflows across apps, call tools in sequence, run tests and make targeted code fixes. With a 1M-token context window and native understanding of text, images, audio and video, it can also work across large document sets and varied inputs.— AI at Meta (@AIatMeta) November 9, 2026
ಇದು ಪ್ರತಿ ಮಿಲಿಯನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೋಕನ್ಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ 10 ಸೆಂಟ್ಸ್ (ಅಂದಾಜು 8 ರೂಪಾಯಿ) ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಎಐಗಳಾದ ಡೀಪ್ಸೀಕ್ V4.1 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು GLM 5.3 ಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಗಳಿಗೆ ನೇರ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
'ಮ್ಯೂಸ್ ವಂಡರ್' ಮತ್ತು ಎಂಬರ್ ಜೋಡಿಯ ಕಮಾಲ್: ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಮ್ಯೂಸ್ ಎಂಬರ್ ಮಾಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಮೆಟಾದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ 'ಮ್ಯೂಸ್ ವಂಡರ್' (Muse Wonder) ಜೊತೆಗೆ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಬಳಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (Customer Support) ಮ್ಯೂಸ್ ವಂಡರ್ನಂತಹ ಭಾರೀ ಮಾಡೆಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರೆ, ಮ್ಯೂಸ್ ಎಂಬರ್ನಂತಹ ಹಗುರವಾದ ಮಾಡೆಲ್ ಆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಟಾ ಇದನ್ನು "ಮ್ಯೂಸ್ ವಂಡರ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಮ್ಯೂಸ್ ಎಂಬರ್ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸುತ್ತದೆ" (Muse Wonder plans, Muse Ember handles the volume) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಲ್ಟಿಮೋಡಲ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು: ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಡೇಟಾ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಎಂಬರ್ ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ಪಠ್ಯ (Text), ಚಿತ್ರಗಳು (Images) ಮತ್ತು ಆಡಿಯೋ (Audio) ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈ ಮಾಡೆಲ್ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮಾಡೆಲ್ಗಳ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳು, ಚಾರ್ಟ್ಗಳು, ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಓದಬಲ್ಲದು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ವಾಯ್ಸ್ ಮೆಮೊಗಳು, ಸಭೆಯ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಫೈಲ್ಗಳ ಮೂಲಕವೂ ನೇರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು (Flexibility) ಹೊಂದಿದೆ.
ಮ್ಯೂಸ್ ಸೀರಿಸ್ನ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮುನ್ನಡೆ: ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಮ್ಮೆಯ 'ಮ್ಯೂಸ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿರುವ ನಾಲ್ಕನೇ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಡೆಲ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಶ್ರೇಣಿಯ 'ಸ್ಪಾರ್ಕ್' (Spark), ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅದರ ಮುಕ್ತ ಅವಳಿ 'ಗ್ಲಿಮ್ಮರ್' (Glimmer) ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ 'ವಂಡರ್' (Wonder) ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದ ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಗ್ರಾಹಕ ಆಧಾರಿತ ಉತ್ಪನ್ನ 'ಮ್ಯೂಸ್ ಏಜೆಂಟ್' (Muse Agent) ಈಗಾಗಲೇ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸಸ್ ಮತ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಚಾಟ್ನಂತಹ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
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